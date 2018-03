Albstadt Serie des FC 07 auf dem Prüfstand

Albstadt / Sandro Vitale

Gegen den Tabellenführer Dorfmerkingen ist die erste Niederlage des FC 07 Albstadt in der Rückrunde nicht ausgeschlossen.

Bei den Verbandsliga-Fußballern des FC 07 Albstadt steht am Samstag (15 Uhr) ein Saisonhighlight auf dem Programm. Zwischen den Feiertagen empfangen die Blau-Weißen den Tabellenführer Sportfreunde Dorfmerkingen.

Gewiss, der Ligaprimus stellt logischerweise eine richtig hohe Hürde dar. Für die Albstädter kommt diese allerdings genau zum richtigen Zeitpunkt. Zum siebten Mal in Folge ist die Mannschaft von Nullsieben-Trainer Alexander Eberhart am vergangenen Spieltag ungeschlagen geblieben. Mit zehn Punkten ist Albstadt bisher das beste Rückrundenteam der Verbandsliga. Das Sahnehäubchen war der 2:0-Sieg, den die Albstädter zuletzt in Schwäbisch Hall feierten. In der einen oder anderen Situation mussten die Blau-Weißen zwar zittern, insgesamt war es jedoch ein verdienter Erfolg. „Es war gut, dass wir im ersten Spiel nach der Winterpause gleich gewonnen und damit sofort Selbstvertrauen getankt haben. Aber insgesamt ist bei den Spielern eine überaus positive Entwicklungskurve erkennbar“, erklärt FC 07-Coach Eberhart. „Durch die Siege kommt dann natürlich auch die Sicherheit und man hat auch die entscheidenden Momente mal auf seiner Seite“, sagt der Albstädter Kommandogeber.

Vorzuwerfen war den Albstädtern in letzter Zeit nahezu gar nichts. Ausschließlich im Hinblick auf die Effektivität haperte es zum Teil. Gegen Schwäbisch Hall war nun auch in dieser Sache ein Schritt nach vorne zu erkennen. „Wir haben aus vier Chancen zwei Tore gemacht. Das war richtig gut. Aber zuvor ist uns auch schon bei Neckarrems mit der ersten Möglichkeit der erste Treffer gelungen“, relativiert Eberhart das Stichwort „fehlende Kaltschnäuzigkeit“ im Allgemeinen und stellt klar: „Ich möchte solche Dinge nicht überbewerten.“ Hoher Wert ist jedoch mit Sicherheit den drei Punkten zuzuschreiben, die für die Nullsiebener beim Tabellenschlusslicht heraussprangen, verbesserte sich die Eberhart-Truppe dadurch doch auf den siebten Platz und bringt es nun auf 27 Zähler.

Morgen bekommen es die Blau-Weißen mit dem Spitzenreiter zu tun. Dieser marschiert in seiner ersten Verbandsliga-Saison mit 40 Punkten vorneweg. Während der vergangenen Monate ließ Dorfmerkingen kein Highlight aus. Erst holten die Sportfreunde die Landesliga-Meisterschaft. Nachfolgend machten sie gegen die Stuttgarter Kickers den WFV-Pokalsieg klar.

Laut Albstadt-Coach Eberhart sei es nicht nur eine Erfolgswelle, auf der der Primus surfe. „Die Mannschaft hat eine gute Dynamik. Sie sind spielerisch stark und haben Akteure, die in der Offensive oft den direkten Weg zum Tor suchen. Hinzu kommt, dass Helmut Dietterle es als Trainer versteht, aus den zahlreichen Spielern mit individueller Klasse eine Einheit zu formen“, so der Kommandogeber der Blau-Weißen. Dass die Serie seiner Mannschaft jetzt auf dem Prüfstand stehe, sei ihm bewusst, sagt Eberhart. „Aber wir freuen uns auf die Begegnung mit Dorfmerkingen. Ich traue uns auch einiges zu. Und so, wie wir gerade drauf sind, wird es für den Tabellenführer nicht einfach zu bestehen“, ist sich Eberhart sicher.