Zollernalbkreis Kreisliga A 2: Melchingen weiter auf Titelkurs

Zollernalbkreis / Eugen Merz

Melchingen machte mit dem 2:0 in Boll einen weiteren Schritt Richtung Titel, doch Hechingen bleibt dran.

Die Spiele:

Hechingen – Grosselfingen 3:0 (1:0). Hechingen diktierte das Geschehen und erspielte sich gute Möglichkeiten, die jedoch nicht alle genutzt wurden. So stand es zur Pause nur 1:0. Aber auch in Durchgang zwei gab der Tabellenzweite weiter den Ton an, Grosselfingens einzige Chance verpuffte. So setzte sich Hechingen verdient durch.

Tore: 1:0 Ioakimidis (31.), 2:0 Wagner (65.), 3:0 Hajra (81.).

Boll/Stein 2 – Melchingen 0:2 (0:1). Die Hausherren machten das Spiel, zeigten sich allerdings nicht konsequent in der Chancenauswertung. Anders der Gast, der früh in Führung gehen konnte. Boll/Stein 2 ließ sich vom Rückstand nicht schocken, erst in der letzten Viertelstunde machte der TVM den Sack zu.

Tore: 0:1 Scholz (3.), 0:2 Wallenmaier (88.).

Weildorf/Bittelbronn – Stetten/Salmendingen 3:2 (0:1). In der ersten Halbzeit war das Spiel weitestgehend ausgeglichen. Nach der Pause kamen die Gastgeber wie verwandelt aus der Kabine. Weildorf/Bittelbronn ging nun engagiert zu Werke und gab auch nach dem zwischenzeitlichen 0:2 nicht auf. So drehten die Hausherren das Spiel.

Tore: 0:1 Akbaba (43.), 0:2 Maichle (61.), 1:2 Schneider (70.), 2:2 Esslinger (75.), 3:2 Strobel (79.).

Killertal – Rosenfeld 2:2 (1:2). Killertal kam gut ins Spiel und belohnte sich mit der frühen Führung. Doch Rosenfeld ließ sich nicht entmutigen, spielte selbstbewusst auf und machte es dem FCK nicht leicht. So lagen die Gäste zur Pause sogar knapp vorne. Doch auch die Hausherren waren bis zum Ende bemüht und wurden mit dem 2:2 belohnt.

Tore: 1:0 Würzinger (10.), 1:1, 1:2 Keles (18., 40.), 2:2 Würzinger (76.).

Gauselfingen/Hausen i. K. – Burladingen 2 1:1 (1:0). In Gauselfingen standen sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüber. Trotz des frühen Rückstandes hielt die FCB-Reserve über die gesamte Spielzeit gut mit, verspielte jedoch mit zwei Pfostenschüssen die Siegchance.

Tore: 1:0 Bogenschütz (13.), 1:1 Cavic (61.).

Onstmettingen – Leidringen 1:3 (0:1). Die Hausherren zeigten sich engagiert, hatten aber an diesem Tage nicht die Mittel entscheidend dagegenzuhalten. Leidringen bestimmte das Geschehen und erspielte sich einige Chancen. Der Doppelschlag nach der Pause war vorentscheidend. Der FCO war trotzdem weiterhin bemüht, mehr als der Anschlusstreffer gelang nicht mehr.

Tore: 0:1 (25.), 0:2 (56.), 0:3 (58.), 1:3 Vollmer (76.).