Sollte die württembergische Amateurfußball-Saison am 20. Juni abgebrochen werden, würde der SV Rangendingen in die Landesliga aufsteigen – würde. Denn der Bezirksliga-Primus will sein Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen. Davon könnte nun die SG Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim profitieren.