Landesliga Gerechte Punkteteilung

Straßberg / Anna Wittmershaus

Der TSV Straßberg konnte zu Hause gegen Tabellenführer Biberach keinen Treffer erzielen, trennte sich vom Primus mit einem torlosen Remis.

Den Trikotvergleich habe man gewonnen, meinte vor dem Anpfiff ein TSV-Fan scherzhaft. Einen Punktspielsieg seiner Straßberger in der Partie gegen die Oberschwaben im blau-gelben Dress sah dieser allerdings nicht.

Dafür bot sich den Zuschauern eine Landesliga-Partie mit wenigen Höhepunkten – und einem am Ende gerechten 0:0, das den TSV auf Rang sechs rutschen ließ. Die Rißstädter sind unterdessen weiterhin ungeschlagener Tabellenführer.

Mit dem Selbstbewusstsein eines Spitzenreiters startete der FVB auch in das Duell mit Straßberg. Auch wenn die Gäste zu Beginn etwas hektisch agierten, so brachten sie doch in den ersten zweieinhalb Minuten drei Angriffe zustande. Die Abwehr der Gastgeber war jedoch zur Stelle und verhinderte, dass aus den Versuchen zwingende Tormöglichkeiten wurden. Die Mannschaft von Oliver Pfaff kam unterdessen durch Tobias Seßler in der sechsten Minute zur ersten nennenswerten Chance. Der Straßberger spielten sich über die rechte Seite an den gegnerischen Strafraum heran, blieben dann aber in der Defensive der Gäste hängen.

Die Biberacher hatten in der ersten Hälfte deutlich mehr Ballbesitz, während sich der TSV darauf konzentrierte, den Rißstädtern das Spielgerät abzuluchsen und Konter zu starten. Ballgewinne verzeichnete die Pfaff-Truppe auch einige, doch schönen Einzelaktionen folgten ein ums andere Mal Ungenauigkeiten – und schon war das Leder wieder am Fuß eines Biberachers zu finden. Es fehlte im Straßberger Lager auch einfach an Kreativität im Angriff.

Der FVB schickte Jonathan Hummler in die Straßberger Hälfte, der zusammen mit Julius Grimm versuchte, den Führungstreffer zu erzielen, doch Hummler setzte den Ball weit neben das Tor (11. Minute). Der TSV probierte es durch Standards, von denen es auf beiden Seiten einige gab. Raphael Steinharts Freistoß fand beinahe den Weg in den FVB-Kasten. Von einem gegnerischen Spieler mit dem Kopf abgefälscht, segelte der Ball nur knapp am Tor vorbei (12.). Auf der Gegenseite waren zwingende Chancen ebenfalls Mangelware und so ging es beim Stand von 0:0 in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel hatte Straßberg deutlich mehr vom Spiel, aber auch weiterhin brachten beide Mannschaften nichts Zwingendes zustande. Aufseiten des TSV machten Daniel Holzmann und Kaan Altinsoy nun jedoch mehr Druck. FVB-Keeper Alexander Beck und Christopher Kleiner im TSV-Tor durften in den zweiten 45 Minuten immerhin ein paar Paraden zeigen. In einer hektischen Schlussphase köpfte Marcel Kosic den Ball nach einem Freistoß gegen den Pfosten (89.) – es blieb beim 0:0. „Insgesamt ein gerechtes Ergebnis“ fand TSV-Trainer Pfaff, „ich habe zwei Großchancen der Biberacher gezählt und zwei bei Straßberg – keiner hat sie genutzt.“

TSV Straßberg: Christopher Kleiner; Nico Heckendorf, Steinhart (85. Schuth), Marc-Philipp Kleiner, Altinsoy, Seßler, Plaumann (46. Kosic), Hahn, Holzmann, Schmidt (46. Sven Heckendorf), Christoph Müller (84. Wiedmann).

Tore: Fehlanzeige.

Schiedsrichter: Philipp Lehmann (Tuttlingen).

Zuschauer: 110.

TSV spielt zum vierten Mal zu null

Das 0:0 des TSV Straßberg gegen den FV Biberach war für beide Teams das vierte Spiel, in dem sie kein Gegentor kassierten. In dieser Statistik kann auch der Tabellendritte VfB Friedrichshafen mithalten, der nach dem 1:0-Sieg gegen den SV Ochsenhausen ebenfalls viermal zu null spielte. Der TSV Berg wahrte in drei Partien eine weiße Weste. Die Zollernteams TSG Balingen 2 und SV Dotternhausen blieben je zweimal ohne Gegentreffer.