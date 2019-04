Der TSV Harthausen kam vor heimischer Kulisse gegen den SV Stetten/Haigerloch nicht über ein Unentschieden hinaus.

Es war wahrlich kein Fußball-Leckerbissen. Auf dem holprigen Geläuf brachten sowohl Harthausen als auch die Gäste aus Stetten/Haigerloch nur wenig zustande. Letztlich trennten sich die Teams mit einem leistungsgerechten 1:1.

„Das ist eindeutig zu wenig“, sagte TSV-Trainer Wolfram Ringwald mit Blick auf die Tabelle, „wenn du vorne dabei bleiben willst, darfst du solche Punkte nicht liegen lassen. Es ist zwar nicht viel passiert, aber die zwei Punkte fehlen eben.“ Die Scher-Kicker nahmen nach ausgeglichenem Beginn die Zügel in die Hand, setzten die Gäste zunehmend unter Druck. „Wir waren am Anfang im Kopf immer einen Tick zu langsam. So sind wir nicht ganz so in die Zweikämpfe gekommen. Immer hat irgendwo eine Sekunde gefehlt“, analysierte SV-Spielertrainer Mike Beilharz. So auch nach 20 Minuten als Stettens Christoph Pfeffer TSV-Stürmer Sebastian Endriß übersah und bei einem Klärungsversuch im Strafraumeck anstatt des Balles seinen Gegenspieler traf. Schiedsrichter Julian Hummel aus Stuttgart blieb nichts anderes übrig, als auf den Elfmeterpunkt zeigen. TSV-Kapitän Fabian Maier schickte Tobias Woldert in die falsche Ecke und netzte zum 1:0 (21. Minute). Auch nach der Führung war Harthausen die bessere Mannschaft, wirkte zwingender in seinen Aktionen. „Wir waren in der ersten Hälfte zu hektisch, zu unsauber“, so Beilharz, dessen Truppe erst in der 38. Minute durch einen ruhenden Ball von Tobias Seibold aus 18 Metern die erste Torannäherung hatte. Dessen Freistoß war allerdings kein Problem für TSV-Keeper Manuel Rapp.

Sekunden vor der Pause kamen die Gäste fast zum Ausgleich: Beilharz fand mit einem langen Ball Patrick Pitzen. Der SV-Kapitän setzte ungewollt mit dem Rücken Manuel Wagner in Szene. Zunächst rettete die TSV-Abwehr mit vereinten Kräften. Der Ball landete bei Gino-Pascal Rago, dessen Schuss Niklas Wesner zur Ecke klärte (45.).

Beilharz reagierte in der Pause, brachte für Simon Butz den erfahrenen Pattrick Preis ins Sturmzentrum. „Wir wollen vorne mehr Präsenz“, begründete Beilharz den Wechsel. Die Änderung zeigte Wirkung. Der Stürmer traf in der 51. Minute zunächst den Pfosten, bekam nochmals die Gelegenheit, Rapp wehrte den Schuss vor die Füße von Rago ab und der nagelte das Spielgerät zum 1:1 unter die Latte. „Das ist natürlich fatal, wenn du den Gegner dreimal im Sechzehner zum Abschluss kommen lässt“, haderte Ringwald, „durch das 1:1 kam ein Bruch in unser Spiel und dann ging gar nichts mehr, wir waren dann zu verkrampft und zu ängstlich.“

Bei beiden Teams lief in der Offensive nicht viel zusammen. Die weiten Bälle waren für die jeweilige Abwehrreihe kein Problem. An ein Kurzpassspiel war aufgrund des Untergrunds nicht zu denken. Und wenn es eine Mannschaft doch flach versuchte, wurde es zum Vorteil für den Gegner: Gäste-Keeper Woldert spielte seinen Innenverteidiger Luca Schneider unter Druck an, der vertändelte den Ball an Baur, aber Harthausen schlug kein Kapital draus (56.). Anschließend stand der TSV-Routinier zum Freistoß bereit. Der 35-Jährige zirkelte den Ball außen an der Mauer vorbei, doch Woldert klärte die Situation – nachdem die Kugel aufgesprungen war – mit dem Gesicht zur Ecke (65.). Harthausen lief die Zeit davon, der TSV generierte nun mehr Freistöße „Da waren wir teilweise zu ungestüm. Da müssen wir vielleicht einen Tick cleverer werden“, erkannte Beilharz. Allerdings waren die Harthausener Standards mehr als harmlos – mal zu kurz, mal zu hoch, mal zu weit. „Wir haben heute unsere Leistung überhaupt nicht auf den Platz gebracht. Es war eines unserer schlechteren Spiele“, wusste Ringwald. Aufregung gab es nochmals, als Sercan Özen in der 86. Minute im SV-Strafraum zu Boden ging. Doch diesmal blieb die Pfeife des Unparteiischen stumm. Grün-Weiß rettete das Unentschieden geschickt über die Zeit und fuhr einen verdienten Punkt im Kampf um den Klassenerhalt ein. ⋌Matthias Zahner

TSV Harthausen: Rapp; Wesner (85. Schulz), Fabian Maier, Gauggel, Gratz (69. Schnakenberg), Baur, Rösch (76. Gudelj), Endriß, Philipp Schuth, Özen (87. Lermi), Heberle.

SV Stetten/Haigerloch: Woldert; Beilharz, Butz (46. Preis), Pitzen (86. Wenz), Leonard Pfeffer, Luca Schneider, Wagner, Baiker, Christoph Pfeffer, Rago, Tobias Seibold.

Tore: 1:0 F. Maier (21./Elfmeter), 1:1 Rago (51.).

Zuschauer: 100.

Schiedsrichter: Julian Hummel (Stuttgart).