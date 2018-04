Balingen Pflumm fehlt der TSG wohl im Derby

Balingen / Marcel Schlegel

Hinter dem Einsatz von Lukas Foelsch steht ein Fragezeichen. Dennoch geht die TSG mit breiter Brust ins Spiel gegen Reutlingen.

Als seine Teamkollegen den 3:1-Sieg beim Karlsruher SC 2 vollendeten, war Lukas Foelsch auf dem Weg ins Krankenhaus. Minuten zuvor hatte er von einem Karlsruher einen Tritt gegen den Oberschenkel bekommen.

Die blutende Wunde, die der 30-jährige Oberliga-Fußballer davongetragen hatte und mit einem Stich genäht wurde, war so rot wie die Karte, die der Übeltäter kassierte. 1:1 hatte es zur Pause gestanden, als der Ex-Aalener schließlich aufgeben musste. Die Führung hatte Foelsch zuvor selbst per Elfmeter erzielt. Zudem war mit Manuel Pflumm mit einer Zerrung ein weiterer Führungsspieler verletzt vom Feld gegangen. Sorgen, dass seine Teamkollegen die U23 des KSC nicht ohne die beiden Routiniers besiegen könnte, habe er sich nicht gemacht, sagt Foelsch, dessen Einsatz im Derby (Freitag, 19 Uhr, Bizerba-Arena) gegen den SSV Reutlingen 05 noch fraglich ist.

TSG-Trainer Ralf Volkwein ist zwar optimistisch, was einen Einsatz angeht, will aber „kein Risiko eingehen“. Kapitän Pflumm muss höchstwahrscheinlich pausieren. „Das ist natürlich schade für ihn und die Mannschaft. Er ist eminent wichtig für uns“, sagt Volkwein, der in einem Pflumm-Einsatz ein Wagnis sieht: „Wir brauchen ihn in den nächsten Wochen. Und Fabian Fecker hat gezeigt, wie gut er ihn vertreten kann. Auch Matze Schmitz kann von hinten raus die Kommandos geben“, so der Übungsleiter. Foelsch sieht darin kein Problem: „Wir sind mittlerweile eine sehr gefestigte Truppe. So schnell lassen wir uns nicht aus der Bahn bringen.“ Jeder könne Verantwortung übernehmen, jeder Ausfall könne nahezu kompensiert werden, meint der Mittelfeldstratege. „Wir wissen, dass wir als Mannschaft funktionieren und dass wir einen breiten und qualitativ top besetzten Kader haben. Das gibt uns Sicherheit.“

Foelsch ist sich sicher, dass dies die TSG in der aktuellen Saison so erfolgreich macht: die Geschlossenheit, Kameradschaft und Stimmung im Team. „Der Trainer wechselt durch, jeder bekommt seine Chance und jeder gönnt dem anderen den Einsatz“, berichtet der Pädagoge. „Das ist unser großes Plus.“ Dank dieser Stärken ist der Kreisstadt-Klub, der die Oberliga-Tabelle mit sieben Zählern Vorsprung auf Villingen und Bissingen anführt, nunmehr auf die letzte Etappe in Richtung Regionalliga-Aufstieg eingebogen. „Wir haben in Karlsruhe einen weiteren wichtigen Schritt gemacht“, sagt Foelsch. „Aber wir haben noch acht solcher Schritte zu gehen und nun erst mal gegen Reutlingen zu bestehen.“

Die Mannschaft, das berichtet der angeschlagene Ex-Profi, freue sich enorm auf das Flutlicht-Derby im eigenen Stadion. „Wir hoffen, dass so viele Zuschauer kommen wie etwa gegen Villingen.“ Damals hatten 2200 Fans das Spitzenspiel (2:2) geschaut – Balinger Oberliga-Rekord. „Wir sind super drauf und Tabellenführer – ich glaube, die Mannschaft hätte ein volles Haus verdient.“ Die Routine und Abgeklärtheit eines Manuel Pflumm oder Lukas Foelsch würden den Balingern da gewiss nicht schaden.