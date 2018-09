Balingen Regionalliga: TSG unterliegt Waldhof Mannheim

Balingen / Marcel Schlegel

Dass der 2:1-Sieg des SV Waldhof Mannheim gegen die TSG Balingen ein absolut verdienter war, daran ließ Ralf Volkwein nach dem Duell mit dem souveränen Spitzenreiter in keinem Satz einen Zweifel.

Allerdings ärgerte sich der Trainer des Aufsteigers ein wenig: wegen des Zustandekommens der dritten Niederlage im zehnten Viertligaspiel. Die TSG geriet in Mannheim ausgerechnet in Rückstand, als sie ihre beste Phase hatte.

In der Anfangsviertelstunde konnte die Volkwein-Elf dem Ex-Erstligisten mit Kampf und Laufbereitschaft beikommen. Die TSG hatte nach elf Minuten sogar die erste Großchance, als ein hoch reingeschlagener Eckball immer länger wurde, Stefan Vogler im Strafraum abzog, doch Waldhof-Torhüter Markus Scholz auf der Linie klärte. Zuvor hatte Patrick Lauble bei einem Konter Tempo aufgenommen und aus 16 Metern übers Mannheimer Tor geschossen (10. Minute).

Eben in diese ausgeglichene Anfangsphase hinein, als die Kreisstädter so spielten, wie es sich Volkwein gewünscht hatte – frech und mutig, wie ein Aufsteiger, der nichts zu verlieren hat –, ausgerechnet da stachen die Kurpfälzer im Stile eines Drittliga-Anwärters eiskalt zu. Nicht einmal, sondern doppelt: Das 1:0 vor rund 4500 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion erzielte Timo Kern mit einem Schuss ins linke obere Eck ausgerechnet nach einem Mannheimer Konter. Dieser, über die linke Seite und Valimir Sulejmani astrein aus- und über Gian-Luca Korte und Dorian Diring durchgespielt, ordnete die Kräfteverhältnisse auf dem Feld. Anschließend war es das erwartete Spiel des Profivereins, der Meister werden will, und dem Neuling aus Schwaben, der kurz aufbegehrte, aber spätestens nach dem 2:0 durch Korte in der 22. Minute nur noch eines wollte: sich nicht abschießen lassen.

Zum zweiten Tor des Waldhofs: Nach schöner Stafette kam Kern am TSG-Strafraum an den Ball – ein Blick, ein Pass auf den durchgestarteten Korte, mit dem der Mannheimer die Gästeabwehr düpierte, und Korte stand vor Torspieler Marcel Binanzer und suchte sich die rechte Ecke aus. In der Folge war es zeitweise ein Katz- und Mausspiel, das die Elf von Waldhof-Kommandogeber Bernhard Trares mit dem Neuling veranstalte. Das Leder wanderte in der 26. Minute zu Sulejmani an die rechte Eckfahne – Flanke, Seitfallzieher von Korte, Binanzer war noch dran. Die Mannheimer Führung nach Durchgang eins: voll und ganz verdient.

Nach der Pause drückten die Trares-Jungs direkt auf das dritte Tor. Kerns traumhaften Pass konnte Korte, alleine vor Binanzer aufgetaucht, nicht verwerten (46.). Die Quadratestädter blieben tonangebend, aber die Eyachstädter verstanden es nun für eine Viertelstunde, den Waldhof vom eigenen Kasten fernzuhalten. Das Motto: Schadensbegrenzung. In der 66. Minute hatte die TSG dann Dusel: Nach Pass von Marcel Hofrath behauptete sich Sulejmani auf links, brachte das Leder scharf an den Fünf-Meter-Raum, wo es Korte vergeblich per Hacke probierte. Jannik Sommer scheiterte noch an Binanzer und dem rechten Pfosten (74.), ehe die TSG in der Nachspielzeit den überraschenden Ehrentreffer markierte: Joker Hannes Scherer traf zum 2:1 (90.+3). So klingt das Ergebnis am Ende knapper als es war. Der Aufsteiger aber überzeugte gegen die Mannheimer dennoch: mit Wille, Einsatz und Zweikampfstärke.