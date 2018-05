Balingen Oberliga: TSG punktet weiter

Balingen / Marcel Schlegel

Die TSG Balingen hat ihre famose Serie verteidigt und auch im 24. Spiel in Folge nicht verloren. Mit einem 2:1-Sieg besiegelte der Meister Walldorfs Abstieg.

Der Wahnsinn geht weiter: Mit 2:1 hat die TSG Balingen ihr letztes Auswärtsspiel der Oberliga-Saison gegen den FC Astoria Walldorf 2 gewonnen. Seit 24 Partien ist der designierte Regionalliga-Aufsteiger damit ungeschlagen.

Bei einem Sieg hätte der FC Astoria am anstehenden Wochenende im Saisonfinale unter Umständen noch die Chancen gehabt, sich in der Oberliga zu halten. Und so spielten die Gastgeber auch: mit einer Alles-oder-Nichts-Einstellung, die den Balingern zeitweise zu schaffen machte. Kurzum: Ein Unentschieden hätten sich die Walldorfer in einem chancenreichen Spiel verdient gehabt.

Nach 28 Minuten hatten die Kreisstädter erstmals Glück, als Andre Becker den TSG-Keeper schon bezwungen zu haben schien, doch Julian Hauser den Schuss noch zur Ecke abwehrte. In der 33. Minute traf Stefan Vogler den Walldorfer Innenpfosten. Über Marc Pettenkofer kam der Ball in der 42. Minute zu Nils Schuon, dessen Pfund strich übers FCA-Tor. Dann war Pause und das 0:0 bis dahin leistungsgerecht.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie nochmals an Fahrt auf und die Walldorfer legten das 1:0 vor. Sie hatten einen Konter schnell zu Ende gespielt: Andreas Schön steckte durch auf Mario Cancar, der war auf und davon und vollendete trocken ins lange Eck (51. Minute). Auf der Gegenseite hatte die Volkwein-Elf in der 58. Minute ihre bis dahin beste Chance, als Lukas Foelsch seinen Stürmer Patrick Lauble freispielte und der auf Vogler querlegte – Paul Lawall im Walldorf-Tor parierte aber bravourös. Lauble hatte einige gute Aktionen, schien aber bisweilen geschlaucht. In der 65. Minute trieb der Torjäger das Leder in die Spitze, legte wieder kurz auf Vogler zurück – und diesmal saß der Ball zum 1:1. Lauble auf Foelsch, dessen Schuss wurde von der Linie gekratzt (71.). Ähnlich klärten die Gastgeber in der 74. Minute bei einem Schreyeck-Kopfball nach Balinger Ecke.

Dann wurde es sehenswert und knapp: Nach Gouras-Flanke haute Becker das Leder per Seitfallzieher übers Tor von Hauser (75.). Der war anschließend gegen Nick Huller zur Stelle (77.), ehe Sascha Eisele für die Entscheidung sorgte: Walldorf konnte hinten nicht klären und letztlich ging der Ball quer durch den ganzen Strafraum. Dort stand der eingewechselte Balinger, der Ruhe und Übersicht behielt, um das Leder locker im langen Eck zu versenken (81.).

Am Samstag findet das vorerst letzte Oberliga-Spiel der TSG statt. Dann kommt der SV Spielberg in die Bizerba-Arena. Dort bekommen die Balinger den Meisterwimpel überreicht, eine Feier ist geplant. Der SVS bezwang zuletzt überraschend den Tabellendritten SGV Freiberg, machte somit den Klassenerhalt perfekt und raubte den Freibergern die Chance auf Platz zwei und die Aufstiegsrelegation. In diese darf nun der FC 08 Villingen gehen.