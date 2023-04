Rangendingen II/St. II gegen

SV Ringingen 1:1

Der SV Ringingen wartet weiter auf den ersten Sieg im aktuellen Kalenderjahr. Nach zuletzt drei Niederlagen und einem Remis kam der SVR bei der SGM Rangendingen II/Stetten II nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Nach torlosen ersten 45 Minuten hatten die Gäste den besseren Start in den zweiten Durchgang. Nur 180 Sekunden nach Wiederanpfiff traf Michael Emele für seine Farben zur Führung. Die Hausherren ließen sich jedoch nicht beeindrucken und glichen durch Florian Pötsch nach 61 gespielten Minuten aus. Trotz Chancen auf beiden Seiten wollte der Siegtreffer allerdings nicht mehr fallen.

SGM Rangendingen II/Stetten II: M. Hanser - B. Yilmaz, L. Strobel, T. Greß (52. M. Endreß / 68. N. Pecho), J. Nannt, F. Stelzenmüller, M. Widmaier, J. Beck, T. Henle, F. Pötsch, S. Makhaye (85. S. Roeder).

SV Ringingen: A. Wahl - J. Pfister, M. Pruss (80. T. Dietrich), J. Stopper, S. Maichle, M. Wolf, T. Riescher, F. Hauser, F. Furch (66. S. Dehner), M. Emele, P. Amann.

Schwenningen/S./F. II gegen

SV Heselwangen 1:3

Den vierten Erfolg in Serie feierte der SV Heselwangen bei seinem Gastspiel bei der zweiten Mannschaft der SGM Schwenningen/Stetten/Frohnstetten II.

Phillip Max avancierte mit seinem Doppelpack in der ersten Halbzeit (24., 35.) zum Mann des Tages. Der Anschlusstreffer von Julian Stadler (36.) brachte nochmals Spannung in die Partie. Nach dem Seitenwechsel war Schwenningen etwas besser im Spiel. „Da hat es für kurze Zeit bei uns nicht gestimmt“, monierte Heselwangens Fußball-Abteilungsleiter David Gucwa mit einem Schmunzeln. Seine Laune wurde nach einer guten Stunde Spielzeit deutlich besser, als Patrick Dolezych zur Stelle war und mit seinem Treffer die Partie entschied. „Wir freuen uns über die 35 Punkte und dass wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Ich hoffe, dass wir jetzt befreit die letzten Begegnungen aufspielen können und dann schauen wir mal, was noch möglich ist“, so Gucwa weiter.

SGM Schwenningen/St./Frohnstetten II: M. Gess - S. Klüber, M. Stark, F. Grad, M. Ritter, M. Schilling, J. Stadler (54. M. Michelsohn), B. Haug, D. Bubser (57. D. Bücheler), F. Herbig (63. J. Ruf), J. Steidle.

SV Heselwangen: N. Ast - N. Neher (78. D. Gucwa), P. Max, J. Zannas (68. M. Proschko), L. Kelm (78. F. Bayo), T. Schleg, M. Herter, S. Weckenmann, D. Laws, P. Dolezych, F. Weber (46. M. Janus).

SF Sickingen gegen

TSV Boll 2:3

Einen späten, aber nicht unverdienten 3:2-Sieg fuhr der TSV Boll bei den Sportfreunden Sickingen ein. „Wir waren das komplette Spiel über die spielbestimmende Mannschaft, hatten viel mehr Torchancen und müssen mindestens zwei Strafstöße bekommen“, so TSV-Abteilungsleiter Davide Medde nach der Partie.

In der Tat gehörte die Anfangsphase ganz klar den Gästen. Christopher Walz (20.) und Birkan Madran (35.) erzielten das 1:0 und das 2:0. Unachtsamkeiten in der TSV-Abwehr bei Standard-Situationen nutzen die Hausherren erst zum Anschlusstreffer (44.) und dann zum Ausgleich (85.). In der zweiten Minute der Nachspielzeit kombinierten sich die Gäste schön nach vorne, Julian Volz stand goldrichtig und traf zum umjubelten Siegtreffer. „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider. Sickingen war nur bei Freistößen und Eckbällen gefährlich. Der Sieg geht daher absolut in Ordnung“, so Medde.

Spfr.Sickingen: M. Danis - B. Cicek, A. Hoti, R. Bäßler (60. V. Gärtner / 85. M. Hipp), S. Breimesser, R. Gärtner (88. E. Esen), M. Ampuero, N. Hemeke, H. Bilik, M. Schmeckenbecher, D. Ampuero (46. B. Bajraj).

TSV Boll: L. Hoffmann - M. Wolf (88. T. Schneider), F. Uhl, N. Neumaier (60. N. Wolf), T. Eggenweiler, C. Walz, J. Volz, T. Gulde, N. Turansky, L. Hähn (71. S. Muffler), B. Madran.

Weildorf/Bittelbronn gegen

TSV Geislingen 3:1

Der Tabellenführer SG Weildorf/Bittelbronn tat sich bei seiner Heimpartie gegen den TSV Geislingen deutlich schwerer als gedacht. Die Führung von Nico Hellstern aus der 26. Minute hatte bis zur 67. Minute Bestand.

Dann war es Benjamin Weisser, der für die Gäste ausgleichen konnte. Der Jubel über das 1:1 war noch nicht verhallt, da schlug der Primus erneut zurück. Max Burkhardt stellte mit seinem Treffer auf 2:1.

In einer spannenden Schlussphase behielt die SG die Nerven und erhöhte durch Nico Hellstern auf 3:1, was zugleich die Entscheidung sein sollte.

SG Weildorf/Bittelbronn: T. Herrmann - M. Hauser (76. A. Siebert), F. Eger, T. Arslan, M. Koch (89. L. Eger), M. Burkhardt, R. Ferraz, M. Hellstern, C. Reckert, T. Helmich (46. P. Schweizer), N. Hellstern.

TSV Geislingen: J. Koch - B. Weisser, M. Stingel (84. D. Irmscher), K. Fuchs, P. Müller (48. M. Fußnegger), G. Cucca, P. Cucca, D. Schaitel, S. Fuchs, S. Andresen, N. Schanz.

SGM Hart/Owingen gegen

TSV Stein 2:4

Der TSV Stein lebt noch. Mit einem 4:2-Sieg über die SGM Hart/Owingen kehrt die Hoffnung auf den Klassenerhalt zumindest zu einem kleinen Teil wieder zurück. Mann des Tages im Trikot der Gäste war ganz klar Luca Schmidt, der einen Dreierpack (17., 31., 66.) schnürte. Den vierten Treffer für das Kellerkind erzielte Kevin Bulach (38.).

Der Doppelpack von Riad Halkic war für die Hausherren unterm Strich zu wenig, um Punkte auf der heimischen Anlage zu behalten. Durch die Niederlage des TSV Geislingen rutscht Stein so für den Moment auf den Relegationsplatz.

SGM Hart/Owingen: D. Huber - C. Ruderschmidt (85. L. Schmocker), S. Stifel, S. Fischer (46. K. Pyka), M. Barth, N. Pfeffer (57. J. Zukanovic), S. Krüger, L. Riester, R. Halkic, F. Stemmer (46. T. Fechter), P. Wannenmacher.

TSV Stein: A. Ziegler - J. Konstanzer, M. Oesterle, C. Poppel (65. A. Antenucci), M. Weinreich, R. Braschler, S. Götting, L. Schmidt (89. H. Neufeld), D. Kos, M. Konstanzer (93. D. Hergert), K. Bulach.

FC Steinhofen gegen

SpVgg Binsdorf 3:1

Bereits am Freitagabend trennten sich der FC Steinhofen und die SpVgg Binsdorf mit 3:1. Daniel und Marko Rogic hatten dabei für die Hausherren einen wichtigen Anteil am Sieg. Daniel Rogic erzielte nach 21 gespielten Minuten das 1:0 und Marko Rogich erhöhte 120 Sekunden nach dem Seitenwechsel. Bis zur Schlussphase tat sich nicht mehr viel, ehe Timo Scherer mit seinem Anschlusstreffer in der 88. Spielminute nochmals Spannung in die Partie brachte. Die Entscheidung für die Hausherren besorgte Marko Rogic in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

FC Steinhofen: F. Fiedler - M. Naumann, K. Dreher, L. Kohle, M. Rogic, L. Umblia, L. Binder, T. Grandl (82. J. Leibold), D. Rogic, C. Killmaier (69. M. Wagner), D. Dreher.

SpVgg Binsdorf: P. Jäger - T. Scherer, J. Vötsch (75. C. Müller), D. Kraft, D. Berger (69. A. Proschkin), D. Schuler, M. Eyth, M. Fritz, E. Bahovic, S. Ajdinovic, A. Pfeffer.

SpVgg Leidringen gegen

FC Stetten/Salmendingen 2:2

Die Partie der SpVgg Leidringen gegen den FC Stetten/Salmendingen begann temporeich. Matthias Grathwol war nach nicht einmal neun gespielten Minuten zur Stelle und brachte die Hausherren in Führung.

Die Gäste, die sich noch leichte Hoffnungen auf den Relegationsplatz machen, schlugen jedoch zurück und glichen durch ein Eigentor aus. Unglücksrabe in der 15. Minute war Pascal Hipp, der den Ball ins eigene Netz beförderte. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste zunächst etwas aktiver und belohnten sich nach einer guten Stunde Spielzeit. Mirco Flad war zur Stelle und erzielte das 2:1 für den FC. Die Hausherren steckten jedoch nicht auf und kamen durch Milan Savkovic noch zum umjubelten Ausgleich (72.).

SpVgg Leidringen: F. Dorner - P. Eberl (70. L. Ruoff), C. Seemann, M. Grathwol, P. Hipp (23. F. Hölle), M. Wittmann, T. Hölle (46. A. Oshana), D. Ruf (48. E. Kodra), M. Savkovic, S. Rauschke, J. Beiter.

FC Stetten/Salmendingen: J. Leipert - F. Raith, M. Flad, O. Riechel, F. Mayer, A. Schander, F. Riedinger, M. Krumm, L. Maichle (81. D. Schäfer), P. Arnold, F. Liebig.