Zollernalbkreis Kreisligen B: Straßberg dreht Spitzenspiel

Zollernalbkreis / Matthias Zahner

Die Landesliga-Reserve des TSV besiegte den FV Rot-Weiß Ebingen 2 mit 3:1.

Im Spitzenspiel der hat sich Straßberg 2 gegen Rot-Weiß Ebingen 2 mit 3:1 durchgesetzt. Das Duell Erster gegen Zweiter entschied Straßbergs spielender Co-Trainer Raffael Keinath mit zwei Treffern in der Schlussphase.

Es war ein immens wichtiger Sieg, den der TSV Straßberg 2 am Wochenende einfuhr. Die Landesliga-Reserve drehte gegen das Ebinger Überraschungsteam einen 0:1-Pausenrückstand. Christoph Reuther (41. Minute) hatte mit seinem achten Saisontreffer Ebingen 2 mit 1:0 in Front geschossen. „Die Rot-Weißen waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Sie sind im Mittelfeld gut gestanden und wir hatten Probleme, uns da durchzuspielen“, sagt Straßbergs Coach Oliver Dietzel, „unser Torwart Markus Schwellinger hat vor der Pause noch super gehalten.“

Die Straßberger kamen anschließend mit mehr Willen aus der Kabine. Sven Männels Freistoßflanke fand in der 56. Minute den Weg ins Tor. Keinath hatte entscheidend RW-Torhüter Dominik Jarcalau irritiert. Straßberg war nun besser drin im Topspiel und ging durch einen verwandelten Strafstoß von Keinath mit 2:1 in Führung (78.). Ein Ebinger war Straßbergs Rene Dietzel auf den Fuß getreten und Schiedsrichter Mehmet Kacemer (Gammertingen) zeigte auf den Punkt. „Ein klarer Elfmeter“, urteilte Oliver Dietzel. Anschließend drängte Ebingen 2 auf den Ausgleich, warf in der Endphase alles nach vorne. Das gab den Straßbergern Raum zum Kontern. Keinath nutzte den Platz und markierte das 3:1 (90.+3). „Von einem verdienten Sieg würde ich nicht sprechen. Es hat der Glücklichere gewonnen. Die Rot-Weißen waren der bisher beste Gegner“, resümiert Oliver Dietzel.

Die SG Isingen/Brittheim distanzierte durch den 3:0-Sieg über die SG Haigerloch/Trillfingen 2/ Bad Imnau einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft in der . David Eppler (7.), Sebastian Völkle (32.) und Lukas Maihofer (53.) trafen für den Tabellenführer. Ihren zweiten Sieg in Serie hat die SG Rangendingen 2/Stetten 2 eingefahren. Überraschend bezwang die Elf von Trainer Tobias Klaffschenkel zu Hause den TSV Frommern 2 mit 3:2. Zunächst führte die SG, doch Frommern schlug in Hälfte zwei zurück, lag nach 57 Minuten mit 2:1 in Front. Die Spielgemeinschaft steckte nicht auf und schaffte die Wende. Frommern 2 wartet nun seit vier Spielen auf einen „Dreier“.

Die SG Stein/Boll erledigte ihre Pflichtaufgabe gegen Steinhofen 2 souverän. Der Tabellenzweite der fuhr einen ungefährdeten 5:0-Auswärts-sieg ein und ist nun punktgleich mit Spitzenreiter SV Ringingen, der spielfrei war. Am Sonntag können die Ringinger wieder auf drei Zähler davonziehen, denn Stein/Boll pausiert. Verfolger FC Schmiden wahrte seine Chance auf die vorderen Plätze, bezwang die SG Hörschwag/Stetten-Sal-mendingen 2/Melchingen 2 mit 5:1. Francesco Manente schnürte einen Dreierpack, Damian Maj und Dominik Kamienski waren ebenfalls für den Tabellendritten erfolgreich. Benjamin Fenzel traf kurz vor dem Ende für die Spielgemeinschaft. Außerdem unterlag der TSV Stetten/Hechingen dem FV Bisingen im Modus Neun-gegen-Neun mit 0:3.