Straßberg/Balingen Landesliga: Niederlagen für Straßberg und Balingen

In einer lange Zeit torlosen Partie verlor Straßberg mit 0:1 gegen Tabellenführer Olympia Laupheim. Auch Balingens U 23 enttäuschte gegen Friedrichshafen.

Als Sechster empfing Straßberg den Ligaprimus aus Laupheim. Dabei musste der TSV vor heimischer Kulisse sowohl auf Coach Oliver Pfaff verzichten als auch weiterhin auf Top-Torjäger Raffael Keinath. Zu Beginn spielten die Hausherren aber dennoch mutig auf und liefen den Primus bereits früh an.

Vor allem TSV-Stürmer Tobias Seßler setzte die Gäste-Abwehr einige Male unter Druck und holte so auch nach fünf Minuten einen aussichtsreichen Freistoß heraus. Benedikt Maisch brachte den Ball von der linken Strafraumeck in die Mitte, genau auf den Kopf von Lucas Beyer. Der Verteidiger köpfte aus fünf Metern mittig auf das Tor, Laupheims Keeper Julius Lense lenkte den Ball mit einem starken Reflex gerade noch an die Latte. Es sollte die beste Torchance der Gastgeber bleiben. Denn in der Folge kamen die Gäste mehr und mehr ins Spiel und schnürten den TSV in der eigenen Hälfte ein. Dominik Ludwig hatte nach 20 Minuten das 1:0 für den Primus auf dem Fuß. Nach Vorlage von Alexander Schrode tauchte Ludwig völlig frei vor Straßbergs Torhüter Christopher Kleiner auf, hämmerte den Ball aus zwölf Metern aber übers Tor. Auch danach kam kaum noch Entlastung der Straßberger. Viel mehr hatte Laupheim durch Ivan Vargas Müller (37. Minute) und Simon Dilger (41.) noch zwei weitere gute Einschussmöglichkeiten. So war der TSV mit der Nullnummer zur Pause gut bedient.

Auch im zweiten Durchgang spielte nur der Tabellenführer, Straßberg mauerte aber regelrecht und ließ kaum etwas zu. Mehrfach wurde Kleiner per Fernschuss geprüft – doch der Schlussmann war zur Stelle. Wenig später war es dann aber soweit: Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld bekamen die Hausherren das Leder nicht geklärt, der Ball sprang Simon Hammerschmied vor die Füße, welcher direkt abzog und aus zehn Metern zum 1:0 einschoss (76.). Zwar versuchte der TSV im Anschluss nochmals alles, blieb aber ohne echte Möglichkeit. Viel mehr vergab aber Laupheim noch zwei Großchancen zur Entscheidung.

„Wir haben 90 Minuten alles gegeben und können uns nichts vorwerfen“, resümierte TSV-Kapitän Marc-Philipp Kleiner nach der Partie, „wenn wir die Chance zu Beginn nutzen, läuft das Spiel vielleicht anders. In Summe geht der Sieg für Laupheim aber in Ordnung.“

Eine Hälfte lang hielt Balingens U23 ihren Kasten sauber, dann aber zog Favorit Friedrichshafen auf 3:0 davon.

Drei Spieltage vor Saisonende bleibt die Lage für Balingens Oberliga-Reserve prekär. Das 0:3 beim Tabellenvierten VfB Friedrichshafen war zwar erst die elfte Saisonniederlage, womit die Balinger abseits der Top Fünf der Liga die wenigsten Pleiten kassierten. Mit nur acht Siegen schlagen aber auch nur 34 Punkte zu Buche, im Kampf um den Klassenerhalt sind die nun elftplatzierten Eyachstädter damit weiter mitten drin.

Ganz anders Friedrichshafen. Der VfB wahrte seine Chance auf Platz drei im Endklassement, wenngleich der Abstand zum Tabellendritten FV Rot-Weiß Weiler bei nur noch zwei Partien bei vier Punkten steht. Zwar war auch der Auftritt der Friedrichshafener nicht überzeugend, besser als Balingen 2 waren die Gastgeber aber trotzdem. „Es war einfach ein gebrauchter Tag heute“, räumte TSG-Spielleiter Nicco Walter ein. Von Anfang an bekamen die Eyachstädter keinen wirklichen Zugriff aufs Tor, Friedrichshafen hatte deutlich mehr Ballbesitz. Das blieb in Durchgang eins noch ohne Folgen, wurde nach dem Wiederanpfiff aber bestraft. Sascha Hohmann war es, der nach 55 Minuten einen Fehler der TSG-Reserve nutzte und zum 1:0 traf. Auch in der Folge verzeichnete der VfB ein Chancenplus, Enrico Huss sorgte für die einzige wirkliche Möglichkeit der Balinger – doch auch diese verstrich ungenutzt. Nach dem 2:0, für das erneut Hohmann sorgte (75.), wäre dann aus TSG-Sicht zumindest der Anschluss drin gewesen. „Da wurde uns ein Foulelfmeter nicht gegeben“, berichtet Walter. Das 3:0 durch Nachwuchsspieler Sebir Elezi fiel so am Ende kaum noch ins Gewicht. „Heute wollte einfach nichts so richtig laufen. Das kommt eben vor“, räumte Walter ein. „Am Mittwoch wollen wir es jetzt dann wieder besser machen.“

Dann wartet nämlich ein Nachholspiel auf die TSG-Reserve, es geht zum Tabellenzweiten TSV Berg. Nicht die einzige anspruchsvolle Aufgabe im Restprogramm der Eyachstädter. Zwei weitere Begegnungen stehen danach noch auf dem Programm, beide gegen Teams aus der vorderen Tabellenhälfte. So bekommen es die Balinger mit dem FV Ravensburg 2 und dem FV Altheim noch mit dem Siebten und Achten der Rangliste zu tun.