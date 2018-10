Zollernalbkreis Landesliga: Zwei Siege, eine Niederlage

Zollernalbkreis / Daniel Drach/Larissa Bühler/Matthias Zahner

Straßberg schlägt Kißlegg mit 4:0, Balingen U23 gewinnt gegen Ravensburg mit 3:2, Dotternhausen verliert gegen Biberach mit 1:3.

Straßberg ­ – Kißlegg 4:0

Vor der Partie galt der TSV Straßberg als klarer Favorit, hatte der Aufsteiger aus Kißlegg bisher doch erst einen Punkt gesammelt. Und die Pfaff-Elf löste die Pflichtaufgabe – bereits zur Pause war mit 4:0 alles klar.

Straßberg startete hochkonzentriert. Nach zuletzt zwei Nullnummern zeigte sich das Team von Trainer Oliver Pfaff von Beginn an zielstrebig und so stellte Daniel Holzmann auf Vorlage von Kaan Altinsoy bereits nach drei Minuten auf 1:0. Nur wenig später schnürte der TSV-Angreifer einen Doppelpack und sorgte mit seinem dritten Saisontor für das 2:0 der Hausherren – erneut bedient von Altinsoy (7. Minute). Auch danach blieb der TSV vor 120 Zuschauern am Drücker. So gelang Marc-Philipp Kleiner nach einer Ecke von Sven Heckendorf mit seinem Treffer zum 3:0 bereits die Vorentscheidung (24.).

Doch damit nicht genug: Nach gut einer halben Stunde legte Straßberg nochmals nach. Dieses Mal war es Tobias Seßler, der nach einem Freistoß von Tobias Schuth für den vierten Treffer der Gastgeber sorgte (31.). Es hatte den Anschein, als würde es ein ganz bitterer Nachmittag für die Gäste werden. Doch in der Folge hielt sich Kißlegg immerhin bis zur Pause schadlos. Bei den Hausherren musste Sven Heckendorf nach rüdem Einsteiger der Gäste noch in der ersten Hälfte verletzt vom Feld.

Auch im zweiten Durchgang hatte der TSV das Spiel im Griff. Doch Kißlegg legte nun eine immer ruppigere Gangart an den Tag, sodass sich die Pfaff-Elf darauf konzentrierte, das Ergebnis zu verwalten. In den letzten 20 Minuten waren die Gastgeber nach einer gelb-roten Karte gegen Kißlegg gar in Überzahl, doch letztlich blieb es beim klaren 4:0.

„Wir sind von Anfang an dominant aufgetreten“, lobt Pfaff die Leistung seiner Mannschaft, „die Halbzeitführung war auch in der Höhe verdient. Wir haben noch zwei, drei weitere Hochkaräter ausgelassen. Kißlegg hatte zwar gelegentliche Torabschlüsse, diese waren aber relativ ungefährlich.“ So zeigte sich der TSV-Coach mit der Konsequenz seiner Elf zufrieden. „Die hat uns in der zweiten Halbzeit dann etwas gefehlt. Allerdings haben wir auch einen Gang zurückgeschaltet, damit sich nicht noch mehr verletzen. Außerdem haben wir auch etwas experimentiert.“

Dennoch zieht Pfaff nach neun Spieltagen ein positives Zwischenfazit: „Wir sind definitiv zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Wir haben in neun Spielen vier Siege und vier Unentschieden eingefahren und nur gegen Berg verloren. 16 Punkte ist schon eine sehr ordentliche Ausbeute, wenn man bedenkt, dass wir in der Vorsaison nach der gesamten Vorrunde 17 Zähler auf dem Konto hatten.“ Damit rangieren die Straßberger derzeit auf dem siebten Rang im Zwischenklassement.

Tore: 1:0, 2:0 Holzmann (3., 7.), 3:0 M. Kleiner (24.), 4:0 Seßler (31.).

Balingen ­ ­ – Ravensburg

Der zweite Saisonsieg ist endlich geschafft. Gegen den FV Ravensburg 2 setzte sich die TSG Balingen 2 am Sonntag mit 3:2 (1:0) durch. „Wir haben super gekämpft“, freute sich Trainer Joachim Koch über den Erfolg.

Es liegen schwierige Wochen hinter der TSG Balingen 2. Im Pokal sorgten die Eyachstädter gegen das höherklassige Rutesheim für eine Überraschung. Doch in der Liga ruft die Mannschaft von Trainer Joachim Koch ihr Potenzial viel zu selten ab. Insbesondere die Offensive macht Probleme. Nur fünf Treffer erzielten die Kreisstädter in zuvor acht Spielen, am Sonntag lief es dann gegen Ravensburg 2 erstmals etwas besser. Dreimal traf die TSG, doch auch diesmal wären gegen einen favorisierten Gegner mehr Tore drin gewesen.

Schon nach wenigen Minuten legte Balingen 2 den Grundstein zum Erfolg: Ein langer Ball landete bei Jona Krauß, der auf Tim Göttler flankte. Der spielte mit dem Kopf weiter zu Tobias Schatz – und der wiederum musste bloß noch zum 1:0 einschieben (4. Minute). Ein Start nach Maß für die zuletzt so glücklosen Balinger. Wenig später hatten die Ravensburger dann per Elfmeter die Chance zum Ausgleich, doch Maximilian Pfau parierte den Strafstoß der Gäste. Auf der Gegenseite vergab allerdings Schatz auch die Möglichkeit zum 2:0 und so blieb es bei der knappen Pausenführung.

Nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff legte Balingen dann aber doch noch einmal vor. Diesmal bekamen nämlich die Kreisstädter einen Elfmeter zugesprochen – und Tim Göttler verwandelte souverän (51.). Alles schien gut für die Balinger. Doch dann handelte sich die TSG den Ausgleich ein. Nach einer Flanke hatte Balingen mehrfach die Möglichkeit den Ball zu klären, spielte ihn stattdessen aber Awed Abeselom vor die Füße, der aus fünf Metern nur noch einschieben musste (54.). Dem 2:2 von Rene Zimmermann ging dann ein Abstimmungsproblem zwischen Defensive und Torwart voraus (65.). „Das 2:0 müssen wir eigentlich länger halten. Stattdessen schenken wir uns quasi selbst zwei Tore ein“, klagte Koch.

Es deutete dann lange alles auf eine Punkteteilung hin. Doch Koch bewies beim Wechsel ein glückliches Händchen. Adrian Fahrner war sechs Minuten im Spiel, als er in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer für die TSG erzielte.

Tore: 1:0 Schatz (4.), 2:0 Göttler (51./Elfmeter), 2:1 Abeselom (54.), 2:2 Zimmermann (65.), 3:2 Fahrner (90.+1).

Dotternhausen – Biberach

Es will einfach nicht klappen mit dem dritten Saisonsieg. Der SV Dotternhausen musste sich am Sonntag zu Hause dem FV Biberach mit 1:3 geschlagen geben.

Die Partie begann denkbar unglücklich. Simon Lehmann holte einen Biberacher von den Beinen. Schiedsrichter Maik Kaack wertete das Foul als Notbremse und zückte den roten Karton. „Da muss er eigentlich Gelb geben. Ich habe nach dem Spiel noch mit ein paar Biberacher Spielern gesprochen. Die waren auch dieser Meinung“, monierte Dotternhausens Spielertrainer Mathias Mauz.

Damit aber nicht genug: Biberach ging wenig später mit 1:0 in Führung. Fabian Scheffold hatte aus kurzer Distanz eingeköpft (15. Minute). Kurz drauf prallte Carsten Karrer mit FVB-Goalie Alexander Beck zusammen und musste mit einer Platzwunde am Kopf ausgewechselt werden. „Die Wunde hat man mit elf Klammern getackert. Ich denke, dass Carsten jetzt erst mal ausfallen wird“, sagte Mauz. Durch die numerische Überzahl drückte Biberach die Hausherren zwar in die eigene Hälfte, zwingende Chancen sprangen jedoch selten heraus. Dotternhausen machte die Räume geschickt eng, sodass es Biberach schwer hatte, sich durchzukombinieren. Kurz vor der Pause kam Dotternhausen gefährlich vor den FVB-Kasten: Der eingewechselte Steffen Hauser bediente Julian Rontke, dessen Abschluss aber zu harmlos war (37.).

Nach dem Seitenwechsel hatte Biberach weiter mehr vom Spiel, der SVD stand aber gut in der Ordnung und lauerte auf Konterchancen. Zu Beginn der Schlussviertelstunde stellte Dotternhausen das System um. Felix Schairer spielte zusammen mit Rontke im Sturm und Hauser und Mauz bildeten die Doppelsechs. Die Änderungen griffen sofort. Nach einem tollen Spielzug gelang Dotternhausen der Ausgleich: Hauser steckte auf Rontke durch, der legte quer und Schairer markierte das 1:1. „Ausgerechnet nach unserem Tor hatten wir die schlechteste Phase im Spiel“, haderte Mauz. Vom Ausgleich euphorisiert ging seine Elf nun übereifrig in die Zweikämpfe und verursachte viele unnötige Fouls. Ein Freistoß von der Grundlinie wurde scharf in die Mitte getreten und Simon Macht köpfte zum 2:1 ein (85). Danach warfen die Grün-Weißen alles nach vorne und mussten kurz vor dem Ende das 3:1 hinnehmen.

Tore: 0:1 Scheffold (15.), 1:1 Schairer (80.), 1:2 Macht (85.), 1:3 Felger (90.).