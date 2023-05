Zum letzten Mal ertönt am Samstag um 14 Uhr der Anstoßpfiff eines Meisterschaftsspiels in der aktuellen Regionalliga-Saison für die Fußballer der TSG Balingen. Beim bereits abgestiegenen FC Rot-Weiss Koblenz wollen sich die Schützlinge von TSG-Cheftrainer Martin Braun noch einmal gut präsentieren, um möglichst viel Selbstvertrauen für das WFV-Pokalfinale, das am 3. Juni in Stuttgart gegen die Kickers steigt, holen.

Man darf gespannt sein, wie tief der Balinger Cheftrainer in die taktische Trickkiste greifen und wie sehr er das Rotationskarussell anwerfen wird. Denn einerseits will man vor einem so wichtigen Saisonfinale keine Verletzung mehr riskieren und andererseits will man den Spielfluss aber auch nicht komplett abschneiden.

Der Spielfluss ist Trumpf

Wie wichtig jener Spielfluss ist, zeigte sich am vergangenen Wochenende in der Partie gegen eine starke U23 aus Hoffenheim. „Wir sind super glücklich, dass wir gegen eine sehr gute Hoffenheimer Mannschaft so bestehen konnten, auch wenn etwas Glück dabei war“, sagte Martin Braun nach dem 3:1-Sieg am vergangenen Sonntag und ergänzte: „Wir haben eine Wahnsinns-Saison bisher gespielt und werden im schlechtesten Fall Sechster und können im besten Fall noch Vierter werden. Für uns ist das sensationell. In Koblenz wollen wir nochmals ein richtig gutes Spiel machen, um uns bestmöglich für das Finale gegen die Stuttgarter Kickers vorzubereiten.“ Indes ließ Cheftrainer Braun doch etwas in die Karten schauen, wie er das letzte Saisonspiel angehen möchte: „Wir werden die Partie ganz normal angehen und mit der Startelf auflaufen, bei der wir uns die größten Siegchancen ausrechnen. Erst nach dem Spiel gegen Koblenz befassen wir uns dann mit dem WFV-Pokalfinale gegen die Suttgarter Kickers.

Personell kann Braun am Samstag auf nahezu seinen kompletten Kader zurückgreifen, lediglich Luca Kölsch und Aron Viventi stehen nicht zur Verfügung. Der unter der Woche kränkelnde Jonas Vogler konnte am Donnerstag schon wieder trainieren und dürfte am Samstag somit einsatzbereit sein.