Zollernalbkreis Kreisliga B: Ringingen müht sich im Kuhloch

Zollernalbkreis / Matthias Zahner

Der SV Ringingen gewann gegen den FV Bisingen 2 mit 3:0 und führt weiter die Tabelle der B 3 an.

Eine der großen Überraschungen der Kreisliga B 1 ist der FV Rot-Weiß Ebingen 2. Das Team von Trainer Fatih Akil befindet sich in ihrer Premierensaison und ist momentan Zweiter, nun geht's zum Topspiel nach Straßberg.

„Wir spielen eine gute Runde und sind auf einem guten Weg“, sagt Akil. Sein Team bezwang am Wochenende die Reserve des FC Pfeffingen mit 3:0, kassierte wie in sechs weiteren Spielen kein Gegentor und stellt die beste Defensive der Kreisliga B 1. „Wir haben gegen Pfeffingen einen guten Start erwischt“, erzählt Akil. Nach drei Minuten erzielte Süleyman Mutlu das 1:0, Marco Zimmermann erhöhte in der 18. Minute auf 2:0. „Das war unser zweiter Torschuss“, so der Coach. In der zweiten Hälfte agierte sein Team dominanter. „Da haben wir unser Spiel aufziehen können“, berichtet Akil. Christoph Reuther sorgte mit seinem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung (55. Minute). „Es war ein verdienter Sieg. Aufgrund der zweiten Hälfte muss ich meinem Team ein großes Kompliment aussprechen“, betont der FV-Trainer, der das Saisonziel nach dem guten Start etwas anpasst. „Zunächst haben wir Platz drei bis sieben ausgeben“, sagt Akil. Das neue Ziel heiße Rang zwei bis vier. Absoluter Topfavorit auf den Titel sei Straß-berg 2. Gegen den Tabellenführer müssen die Rot-Weißen am Wochenende ran. „Wir wollen einfach zeigen, dass wir wieder etwas dazugelernt haben“, blickt der Ebinger Coach voraus. Die Straßberger nehmen derweil eine Hürde nach der anderen. Am Wochenenden hatte Truchtelfingen mit 1:5 das Nachsehen.

Wie es Isingen/Brittheims Spielertrainer Jan Schwarz erwartet hatte, war die Partie gegen Dotternhausen 2 alles anderes als ein Selbstläufer. Erst in der 87. Minute gelang dem Tabellenführer der Siegtreffer. Lukas Maihofer wurde mit seinem 2:1 zum Matchwinner. Damit führt die Spielgemeinschaft weiter die Tabelle der Kreisliga B 2 an. Dahinter folgt die Spvgg Binsdorf, die sich ebenfalls strecken musste, um gegen den TSV Frommern 2 zu gewinnen. Zur Halbzeit führten die Schwarz-Gelben mit 1:0, Jan Zamzau hatte getroffen (36.). Timo Scherer egalisierte den Spielstand in der 61. Minute, Spvgg-Trainer Christian Schieber markierte kurz vor Schluss das 2:1 (81.) und Pierre Sumser schraubte das Ergebnis auf 3:1 (90.). Frommern kam noch mal auf 2:3 heran, zu mehr reichte es aber nicht mehr.

In der Kreisliga B 3 läuft alles auf einen Titelzweikampf hinaus. Der Tabellenführer SV Ringingen gewann mit 3:0 beim FV Bisingen 2. Die Ringinger hatten zunächst Anlaufschwierigkeiten, Alexander Bailer brachte sein Team erst nach der Pause in Führung (55.), Nicolas Schober (73.) und Marcel Ott per Elfmeter (83.) packten den Auswärtserfolg schließlich in trockene Tücher. Einen 4:2-Sieg verbuchte der Tabellenzweite SG Stein/Boll gegen den FC Wessingen. Durch einen Doppelschlag von Marc Konstanzer kurz vor der Halbzeit ging die SG mit einer 2:0-Führung in die Kabine. Die Gäste glichen aber im zweiten Durchgang aus. Michael Kostanzer und Florian Bogenschütz waren erfolgreich. Viktor Bensel (80.) und Marcel Ampuero (86.) brachten die SG schließlich auf die Siegerstraße.