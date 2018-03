Zollernalbkreis Spiele in den Kreisligen A1 und A2

Spiele in den Kreisligen A1 und A2

Zollernalbkreis / Nicolas Bühler und Eugen Merz

Spannend wird es am Wochenende in den Kreisligen A 1 und A 2.

Zum Auftakt des 19. Spieltags in der Kreisliga A 1 am Sonntag (15 Uhr) geht es für den FC Pfeffingen zum Derby nach Margrethausen. Der Spitzenreiter SV Heinstetten gastiert unterdessen beim TSV Benzingen. Die Spiele:

Benzingen – Heinstetten. Mit sieben Punkten Vorsprung auf Platz zwei und einem Spiel in der Hinterhand rangiert der SV Hein᠆stetten unangefochten auf dem ersten Platz. Mit einem Sieg im Gastspiel bei Benzingen wollen die Heuberger die Führung weiter ausbauen.

Margrethausen – Pfeffingen. Ein hitziges Duell darf man in Margrethausen erwarten, beide Teams brauchen unbedingt Punkte, um nicht zu nah an die Abstiegszone zu kommen. „Es wird eine umkämpfte Partie, da es um wichtige Punkte geht, zudem ist es noch ein Derby. Da wir auf dem Hartplatz spielen, hat die TSG einen leichten Vorteil“, sagt der Trainer des FC Pfeffingen Marc Haasis.

Zillhausen – Stetten a. k. M./ Schwenningen. Die Gastgeber konnten bislang keine Punkte einfahren und stehen abgeschlagen am Ende der Tabelle. Der Aufsteiger präsentierte sich in der Vorrunde jedoch recht ordentlich und deshalb zählt für die Mannschaft von Trainer Bernhard Höfler nur ein Sieg.

Stein/Boll 2 – Tieringen. Einer schweren Partie sieht sich die Spielgemeinschaft aus Stein und Boll gegenüber. Dort gastiert der Dritte Tieringen. Der Bezirksliga-Absteiger stellt mit 50 Treffern die beste Offensive der Liga. Die Gäste wollen unbedingt auf Platz zwei. Dazu braucht es einen Auswärtssieg.

Hartheim – Schömberg. Hartheim ist derzeit die Mannschaft der Stunde und hat den zweiten Platz noch längst nicht abgeschrieben. SVH-Trainer Rainer Gruhler meint: „Ich erwarte, dass wir am Sonntag ein gutes Spiel machen und den ersten Heimerfolg 2018 einfahren können – wenngleich Schömberg ein unbequemer Gegner sein wird und auch um jeden Punkt kämpfen muss.“

Jadran Balingen – Obernheim/ Nusplingen 2. Im Verfolgerduell muss der Tabellenzweite aus Obernheim und Nusplingen in Weilstetten antreten. Seit dem Aufstieg in die Kreisliga A 1 verloren die Hausherren noch nie gegen die Spielgemeinschaft. Allerdings sind am Sonntag drei Balinger Spieler gesperrt, das könnte ein Vorteil für die Gäste sein.

TS Winterlingen – Frommern. Mit 28 Punkten weilt der TSV Frommern auf Platz sechs in der Tabelle. Der kommende Gegner aus Winterlingen steht mit 19 Punkten auf Rang acht, hat aber zwei Spiele weniger als der Kontrahent. Der TSV muss alles geben, um gegen einen unangenehmen Gegner etwas Zählbares mitzunehmen.

In der Kreisliga A 2 kommt Tabellenführer Melchingen am Sonntag um (15 Uhr) zum Derby nach Gauselfingen. Hechingen wird in Rosenfeld erwartet. Die Spiele:

Burladingen 2 – Weilheim/ Friedrichstraße (13 Uhr). Im Duell Vorletzter gegen Letzter wollen sich die Hausherren für die in der Vorrunde erlittene 0:2-Niederlage revanchieren. Die Gäste werden sich nicht kampflos in ihr Schicksal ergeben.

Heiligenzimmern – Weildorf/ Bittelbronn. In der Hinrunde konnte sich Weildorf/Bittelbronn mit 2:0 durchsetzen. Wenn es nach den Hausherren geht, soll dies jetzt geändert werden.

Onstmettingen – Stetten/Salmendingen. Dem Aufsteiger steht eine schwere Heimaufgabe bevor. Kann der Neuling den Favoriten in die Knie zwingen? Um dies zu realisieren, bedarf es einer engagierten und konzen᠆trierten Vorstellung.

Rosenfeld – Hechingen. Nicht zu beneiden sind die Rosenfelder um diese Aufgabe. Mit Hechingen ist einer der großen Favoriten auf den Meistertitel zu Gast. Rosenfeld benötigt indes dringend die Punkte für den Klassenerhalt.

Gauselfingen/Hausen – Melchingen. Natürlich haben Lokalkämpfe immer ihre eigenen Gesetze, doch alles andere als ein Sieg der Gäste würde einer Überraschung gleichkommen. In der Vorrunde gewann Melchingen mit 6:2.

Leidringen – Grosselfingen. Nur mit einer starken Vorstellung ist es für die Hausherren möglich, gegen den Gast zu punkten. Grosselfingen geht als klarer Favorit in die Begegnung.

Killertal – Boll/Stein 2. Die Gäste brauchen unbedingt drei Punkte, um am Führungsduo Melchingen und Hechingen dranzubleiben. Doch der FC Killertal darf auf keinen Fall unterschätzt werden.