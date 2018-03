Melchingen Langjährige Funktionäre legen Ämter nieder

Melchingen / Eugen Merz

Hermann Streib gab am Freitag beim Bezirkstag den Vorsitz des Sportgerichts ab. Auf ihn folgt Hans Junginger.

Alle drei Jahre müssen die Verantwortlichen des Bezirks Zollern gegenüber den Vereinen Rechenschaft über ihre Arbeit ablegen. Am Freitag war es wieder soweit. Die Funktionäre trafen sich zum Bezirkstag in Melchingen.

Der Bezirksvorsitzende Wolfgang Haug ließ dort die drei vergangenen Jahre Revue passieren. Vieles sei auf den Weg gebracht worden, sagte Haug. Jüngstes Beispiel sei das Thema Futsal, aber auch die Einführung des elektronischen Spielerpasses. Als eine Herausforderung für den Bezirk sieht der Vorsitzende die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Jugendspielbetrieb. Gut angekommen seien unterdessen die Vereinsdialoge, bei denen der Präsident des Württembergischen Fußballverbandes (kurz: WFV), Matthias Schöck, in Trillfingen, Onstmettingen und Bisingen Gespräche mit den Vereinen führte.

Stellvertretend für den WFV war Norbert Laske zum Bezirkstag nach Melchingen gekommen. Er fasste die Entwicklung der vergangenen drei Jahre aus Sicht des Dachverbandes zusammen. Natürlich sprach er auch die Einführung der Futsal-Regeln für die Durchführung der Hallenturniere an. Zudem berichtete Laske vom Neubau des Campusgebäudes an der Sportschule Ruit, durch den die Bedingungen für die Fortbildungsmaßnahmen deutlich verbessert worden seien. Ein Schwerpunkt des WFV sei es zuletzt gewesen, die Spielklassenstruktur zu prüfen, um den Fußball noch attraktiver zu machen. Details verriet Laske allerdings nicht, denn die Ergebnisse werden erst am 12. Mai beim Verbandstag in Sindelfingen bekannt gegeben.

Turnusgemäß wurden auch die führenden Ämter des Bezirks gewählt. Viele Veränderungen gab es nicht. Vorstand Haug und Eugen Merz, der für den Spielbetrieb im Bezirk zuständig ist, wurden in ihren Ämtern bestätigt. Einen Wechsel gab es unterdessen an der Spitze des Sportgerichts. Neuer Vorsitzender von diesem ist Hans Junginger, der eine „Institution“ abgelöst hat. Hermann Streib hatte jahrzehntelang diese Position inne. In ihren Ämtern bestätigt wurden unterdessen Schiedsrichterobmann Antonio De Rossi und Bezirksjugendleiter Jürgen Ratzke. Beide waren zuvor bei der Schiedsrichterhauptversammlung der Gruppe Zollern-Balingen beziehungsweise der Jugendleiterhauptversammlung gewählt worden. Erneut wurden in den Bezirksvorstand außerdem berufen: Ulrike Goth (zuständig für den Bereich Frauen/Mädchen), Gustav Pfeffer (Freizeit- und Breitensport), Hans-Joachim Polke (Stellvertreter des Bezirksvorsitzenden und Integrationsbeauftragter), Hans Stengel (Kasse), Wolfgang Schlude (Bildung und Qualifizierung). Vakant blieb der Posten für Öffentlichkeitsarbeit, denn Horst Schweizer legte dieses Amt nach 28 Jahren nieder. Ein Nachfolger konnte in Melchingen nicht gefunden werden.

Nach der Entlastung und den Neuwahlen, die einstimmig ausgefallen sind, wurden noch die Delegierten bestimmt, die den Bezirk Zollern beim anstehenden Verbandstag vertreten werden. Zehn Funktionäre werden nach Sindelfingen fahren. Diese sind Jürgen Ratzke, Gustav Pfeffer, Hans-Joachim Polke, Ulrike Goth, Sascha Manos, Wolfgang Schlude, Antonio De Rossi, Eugen Merz, Rolf Niggel und Hartmut Landbeck.

Mit der Resonanz des Bezirkstags waren die Verantwortlichen unterdessen nicht zufrieden. Es kamen weniger Vereinsfunktionäre als erhofft. Der Termin für den nächsten Bezirkstag steht derweil auch schon grob fest. Im Jahr 2021 treffen sich die Mitglieder des Bezirks Zollern beim TSV Geislingen.