Balingen Grünes Licht für Derby-Gipfel

Balingen / Matthias Zahner

Es ist angerichtet: Der FC 08 Villingen kommt heute Abend als Tabellenzweiter zum Spitzenreiter TSG Balingen.

Nach langem Hin und Her hat die Stadt Balingen am Donnerstag grünes Licht für das heutige Oberliga-Spitzenspiel zwischen der TSG Balingen und dem FC 08 Villingen gegeben (Anpfiff: 18.30 Uhr, Bizerba-Arena).

XXXXX.Foto: Eibner

Die Partie stand auf der Kippe, da die Stadt den Rasenplatz in der Bizerba-Arena zunächst bis einschließlich gestern gesperrt hatte. Eine Platzkommission gab ihn gestern aber wieder frei. Somit steht dem Derby-Gipfel zwischen dem Tabellenersten und -zweiten nichts im Weg. „Für mich war schon am Dienstag klar, dass wir am Freitag spielen können, weil dort schon kein Schnee mehr lag“, sagt TSG-Trainer Ralf Volkwein, der ergänzt: „Man bekommt mit der Zeit ja auch ein Gefühl für den Platz.“ Da dieser aber nicht betreten werden durfte, haben sich die Balinger auf dem Kunstrasen auf das Spitzenspiel vorbereitet. Die Oberliga-Kicker der TSG hätten am Dienstag ihre Nachholpartie gegen den 1. CfR Pforzheim austragen sollen, doch die Stadt sperrte den Platz. „Auf der einen Seite hätten wir gerne gespielt, auf der anderen konnten wir Körner für die Partie gegen Villingen sparen“, erklärt der Balinger Coach, der im Hinblick auf das Derby heute Abend in die Phrasenkiste greift: „Ich weiß, es klingt zwar abgedroschen, aber es geht auch in diesem Spiel nur um drei Punkte.“ Dennoch wisse er selbstverständlich, dass es eine besondere Partie sei. „Derby, Heimspiel, Flutlicht das hat noch mal einen anderen Reiz als die Samstagsspiele“, gibt der A-Lizenzinhaber zu verstehen.

Beide Mannschaften hätten bislang eine „geile Saison gespielt“, lobt Volkwein. Die bessere Runde legten aber bislang die Eyachstädter hin. Nur in sechs Begegnungen der TSG zwei Niederlagen und vier Unentschieden hieß der Sieger nicht Balingen. Zwei Niederlagen mehr haben die Gäste auf dem Konto das ergibt einen Rückstand von sechs Zählern auf den Ligaprimus.

„Wir wollen die drei Punkte behalten“, gibt Volkwein die Marschrichtung vor. Ob er mit einem Zähler auch leben könne, könne er erst nach dem Spiel sagen. Das komme auf den Spielverlauf an, so der 45-Jährige weiter. „Villingen wird uns alles abverlangen, ich erwarte ein sehr intensives Spiel, in dem es wenig Torchancen geben wird und deshalb Standardsituationen entscheidend sein können“, sagt der Balinger Übungsleiter. Beide Teams sind bekannt für ihre gefährlichen Freistöße und Eckbälle. Die TSG zeigte dies zuletzt beim 1:0-Heimsieg gegen den SGV Freiberg. Kaan Akkaya hatte nach seinem Freistoß noch mal die Gelegenheit, Maß zu nehmen und zirkelte den Ball auf den Kopf von Manuel Pflumm, der Lukas Foelsch das Siegtor auflegte. Nach dem Spiel meinte der Trainer des SGV Ramon Gehrmann: „In der zweiten Halbzeit hätten sie uns abschießen können.“ Und er hatte recht. Etliche gute Chancen ließ die TSG liegen. „Wenn man einen so guten Gegner wie Freiberg so dominiert, gibt das natürlich Selbstvertrauen und mit diesem Selbstvertrauen gehen wir das Spiel gegen Villingen an“, sagt Volkwein.