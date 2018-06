Balingen Landesliga: Balingens Zweite schafft Klassenerhalt

Balingen / Daniel Drach

Es blieb bis zum Schluss eine enge Kiste, doch am Ende reichte Balingens U 23 ein Unentschieden zum Klassenerhalt.

Die TSG Balingen 2 hat den Verbleib in der Landesliga geschafft. Dem Team von Interimstrainer Alexander Schreiner reichte im Saisonfinale ein Remis beim FV Altheim, um den drohenden Abstieg zu verhindern.

Vier Teams lagen in der Landesliga Staffel 4 vor dem letzten Spieltag am vergangenen Samstag mit 34 Punkten gleichauf. Nur eine dieser vier Mannschaft konnte den direkten Ligaverbleib buchen, zudem wurde ein Relegationsplatz vergeben. Zwei Teams mussten sich also mit dem bitteren Gang in die Bezirksliga abfinden. Die TSG-Fußballer hatten vor dem letzten Spiel der Saison die besten Karten, immerhin hatte das Team um Coach Alexander Schreiner den zwölften Platz inne, welcher das rettende Ufer darstellt.

Mit einiger Hilfe aus der ersten Mannschaft legten die Balinger beim Mittelfeldteam aus Altheim auch gut los. Nachdem TSG-Keeper Marcel Binanzer nach drei Minuten einen frühen Rückstand verhinderte, verzog Hannes Scherer kurz darauf nur knapp (5. Minute) und auch Fabian Fecker verpasste das 1:0 mit einem Lattentreffer (9.). In der 15. Minute dann aber der Rückschlag: Altheims Timo Reck erzielte das 1:0 für die Hausherren. Per Distanzschuss ließ er Binanzer keine Abwehrchance.

Die Antwort der Gäste ließ aber nicht lange auf sich warten. Denn nur sechs Minuten später sorgte Niklas Schäuffele für die Balinger für den umjubelten Ausgleich. Nach einer mustergültigen Vorlage von Cedric Guarino netzte der TSG-Stürmer eiskalt ein. In der Folge drängte die TSG auf die Führung. Scherer traf vor dem leeren Tor aber nur den Pfosten (30.) und auch Tobias Schatz vergab kurz darauf eine weitere gute Gelegenheit. Zur Halbzeit blieb es somit beim Remis.

„Wir sind gut ins Spiel gestartet und nach dem Rückstand auch gut zurückgekommen“, berichtet TSG-Coach Schreiner, „allerdings haben wir einige Großchancen ausgelassen und haben den Gegner damit im Spiel gehalten.“ Derweil lief es jedoch auf den anderen Plätzen für die Balinger, sodass ein Punktgewinn für den sicheren Ligaverbleib reichen sollte.

Dennoch wollte die Schreiner-Elf im zweiten Abschnitt nachlegen, um auf Nummer sicher zu gehen. Allerdings verpasste Guarino die Chance zur Führung (52.) und auch Schatz scheiterte am starken Altheimer Keeper Johannes Reuter (62.). In der Folge zeichnete sich mehr und mehr ab, dass den Eyachstädtern ein Unterschieden reichen sollte, um die Liga zu halten.

So blieb es trotz einiger Balinger Gelegenheiten letztlich auch bei der 1:1-Punkteteilung. Da die direkte Konkurrenz am letzten Spieltag nicht punkten konnte, darf die Regionalliga-Reserve in der kommenden Saison also wieder in der Landesliga auflaufen. „In der zweiten Hälfte lief es ähnlich wie zuvor“, resümiert der Balinger Kommandogeber, „wir hatten die Chancen, Altheim lauerte auf Konter. Leider haben wir das entscheidende Tor trotz guter Möglichkeiten nicht gemacht. So blieb es bis zum Schluss nervenaufreibend. Am Ende waren wir einfach froh, als wir von den Ergebnissen der Konkurrenz gehört haben. Mit dem Klassenerhalt ist uns natürlich allen ein Stein vom Herzen gefallen.“

TSG Balingen 2: Binanzer; Fecker, Islamaj (78. Kurjak), Scherer (72. Tantur), Schäfer (68. Huss), Göttler, Wiest (87. Schreijäg), Schatz, Guarino, Hipp, Schäuffele.

Tore: 1:0 Reck (15.), 1:1 Schäuffele (21.).

Schiedsrichter: Tolga Tokmak (Neu-Ulm).

Zuschauer: 180.