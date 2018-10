Zollernalbkreis Regionalliga: Sechstes Remis für Balingen

Balingen / Marcel Schlegel

Bei den Kickers Offenbach hat sich die TSG Balingen am Samstag vor der Sahnekulisse von 5273 Zuschauern ein nicht unverdientes 1:1 (0:1) erkämpft.

Die Regionalliga-Fußballer um Trainer Ralf Volkwein waren beim früheren Erstligisten zunächst in Rückstand geraten, dann lange Zeit geschwommen, ehe der Aufsteiger im zweiten Durchgang das Spiel noch drehte.

Das sechste Remis in der laufenden Saison hatten sich die Balinger redlich verdient. Kurios: Weil sich Keeper Julian Hauser in der Schlussphase verletzte – er zog sich eine Platzwunde über dem Auge zu – und Volkwein nicht mehr wechseln durfte, musste Verteidiger Matthias Schmitz in den Kasten (90. Minute). In Unterzahl rettete der Viertliga-Neuling in der Nachspielzeit den Punkt über die Ziellinie. Zuvor hatte der eingewechselte Daniel Seemann sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß gehabt, war aber an OFC-Torhüter Daniel Endres gescheitert (89.). Ein Balinger „Dreier“ wäre in der Summe auch zu viel des Guten gewesen.

Denn begonnen hatte die Partie im Sparda-Bank-Hessen-Stadion einseitig. Die Offenbacher, die noch in der Vorwoche Tabellenführer Waldhof Mannheim beim 3:1 die zweite Saisonniederlage beibrachten, dominierten von Beginn an. In der fünften Minute schoss Francesco Lovric im Anschluss an eine Ecke ins Balinger Außennetz. Dann schlenzte Offenbachs Ko Sawada das Leder aus 20 Metern knapp am rechten Winkel vorbei (18.). Sawada erzielte zwei Minuten später die verdiente Führung für die Gastgeber: Niklas Hecht-Zirpel hatte den Japaner mit einem grandiosen Pass in die Schnittstelle geschickt, Sawada ließ im Strafraum Schmitz alt aussehen und versenkte den Ball unhaltbar zum 1:0 (20.).

Die Führung, sie war verdient – doch aus Balinger Sicht ein Déjà-vu: Denn erneut ging der Gegner mit dem ersten Schuss aufs Tor auch gleich in Führung. Die Kickers blieben in der Folge spielbestimmend, dennoch schafften es die Schwaben zuweilen, sich ein wenig freizuschwimmen. Julian Scheffler verschätzte sich bei einem hohen Ball und plötzlich hatte Balingens Marc Pettenkofer freie Bahn. Er legte den Ball jedoch zurück und eben Scheffler machte seinen Fehler wieder gut und klärte (26.). Immerhin: Eine Chance für den Außenseiter. Und die nächste folgte in der 30. Minute, als wieder Pettenkofer nach einer Ecke Endres per Kopfball zu einer Flugeinlage zwang.

Nach der Pause zog sich der OFC im Gefühl des sicheren Sieges ein wenig zurück. Die Kreisstädter indes wurden mutiger in ihren Aktionen, wenngleich sie zunächst weiterhin offensiv nicht viel zustande brachten. Ähnliches galt aber auch auf Offenbacher Seite, die zwar ein ums andere Mal in Strafraumnähe kamen, aber das Leder kaum einmal gefährlich aufs TSG-Tor brachte.

Dann doch mal die TSG: Kaan Akkaya zog von der linken Seite ab. Der Ball rauschte durch den „Fünfer“, von dort aber ins Toraus (58.). Die Partie war nun ausgeglichen, die über 5000 Zuschauer wurden leiser, ungeduldig und pfiffen vereinzelt. Es folgte jedoch jener Pfiff, der den Bieberer Berg endgültig zum Schweigen brachte: Varol Akgöz verlor den Ball, eine Balinger Flanke segelte durch den OFC-Strafraum – und Akkaya, der eigentlich ungefährlich in Richtung Grundlinie unterwegs war, kam nach einem Kontakt mit Jan Marx zu Fall. Ein Pfiff, Elfmeter, Tor durch Pflumm – der 1:1-Endstand (83.).

Tore: 1:0 Swada (20.), 1:1 Pflumm (83./Elfmeter).