Die großen Überraschungen blieben in Runde drei bislang aus. Allerdings müssen noch drei Begegnungen gespielt werden.

Fünf der acht Viertelfinalisten im Bezirkspokal stehen fest. Mehr Mühe als erwartet hatte in Runde drei der TSV Harthausen vor heimischer Kulisse gegen den SV Stetten/ Haigerloch. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen.

Im Achtelfinale war für zwei weitere Bezirksligisten Endstation. Während die Felsenstädter auf der Scher mit 3:5 unterlagen, patzte der FC Steinhofen auf dem Großen Heuberg (Endstand: 0:3). Der SV Gruol setzte sich hingegen in Hartheim mit 3:1 durch. Abgesagt wurde das Prestigeduell zwischen dem FC Stetten/Salmendingen und Bezirksliga-Schlusslicht TV Melchingen.

Am kommenden Samstag wird das Albstadt-Derby zwischen dem TSV Laufen und dem FC Pfeffingen ausgetragen, ehe auf dem Lichtenbol die dritte Runde komplettiert wird. Die Albstädter U 23 erwartet den Ligarivalen aus Trill-fingen (3. April). Die Spiele:

Obernheim/Nusplingen 2 – Steinhofen 3:0 (1:0). Es war eine überraschend klare Sache auf dem Großen Heuberg. Mit 3:0 setzte sich die Reserve des Bezirksliga-Spitzenreiters gegen den klassenhöheren Kontrahenten durch. Nach der Roth-Führung zur Pause machte Routinier Martin Horn mit per Doppelpack den Deckel drauf.

Tore: 1:0 Roth (21.), 2:0, 3:0 Horn (57., 88.).

Harthausen – Stetten/Haigerloch 5:3 n. E. (1:1, 0:1). Im Duell der beiden ehemaligen Landesligisten triumphierten die Gastgeber im Elfmeterschießen. Jannik Schneider brachte die Felsenstädter in Durchgang eins per Strafstoß in Führung. Den knappen Vorteil konservierten die Grün-Weißen bis kurz vor dem Ende. In doppelter Überzahl egalisierte Philip Koch mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 82. Minute. So fiel die Entscheidung vom Punkt.

Tore: 0:1 J. Schneider (38.), 1:1 Koch (82.). Elfmeterschießen: Baur, Koch, S. Endriß und Özen treffen für Harthausen – Baiker und L. Schneider für Stetten/Haigerloch.

Erzingen/Roßwangen/Endingen – Frommern 1:0 (1:0). Im Balinger Derby gewann die Spielgemeinschaft aus Erzingen, Roßwangen und Endingen gegen die Schwarz-Gelben. In einer packenden Partie erzielte Alexander Butz kurz vor der Pause den entscheidenden Treffer.

Tor: 1:0 A. Butz (45.).

Hartheim – Gruol 1:3 (1:2). Nach der langen Winterpause verlangte der Kreisligist den Freihof-Kickern alles ab. Gruol legte durch den ehemaligen Oberliga-Spieler Andreas Kohle vor (13. Minute), handelte sich aber keine 180 Sekunden später den Ausgleich ein. Auch in der Folge blieb es ein Duell auf Augenhöhe – mit leichten Vorteilen für den Favoriten, welcher mit einer knappen 2:1-Führung in die Kabine ging. Der eingewechselte Florian Rebholz traf schließlich zum 3:1-Endstand (85.).

Tore: 0:1 Kohle (13.), 1:1 Dreher (16.), 1:2 Siedler (31.), 1:3 Rebholz (85.).

Grosselfingen – Meßstetten/ Tieringen 1:4 (0:2). In den vergangenen Wochen hat die Spielgemeinschaft aus Meßstetten und Tieringen gut gearbeitet. Vor dem Start in die (Rest-)Punkterunde gewann das Team der Spielertrainer Daniele und Salvatore Cerabona mit 4:1 in Grosselfingen.

Tore: 0:1 Pilwat (30.), 0:2 Habijanec (41.), 0:3 S. Cerabona (62.), 0:4 Habijanec (72.), 1:4 Lenhart (75.).