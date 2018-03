Boll Oliver Krämer: „Werden alles dafür tun“

Boll / Matthias Zahner

Oliver Krämer ist seit zwei Jahren Trainer in Boll. Vergangene Runde verpasste er den Aufstieg in die Bezirksliga.

In dieser Runde geht das Team unter dem Namen SG Boll/Stein 2 in der Kreisliga A 2 an den Start. Mit dem 42-Jährigen, der bereits etliche andere Teams coachte, sprach unser Redaktionsmitglied Matthias Zahner.

Herr Krämer, am Saisonende ist für Sie Schluss bei der SG Boll/Stein 2. Was machen Sie in der nächsten Runde?

Oliver Krämer: Das weiß ich nicht. Ich schaue, was ich für Angebote bekomme. Es kann auch sein, dass ich ein Jahr nichts mache.

Warum sind Sie nächstes Jahr nicht mehr Trainer bei der SG?

Krämer: Ich habe mich mit Spielleiter Timo Gulde und Abteilungsleiter Thorsten Demer in der Winterpause zusammengesetzt. Wir haben entschieden, dass beide Seiten ab der kommenden Runde neue Wege gehen.

Wie zufrieden sind Sie mit der zurückliegenden Vorrunde?

Krämer: Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, obwohl wir Punkte unnötigerweise haben liegen lassen. Ich denke da an die Niederlage gegen Heiligenzimmern und das Unentschieden gegen Gauselfingen.

Momentan belegen Sie Platz drei hinter Melchingen und Hechingen. Beide Teams wirken souverän. Ist nach vorne noch etwas drin?

Krämer: Wir haben auf Melchingen fünf und auf Hechingen zwei Punkte Rückstand, aber bereits ein Spiel mehr absolviert als die beiden. Wenn die zwei Teams ihr ausstehendes Spiel gewinnen, sind es acht und fünf Zähler Rückstand. Wir haben aber die Hoffnung auf einen der vorderen Plätze noch nicht aufgegeben. Die Chance, dass wir das noch schaffen, ist zwar nicht hoch, aber wir werden alles dafür tun.

Wie schätzen Sie die Qualität Ihrer Mannschaft im Vergleich zu Melchingen und Hechingen ein?

Krämer: Wir sind auf jeden Fall auf Augenhöhe mit den beiden Mann-schaften und haben bislang als einziges Team Hechingen geschlagen.

Sie spielen seit 1993 aktiv und sind seit 2005 Trainer. Wie hat sich der Amateurfußball in den vergangenen Jahren verändert?

Krämer: Es kommt immer auf die Mannschaft an. Aber ich kann sagen, dass sich die Mentalität der Spieler geändert hat. Früher war es eine Ehre, wenn man als junger Spieler zum ersten Mal bei den Aktiven mittrainieren durfte. Zudem gilt heute bei vielen Spielern das Prinzip: maximaler Erfolg bei minimalem Aufwand.