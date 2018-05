Balingen Oberliga: Der Meister nimmt Abschied

Balingen / Marcel Schlegel

Die TSG Balingen gewinnt auch im Saisonfinale gegen den SV Spielberg mit 2:1 – und bleibt damit 25 Spiele in Folge ohne Niederlage.

Erst feierten sie auf der Meisterfeier, dann auf Mallorca: Mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SV Spielberg hat die TSG Balingen die Saison beendet. 25 Spiele in Folge war der künftige Regionalligist damit ungeschlagen.

Geschenkt, dass die künftigen Regionalliga-Fußballer am Samstag im Saisonfinale eine durchwachsene Leistung zeigten. „Die erste Halbzeit war unterirdisch, nach der Pause zeigten wir ein paar gute Ansätze“, sagte Ralf Volkwein und ergänzte lächelnd: „Das muss man den Jungs aber auch zugestehen. Wir sind seit zwei Wochen im Partymodus. Der Dampf war raus.“ Dennoch lobte der TSG-Coach seine Elf dafür, dass sie nach der Pause auf Sieg spielte. „Der Wille war da, die Serie hat gehalten“, so Volkwein, der am Wochenende seinen Vertrag verlängerte.

Die Leistungswerte der TSG – die eines Meisters: 78 Punkte, 23 Siege, neun Remis, bei nur zwei Niederlagen, dazu stellt der künftige Viertligist mit 79 Toren den besten Angriff und mit 31 Gegentreffer (mit Vizemeister FC 08 Villingen) die beste Abwehr, hat daheim zudem keine einzige Partie verloren. „Das sind überragende Werte “, so Volkwein.

Gegen Spielberg hatte Stefan Vogler nach zehn Minuten die erste Chance. Sein Schuss aus 16 Metern wurde abgefälscht. Die direkt folgende Schuon-Ecke köpfte Kapitän Manuel Pflumm gen Spielbergs langen Pfosten, wo Patrick Lauble ebenfalls den Kopf hinhielt und zum 1:0 traf (11. Minute) – sein 18. Saisontreffer in nur 33 von 34 Partien. Lauble, um den Drittligist SG Sonnenhof Großaspach gebuhlt haben soll, hat wie nun auch Kaan Akkaya und Julian Hauser seinen Vertrag verlängert. Er beschließt die Saison erneut als torgefährlichster Balinger, in der Oberliga-Statistik steht er an vierter Stelle. Auf der Gegenseite packte Fabian Jäckh aus gut 30 Metern einen ansatzlosen Flatterball aus, der Hauser überraschte und deshalb zum 1:1 im Balinger Tor einschlug (16.). Vogler spielte in der 40. Minute raus auf die linke Außenbahn zu Akkaya, stürmte in den Strafraum, bekam das Leder per Flanke zurück – traf per Kopf aber nur das Lattenkreuz.

Nach der Pause verzog Nils Schuon einen Distanzschuss (52.). Vogler steckte auf Routinier Jörg Schreyeck durch, der zog aus 14 Metern ab – da fehlte nicht viel (55.). Mit einem Sahnepass in die Lücke fand Akkaya Vogler hinter der Spielberger Abwehr, der zielte vorbei (58.). Der eingewechselte Nico Charrier hätte die Balinger Serie in den Minuten 72 und 73 um ein Haar beendet: Erst strich ein Schuss des Spielbergers knapp am Gehäuse vorbei, dann traf Charrier den Außenpfosten.

Auf der Gegenseite sorgte Vogler für das vorerst letzte Oberliga-Tor der TSG: Gäste-Keeper Yannik Dressler konnte den satten Spannschuss von Hannes Scherer nicht festhalten und Vogler staubte zum 2:1 ab (85.).