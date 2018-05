Straßberg Landesliga: TSV steht kurz vor dem Ligaverbleib

Straßberg / Anna Wittmershaus

Nur bedingt zeigte Altheim am Freitag Gegenwehr. Straßberg kam zu einem ungefährdeten 2:0-Sieg.

Rein rechnerisch sind die Straßberger nach dem 2:0 gegen den FV Altheim noch nicht gesichert. Doch der Ligaverbleib scheint nach dem Erfolg gegen den Mitaufsteiger und acht Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz keine große Sache mehr zu sein. „Das nimmt uns jetzt in den letzten Spielen den Druck“, sagte TSV-Trainer Oliver Pfaff.

Straßbergs Defensive wirkte nach dem Anpfiff kurzzeitig unsortiert, ließ Altheims Stefan Münst ungehindert mit dem Ball auf der linken Seite in der Nähe des Strafraum auf Manuel Butscher passen. Dann erst war die Abwehr des TSV zur Stelle (2. Minute). Die TSV-Defensivabteilung fing sich langsam, hatte aber auch Glück, dass Altheim seine Pässe zu ungenau spielte. In der 16. Minute dann der erste richtige Angriff des TSV auf das Altheimer Tor: Franz Hahn kam von rechts, sein Schuss ging aber am linken Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite verzog Münst. Dann klingelte es. Nachdem Tobias Seßler aus nächster Nähe noch gescheitert war, erwischte Lucas Beyer den Abpraller mit dem Kopf – das 1:0 (19.).

Nach dem Führungstreffer drehte der TSV mehr und mehr auf. Die Chancen zum 2:0 blieben jedoch alle ungenutzt. Altheim zeigte sich weiter ungefährlich. Timo Reuter passte auf Marcel Kosic, der nur noch einschieben musste, doch Philipp Maier klärte auf der Linie (32.). Kurz vor der Pause hatte Jochen Gulde den Ausgleich auf dem Fuß, doch Beyer entschärfte ebenfalls auf der Linie (45.). Auf der Gegenseite zog Altinsoy ab, der Ball schien ins Tor zu kullern, doch auch diesmal wurde er von der Linie gekratzt (45.+1).

Nach dem Seitenwechsel blieb Altheim weiter zu ungenau bei seinen Pässen. Der TSV dagegen agierte sicher, allein die 100-prozentigen Chancen fehlten. Die Partie plätscherte nun vor sich hin. In der 70. Minute drosch Kosic das Leder in die Maschen – doch Schiedsrichter Michael Hilebrand hatte schon gepfiffen – Abseits. Dann setzte sich Beyer im Gewühl vor dem FVA-Tor durch und netzte zum 2:0 (73.). Altheim bäumt sich nochmals auf – ohne Erfolg. Die meisten Altheimer Fans machten sich auf den Heimweg und verpassten einen Abseitstreffer der Straßberger (90.+1). „Über die gesamten 90 Minuten gesehen ein verdienter Heimsieg“, urteilte TSV-Coach Pfaff.