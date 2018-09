Zollernalbkreis Kreisliga B: Straßberg 2 geht vorneweg

Zollernalbkreis / Matthias Zahner

Die Landesliga-Reserve des TSV ist in der B 1 das Maß der Dinge, feierte am Wochenende den nächsten Kantersieg.

Im Spitzenspiel der Kreisliga B 3 hat der SV Ringingen auswärts die SG Stein/Boll mit 2:1 besiegt und damit die Tabellenführung verteidigt. „Die Niederlage ist sehr ärgerlich. Es war ein typisches 0:0-Spiel“, sagt SG-Trainer Armin Roth.

In der Kreisliga B 1 unterstrich wieder einmal der TSV Straßberg 2, in welch guter Verfassung er sich gerade befindet. Beim 10:1-Sieg gegen die SG Stetten a. k. M./Schwenningen 2 ließ die Landesliga-Reserve den Hausherren nicht den Hauch einer Chance. Benedikt Maisch, der nach einer Verletzung in der „Zweiten“ Spielpraxis sammelte, war mit drei Toren erfolgreichster Schütze seines Teams. Als einzige Mannschaft im Bezirk Zollern ist der FV Rot-Weiß Ebingen 2 noch ohne Gegentor. Auch der SV Unterdigisheim brachte es beim 0:0 vor heimischer Kulisse nicht fertig, gegen die Ebinger, die durch das Unentschieden Zweiter blieben, zu treffen – und das obwohl gleich drei Gästespieler des Feldes verwiesen wurden. Zu seinem ersten Saisonsieg kam unterdessen der TSV Benzingen 2 gegen die Spvgg Truchtelfingen. Mit 0:3 unterlagen die Albstädter und mussten dadurch einen herben Dämpfer einstecken. Simon Hahn (28. Minute, 83.) und Heinz Gauggel (90.+1) markierten die Benzinger Treffer.

Der FC Pfeffingen 2 entschied das Prestigeduell gegen den FC Zillhausen mit 3:2 für sich und kletterte im Tableau auf Rang drei. Steffen Schneider schoss den FCP in Führung (58.), Andrija Delic glich 13 Minuten später aus. Julian Moser brachte mit zwei Toren (75., 81.) seine Elf auf die Siegerstraße. Der Anschlusstreffer durch Stephan Hahn (90.) kam zu spät. Einen 6:0-Pflichtsieg fuhr Harthausen 2 gegen Heinstetten 2 ein. Außerdem behielt Türkspor Winterlingen mit 4:0 die Oberhand gegen die SG Meßstetten/ Tieringen 2.

Die Kreisliga B 2 führt weiterhin der TSV Frommern 2 an. Allerdings kamen die Schwarz-Gelben gegen Gruol 2/Heiligen-zimmern 2 nur zu einem 1:1. Noch keinen Punkt hat die SG Isingen/ Brittheim abgegeben, gewann im Topspiel gegen Pamukkalespor Haigerloch mit 5:1. Auch die Spvgg Binsdorf unterstrich mit dem 6:0-Erfolg über die SG Erzingen/ Roßwangen/Endingen 2 ihre Am-bitionen auf die vorderen Plätze. Von denen muss sich der SV Dotternhausen 2 nach der 1:2-Pleite gegen die SG Weildorf/ Bittelbronn 2 so langsam verabschieden.

Die SG Stein/Boll hatte als Zweiter den Spitzenreiter der Kreisliga B 3 SV Ringingen zu Gast. „Es war ein Spiel zweier starker Mannschaften, bei dem niemand große Vorteile hatte“, sagt SG-Trainer Armin Roth. Ringingen erzielte in der 60. Minute durch Tobias Hipp das 1:0. „Ein Zufallsprodukt. Der Ball war nicht unbedingt hinter der Linie“, moniert Roth. Danach war die SG überlegen und glich durch Viktor Bensel per Elfmeter den Spielstand aus (86.). Allerdings gelang dem SVR nur eine Minute später durch einen Weitschuss von Matthias Herter der 2:1-Siegtreffer. „Die Mannschaft war natürlich enttäuscht, aber wir bleiben dran. Es gibt ja auch noch ein Rückspiel“, so der SG-Coach. Das Verfolgerduell zwischen Wessingen und Schmiden endete derweil 3:3-Unentschieden.