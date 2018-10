Bezirksliga Grün-Weiß düpiert Albstadt 2

Zollernalbkreis / Eugen Merz

Rot-Weiß Ebingen ist nach dem 2:0-Sieg gegen Melchingen neuer Tabellenführer und Hechingen Zweiter.

Einen herben Rückschlag musste der SV Gruol beim Gastspiel in Nusplingen hinnehmen. Hechingen (1:1 gegen Harthausen) und Ebingen nutzten die Niederlage und schoben sich in der Tabelle vorbei. Die Spiele:

SV Heinstetten – SV Erlaheim 2:2(1:1).

Für Heinstetten war das Unentschieden gegen Erlaheim eine gefühlte Niederlage. Bis zur 90. Minute führten die Hausherren mit 2:1, hätten zuvor den Sack längst zumachen können. Erlaheims Fabio Müller zeigte kurz vor dem Ende seine individuelle Klasse und markierte den Ausgleich.

Trillfingen – Steinhofen 4:0 (3:0).

Trillfingen war anzumerken, dass es einen „Dreier“ vor dem eigenen Publikum landen möchte. Die Hausherren machten von Anfang an Druck und spielten überlegen. Zu bemängeln war eigentlich nur, dass einige Chancen liegen gelassen wurden.

Tore: 1:0 Singer (3.), 2:0, 3:0 Heller (21., 39.), 4:0 Kolb (58.).

Hechingen – Harthausen 1:1 (0:1).

Das Spiel in Hechingen wurde von den beiden sehr gut stehenden Abwehrreihen geprägt. So gab es in der ersten Hälfte wenig Höhepunkte. Nach der Pause machte der FCH Druck. Es gelang allerdings nur noch der verdiente Ausgleichstreffer.

Tore: 0:1 Ösen (31.), 1:1 Joakimidis (76.).

Nusplingen/Obernheim – Gruol 3:0 (2:0).

Die Hausherren kamen gegen den bisherigen Tabellenersten zu einem nie gefährdeten Erfolg. Die SG gestaltete die Partie überlegen und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten. Die Gäste fanden in keiner Phase der Partie zu ihrem Spiel. Ein höherer Sieg wäre sogar möglich gewesen.

Tore:1:0, 2:0 Horn (15., 31.), 3:0 Strobel (61.).

Stetten/Haigerloch – Albstadt 2 2:0 (1:0).

Einen überraschenden Heimsieg verbuchte Stetten/Hai-gerloch gegen die Reserve des FC 07 Albstadt. Die war nach dem 5:1 gegen Nusplingen/Obernheim mit breiter Brust angereist. Doch die Heimelf hielt kämpferisch dagegen und erzielte das 1:0. Alb?stadt 2 war zwar spielerisch stärker, nutzte aber die Möglichkeiten nicht. Durch einen Konter in der 90. Minute machten die Hausherren den Sieg perfekt.

Tore:1:0 Tobias Seibold (20.), 2:0 Butz (90.).

Rangendingen – Hart/Owingen 3:1 (1:1).

Die ersten 45 Minuten verliefen relativ ausgeglichen. Die Gäste erarbeiteten sich ein leichtes Chancenplus, allerdings hatte auch Rangendingen gute Gelegenheiten. Nach der Pause übernahmen die Hausherren das Kommando. Der SVR spielte nun besser nach vorne und war nach zwei gelb-roten Karten für die Spielgemeinschaft in Überzahl. Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können.

Tore:0:1 Blanz (21.), 1:1, Konstanzer (30.), 2:1 Anil (61.), 3:1 Konstanzer (83.).

Ebingen – Melchingen 2:0 (1:0).

Zu einem 2:0-Arbeitssieg kam Ebingen gegen den Aufsteiger aus Melchingen. Rot-Weiß bestimmte von Beginn an das Geschehen. Der Neuling beschränkte sich auf die Defensivarbeit und tat wenig fürs Spiel. Trotz weiterer Chancen gelang nach der Pause nur noch ein Treffer.

Tore: 1:0 Gülec (17.), 2:0 Botta (64./Elfmeter).