Zollernalbkreis Kreisliga A2: Spitzenreiter erleidet Rückschlag

Zollernalbkreis / Eugen Merz

Die Serie ist gerissen: Aufsteiger Bisingen brachte Primus Heiligenzimmern die erste Punktspielniederlage bei.

Rosenfeld – Boll/Stein 2:0 (1:0). In einem ausgeglichenen Spiel hatte Rosenfeld die besseren Tormöglichkeiten. Auch nach der Pause blieb es ausgewogen. Auch nach dem zweiten Treffer der Hausherren wehrten sich die Gäste, konnten den Rückstand aber nicht mehr wettmachen.

Tore: 1:0 Kevra (21.), 2:0 Bertsch (70.).

Grosselfingen – Onstmettingen 2:0 (1:0). Der FCG erarbeitete sich von Beginn an ein Übergewicht mit vielen guten Möglichkeiten, verwandelte jedoch nur eine davon. So ging es mit dem knappen 1:0 in Durchgang zwei. Nach dem Wiederanpfiff verwaltete Grosselfingen die Führung.

Tore: 1:0 Lenhart (31.), 2:0 Unterwurzacher (51.).

Stetten/Salmendingen – Killertal 5:1 (2:0). Die Partie war nur in der Anfangsphase ausgeglichen. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Gastgeber immer überlegener. In der Folge konnten viele gute Chancen herausgespielt werden. Auch Durchgang zwei gestaltete der FCS überlegen.

Tore: 1:0 Arnold (31.), 2:0 K. Maichle (33.), 2:1 Furtwängler (59.), 3:1, 4:1 L. Maichle (69.), 5:1 Arnold (90.+1).

Weildorf/Bittelbronn – Gauselfingen/Hausen i. K. 3:2 (1:1). Die Spielgemeinschaft aus Gauselfingen und Hausen i. K. präsen-tierte sich gut und stand stabil in der Defensive. Bei den Hausherren, die immer wieder gute spielerische Ansätze zeigten, war Geduld gefragt. Erst in der Endphase gelang der Siegtreffer zum 3:2.

Tore: 1:0 Nota (13.), 1:1 Brand (18.), 2:1 Hellstern (58.), 2:2 Brand (65.), 3:2 Schweizer (70.).

Heselwangen – Burladingen 2 0:1 (0:0). Das Spiel in Heselwangen hätte eigentlich keinen Sieger verdient gehabt. Beide Mannschaften konnten sich kaum Torchancen herausspielen und das Geschehen spielte sich im Mittelfeld ab. Wie aus dem Nichts kam Burladingen 2 zum Torerfolg. Danach versuchte der SVH, Druck zu machen – vergebens.

Tor: 0:1 Hönes (62.).

Heiligenzimmern – Bisingen 0:2 (0:2). Mit Bisingen hat sich der erwartet schwere Gegner vorgestellt. Heiligenzimmern hatte die erste Chance, doch bereits nach vier Minuten folgte mit dem 0:1 ein Nackenschlag für den Spitzenreiter. Der SVH fand während der gesamten 90 Minuten nicht zu seinem Spiel und konnte sich bei Torhüter Adrian Schäfer bedanken, dass es nicht noch deutlicher wurde. Der FVB gewann auch nach der Pause mehr Zweikämpfe und siegte verdient.

Tore: 0:1 Mäuerle (4.), 0:2 S. Pasternak (16.).