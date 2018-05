Zollernalbkreis Quer durch die Kreisligen

Zollernalbkreis / Larissa Bühler

In den drei Staffeln der Kreisliga B ist zwei Spieltage vor Saisonende noch nichts entschieden. Die Spitzenreiter wollen nun in den noch ausstehenden Spielen ihre Tabellenposition verteidigen. Das stellte insbesondere der FV Meßstetten (55 Punkte) zuletzt in der Kreisliga B 1 eindrucksvoll unter Beweis. Der FVM ließ Heinstettens Reserve keine Chance, setzte sich am Ende souverän mit 7:0 durch. Drei Punkte Vorsprung hat Meßstetten nun auf Verfolger SG Erzingen/Roßwangen/Endingen (52), die Meisterschaft ist damit zum Greifen nah. Doch auch der Tabellenzweite ist in Topform, schoss zuletzt Stetten a.k.M./Schwenningen 2 mit 6:0 vom Rasen. Die weiteren Konkurrenten haben sich bereits aus dem Titelrennen verabschiedet und so könnte am Sonntag die Entscheidung fallen. Dann stehen sich nämlich die Top Zwei im direkten Duell gegenüber – nur mit einem Sieg im Duell am Sonntag kann Erzingen/Roßwangen/Endingen die Titelchance wahren.

Auch in der Kreisliga B 2 ist für den SV Heselwangen (56) die Meisterschaft am Sonntag klar zu machen. Denn der Tabellenzweite TSV Geislingen (51) ließ am vergangenen Wochenende Federn, kam gegen Binsdorf nicht über ein 2:2 hinaus. Der SVH machte es besser und baute mit dem 5:2 gegen Haigerloch/Trillfingen 2/Bad Imnau den Vorsprung auf fünf Zähler aus. „Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir gewin?nen wollen“, lobte Heselwangens Kommandogeber Giuseppe Cracchiolo. Dank der frühen 3:0-Führung gerieten die Balinger auch nicht in Unruhe, als der Tabellenachte dann ebenfalls zum Torerfolg kam. „Es kam eigentlich nie Gefahr auf, dass der Gegner uns den Sieg streitig macht“, so Cracchiolo. Nun ist das Ziel zum Greifen nah. „Wir haben es jetzt selbst in der Hand“, so der SVH-Coach vor dem möglicherweise entscheidenden Spiel gegen Isingen/Brittheim.

Der FV Bisingen (56) verpasste in der Kreisliga B 3 dagegen am Wochenende die Vorentscheidung. Gegen den FC Wessingen (52) kamen die Kicker aus dem Kuhloch nicht über ein 3:3 hinaus. „Das war unsere schlechteste Leistung in der gesamten Saison“, klagte Trainer Sebastian Pasternak. „Wir haben zwar auf Sieg gespielt, Wessingen war aber deutlich kämpferischer.“ Dennoch sah es bis kurz vor Schluss so aus, als würde der FVB die Konkurrenz distanzieren, doch in der Nachspielzeit schaffte Wessingen noch den Ausgleich. „Das war richtig bitter“, so Pasternak. So hegt auch der FC Schmiden (52) weiter Hoffnungen auf die Meisterschaft. Der nutzte das Remis der Konkurrenz, errang gegen den FC Stein-hofen 2 einen 4:3-Erfolg. Da Wessingen aber das um drei Treffer bessere Torverhältnis aufweist, ist der FCS Dritter.

In der Kreisliga B 1 und der B 3 rollt am Mittwochabend der Ball. Unterdigisheim fordert um 19 Uhr als Tabellensiebter der B 1 die zweite Mannschaft des SV Heinstetten (9. Platz). Bereits um 18.30 Uhr ist dagegen Anpfiff zwischen dem TSV Benzingen 2 (10.) und dem TSV Laufen (4.). Zur selben Zeit wartet in der B 3 das Duell zwischen der Reserve der SG Hart/Owingen (11.) und der SG Hörschwag/Stetten-Salmendingen/Melchingen 2 (4.).