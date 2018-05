Zollernalbkreis Kreisliga A 1: Tieringen festigt Rang drei

Zollernalbkreis / Nocolas Bühler

Den Meistertitel in der Kreisliga A1 hat Heinstetten bereits sicher in der Tasche, dennoch holte der künftige Bezirksligist auch gegen Margrethausen einen Sieg.

Die Spiele:

Heinstetten – Margrethausen 1:0 (0:0). Gegen Jadran Balingen hatte Heinstetten wenige Tage zuvor den Titel gesichert, dennoch wollte der SVH nun auch gegen Margrethausen überzeugen. Der Spitzenreiter hatte etwas mehr vom Spiel und es gab auf beiden Seiten gute Chancen, jedoch spielten beide Torhüter sehr gut mit. Im zweiten Durchgang lief die Partie ähnlich, kurz vor dem Schlusspfiff machte der Meister dann aber doch noch den „Dreier“ klar.

Tor: 1:0 Laubender (90.).

Schömberg – Frommern 3:3 (0:1). In einer unterhaltsamen Partie gab es am Ende keinen Sieger. Die Gäste aus Frommern gingen recht früh in Führung, beim 1:0 des TSV blieb es bis zur Pause. Nach dem Seitenwechsel begann Frommern erneut besser und baute die Führung aus. Doch Schömberg bewies Moral und verkürzte. Nach dem 3:1 der Gäste schien die Partie dann gelaufen, doch wieder kam Schömberg zurück und sorgte binnen zwei Minuten für das Unentschieden. Mit dem Punktgewinn wahrte Frommern den sechsten Rang.

Tore: 0:1 Wiedmann (13.), 0:2 Bauer (52.), 1:2 Thein 60.), 1:3 Wiedmann (70.), 2:3 Dannecker (79.), 3:3 Moussa (80.)

Hartheim – Tieringen 2:4 (2:2). Durch den 4:2-Auswärtserfolg festigte Tieringen den dritten Platz und baute das Polster auf vier Punkte aus. Die Gastgeber schwächten sich in der 15. Minute selbst. Torhüter Markus Schreijäg sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Nur drei Minuten später musste ein Tieringer mit der Ampelkarte vom Feld. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, das Daniele Cerabona mit seinen beiden Treffern entschied.

Tore:0:1 Favella (9.), 1:1 Dreher (20.), 1:2 (25.), 2:2 Knaus (35.), 2:3, 2:4 Daniele Cerabona (70., 73.).

Obernheim/Nusplingen 2 – Harthausen 2 0:0 (0:0). Im Abstiegskampf ging es für Harthausens Reserve zur Spielgemeinschaft aus Obernheim und Nus?plingen, die als Favorit in die Begegnung gingen. Doch Harthau-sen 2 wollte eine Woche nach dem Sieg über Hartheim erneut punkten – und stellte dies von Beginn an unter Beweis. Vor allem die Defensive der Gäste war gut organisiert und machte es den Heubergern so richtig schwer. Auch nach dem Seitenwechsel passierte nicht mehr viel. Harthausen holte einen wichtigen Punkt im Kampf um den Relegationsplatz.

Tore: Fehlanzeige.

Jadran Balingen – Stetten a.k.M./Schwenningen 0:1 (0:0). Lange Zeit blieb die Partie torlos, am Ende stand Jadran dann aber trotz leichter Überlegenheit mit leeren Händen da. Die Balinger erarbeiteten sich schon früh viele Chancen, nutzten diese aber nicht. Auch im zweiten Durchgang hielt Stetten a.k.M./Schwenningen gut mit, während es bei den Hausherren an der Chancenverwertung hakte. Das blieb nicht ohne Folgen: Nach 70 Minuten gingen die Gäste in Führung. Jadran wehrte sich nach Kräften konnte den Spielstand aber nicht mehr egalisieren.

Tor: 0:1 Iacobello (70.).