Zollernalbkreis Kreisligen: Heinstetten ist bereits Meister in der A 1

Zollernalbkreis / Nicole Bühler/Eugen Merz

Kurz vor Saisonende stehen am Sonntag (15 Uhr) interessante Partien auf dem Plan.

Die Spiele in der Kreisliga A 1:

Heinstetten – Margrethausen. Der Primus aus Heinstetten empfängt am Sonntag die Jungs der TSG Margrethausen. Mit 29 Punkten rangiert die TSG derzeit auf Platz zehn der Tabelle. Durch einen Sieg würden die Kicker aus Albstadt wieder mit dem Lokalrivalen FC Pfeffingen gleichziehen. Doch die Heuberger gehen als klarer Favorit in diese Begegnung und wollen auf heimischem Rasen gewinnen. Im Hinspiel unterlag die TSG mit 0:2.

Schömberg – Frommern. Nach dem souveränen 3:0-Erfolg über Jadran Balingen vor einer Woche geht es nun für den TSV Frommern zur TG Schömberg. Auch die Stauseestädter präsentierten sich zuletzt in einer guten Form. In den zurückliegenden vier Partien kassierte das Team von Spielertrainer Sebastian Kellner keine Niederlage und fuhr zwei Siege ein. Sowohl Frommern als auch Schömberg kann im Saisonendspurt noch ein paar Tabellenplätze gutmachen.

Hartheim – Tieringen. Eine spannende Partie dürfen die Zuschauer in Hartheim erwarten. Dort ist am Sonntag Bezirksliga-Absteiger Tieringen zu Gast. In der Tabelle trennt die beiden Kontrahenten gerade einmal ein Punkt. Am vergangenen Spieltag musste sich Hartheim beim abstiegsbedrohten Reserveteam aus Harthausen mit 3:5 geschlagen geben. Davor konnte die Mannschaft von Trainer Rainer Gruhler jedoch vier Siege einfahren.

Obernheim/Nusplingen 2 – Harthausen 2. Die Spielgemeinschaft aus Obernheim und Nusplingen empfängt am Sonntag die zweite Mannschaft aus Harthausen. Die Scher-Kicker stecken mitten im Abstiegskampf. Noch ist der Relegationsplatz in greifbarer Nähe. Diesen belegt derzeit die SG Stein/Boll 2, die ebenso wie Harthausens „Zweite“ bisher 16 Punkte eingefahren hat. Stein/Boll 2 hat jedoch das bessere Torverhältnis. Nun kann Harthausen 2 vorlegen, denn das Spiel der SG wurde auf den kommenden Donnerstag verschoben. Deutlich entspannter kann Obernheim/Nusplingen 2 die Partie angehen, der zweite Platz ist kaum noch in Gefahr.

Jadran Balingen – Stetten a.k.M./Schwenningen. Nachdem Jadran schon gestern ran musste, ist das Team von Joso Zupan nun gegen den Aufsteiger aus Stetten gefordert. Die Spielgemeinschaft machte den Klassenerhalt schon vor ein paar Spieltagen perfekt. Balingen hat noch Chancen, die Runde auf Rang drei zu beenden, und kann mit einem Sieg den Druck auf die Konkurrenz aus Hartheim und Tieringen erhöhen.

Die Spiele in der Kreisliga A 2:

Gauselfingen/Hausen i.K. – Burladingen 2. Gegen den Neuling wollen sich die Hausherren schadlos halten. Den Gästen gelang am vergangenen Wochenende ein mehr als wichtiger 3:0-Sieg gegen Onstmettingen.

Hechingen – Grosselfingen. Die Ausgangslage der Hechinger ist klar: Mit einem Punkt wäre der zweite Platz sicher. Allerdings will Grosselfingen gegen den Nachbarn gewinnen.

Weildorf/Bittelbronn – Stetten/Salmendingen. Beide Mannschaften haben zuletzt verloren. Die einheimische SG unterlag beim Spitzenreiter Melchingen mit 1:3. Stetten/Salmendingen verlor in einem denkwürdigen Spiel in Grosselfingen mit 4:6.

Boll/Stein 2 – Melchingen. Das Topspiel steht in Boll an, wenn der Dritte auf den Spitzenreiter trifft. Nach der 3:4-Niederlage gegen Rosenfeld ist für die SG der Relegationszug wohl abgefahren.

Killertal – Rosenfeld. Beide Mannschaften zeigen eine aufsteigende Formkurve und werden mit viel Selbstvertrauen an die Aufgabe herangehen.

Heiligenzimmern – Weilheim/Friedrichstraße. Alles andere als ein Sieg des SV Heiligenzimmern wäre eine große Überraschung. Allerdings darf der SVH das Schlusslicht nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Onstmettingen – Leidringen. Gerne werden sich die Onstmettinger an die Vorrundenpartie erinnern. Damals gab es einen klaren 7:0-Erfolg. Allerdings ist Leidringens Mannschaft nicht mehr mit dem damaligen Team zu vergleichen. In den vergangenen Wochen spielten die Gäste sehr erfolgreich.