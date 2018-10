Verbandsliga Schwaches Schlusslicht verschärft FC07-Krise

Albstadt / Marcus Arndt

Im richtungsweisenden Kellerduell gegen den Tabellenletzten aus Wangen verpassten die Nullsiebener die anvisierte Trendwende. Trotz guter Möglichkeiten blieb das Team von Trainer Alexander Eberhart torlos – ist weiter Vorletzter.

Der FC 07 Albstadt tritt tabellarisch auf der Stelle. Trotz „gefühlter 30 Eckbälle“ (O-Ton Eberhart) und einem klaren Chancenplus kamen die Blau-Weißen im Albstadion nicht über eine Nullnummer hinaus.

Gegenüber der 1:5-Klatsche in Dorfmerkingen ließ der Albstädter Kommandogeber auf vier Positionen rotieren: Erwartungsgemäß standen Armin und Andreas Hotz, die vor Wochenfrist aus privaten Gründen gefehlt hatten, wieder in der Startelf. Ebenso Keeper Mario Aller und Hakan Aktepe, welcher im 3:5:2-System ins linke Mittelfeld rückte. Die Veränderungen griffen – die Blau-Weißen wirkten defensiv stabiler und zunächst ballsicherer. Für den ersten Aufreger vor dem Kasten von Wangens Torhüter Marcel Maier, der sich kurz vor der Pause verletzte, sorgte ein Aktepe-Freistoß in der zehnten Minute.

Keine 60 Sekunden später versuchte es Pietro Fiorenza aus spitzem Winkel. Vergebens. Von dem früheren Oberligisten kam nicht nur in der Anfangsphase wenig. Anders Alb-stadt, das weiter auf die frühe Führung drängte. Über Hakan Aktepe kombinierten sich die Blau-Weißen stark über die linke Seite durch, Marco Sumser haute die Kugel von der Strafraumgrenze drüber (13. Minute). Der FCW arbeitete weiter effektiv gegen den Ball, ging konsequent in jeden Zweikampf. Das reichte, um die Eberhart-Elf vom Tor fernzuhalten. Diese versuchte es immer wieder aus der Distanz – wirklich gefährlich wurde es für Maier aber nicht. Exzellent an der Strafraumgrenze freigespielt, ließ Pietro Fiorenza die beste Albstädter Möglichkeit liegen.

Völlig frei jagte der Deutsch-Italiener das Spielgerät volley am rechten Torwinkel vorbei (29.). Auch Marc Bitzer traf aus 18 Metern nicht (30.) – und diese kritischen Momente überstand das Schlusslicht ohne Gegentor. Es lief einfach nicht rund bei den Nullsiebenern, denen Konzentration und Handlungsschnelligkeit fehlten. Symptomatisch für die Krise der Blau-Weißen: Nach klasse Sumser-Zuspiel vergab Fiorenza kläglich (39.), sodass Durchgang eins torlos blieb. „Pietro fehlt – wie vielen – die Leichtigkeit“, erklärt Eberhart, „in der Vorsaison hätte er den Ball angenommen und reingehauen.“

Nach dem Seitenwechsel riskierte Wangen ein wenig mehr, kam jedoch nicht zum Abschluss. Albstadt stellte weiter die spielerisch und läuferisch klar bessere Mannschaft – allein zwingend waren die Aktionen nicht. Bis zur 65. Minute. Fiorenza ließ am Sechzehner zwei Gegenspieler aussteigen, scheiterte aber am eingewechselten Julian Hinkel, der den Ball noch mit den Fingerspitzen über die Latte lenkte. Pech, dass ein Kopfball von Akin Aktepe noch von der Linie gekratzt wurde (67.) und einige strittige Situationen in Wangens Strafraum keine Konsequenzen hatten. Der FC 07 investierte mehr, generierte die besseren Szenen. Eine Fülle von Standards brachten aber keinen zählbaren Erfolg. Als Akin Aktepe Gelb-Rot sah (80.), wurde es noch schwieriger. Hinkel klärte klasse gegen den eingewechselten Marcello Anicito – und nur noch fünf Minuten waren zu spielen. Am Ende blieb es beim 0:0.

FC 07 Albstadt: Aller; Akbaba, Bitzer, Sumser (66. Anicito), Andreas Hotz, Akin Aktepe, Fiorenza (90. Endriß), Hakan Aktepe, Armin Hotz, Letsch, Gil Rodriguez (35. Rumpel).

Tore: Fehlanzeige.

Gelb-rote Karte: A. Aktepe (80./A.).

Schiedsrichter: Martin Traub (Ehingen).

Zuschauer: 200.