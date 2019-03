Knapp musste sich Straßberg Tabellenführer Berg geschlagen geben. Balingen gewann gegen Leutkirch. Dotternhausen unterliegt gegen Oberzell.

Selten war Straßbergs Trainer Oliver Pfaff nach einer Niederlage so gut gelaunt. Nicht ohne Grund, denn am Ende wäre gegen den Tabellenführer TSV Berg beinahe noch ein Punkt drin gewesen. Mit 0:1 unterlagen die Schmeien-Kicker. Vor der Partie hattePfaff den Spitzenreiter als eindeutigen Favoriten hingestellt, mit einer klaren Niederlage für sein Team gerechnet. So deutlich war das Ergebnis am Sonntag aber doch nicht.

Für den SV Dotternhausen stand am Sonntag eine wichtige Partie im Kampf um den Klassenerhalt an. Gegen den SV Oberzell mussten sich die Plettenberg-Kicker in Unterzahl mit 0:2 geschlagen geben. „Im Gegensatz zum Hinspiel haben wir uns dennoch stark verbessert gezeigt“, lobte der SVD-Coach, „wir haben das wirklich gut gemacht und sind auch durch die vielen Rückschläge nicht hektisch geworden. Die beiden späten Gegentore waren natürlich bitter.“ So trennen Aufsteiger Dotternhausen nun elf Punkte vom rettenden Ufer.

Die Balinger U23 feierte am Sonntagnachmittag einen wichtigen 4:1-Sieg gegen den FC Leutkirch. Nun gilt es, darauf aufzubauen und in den direkten Duellen gegen Oberzell und Altheim zu punkten.