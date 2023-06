Nach einem kurzen Abtasten zu Beginn setzten beide Mannschaften erste offensive Akzente. Die größte Chance zur frühen Führung verpasste SVH-Angreifer Luca Brucklacher, der nach einem feinen Zuspiel seines Teamkollegen Vitali Kevra frei zum Abschluss kam, das Spielgerät dann aber doch recht deutlich über die Querlatte setzte (4.). Auf der Gegenseite leistete sich SVH-Kapitän Sebastian Wörz einen dicken Bock und leitete so fast den Rückstand ein. Anstatt den Ball zu klären, legte er perfekt auf den SG-Angreifer Andre Braig auf, der Florian Flöß mit Übersicht bediente. Der Kapitän der SG hatte nur noch SVH-Keeper Oliver Fahrner vor sich und versuchte es mit einem Lupfer, der jedoch an das Außennetz klatschte (12.). Nur 240 Sekunden später stand der Schlussmann aus Heiligenzimmern erneut im Mittelpunkt. Im Eins-gegen-Eins gegen Braig blieb er sehr lange stehen und bewahrte mit einem sensationellen Reflex sein Team vor einem Rückstand. Auf der Gegenseite packte SVH-Spielertrainer Marius Stehle den Hammer aus 22 Metern aus und zwang seinerseits Schlussmann Marcel Hein zu einer Glanzparade (22.). Im direkten Gegenzug luchste Jonas Herde seinem Gegenspieler den Ball am Strafraum ab und visierte das lange Eck an, verfehlte dieses aber knapp (23.). Die Strafe folgte auf dem Fuß. Einen langen Ball in die SG-Hälfte nahm Kevra stark an und mit. In bester Torjägermanier vollstreckte er zur Führung für die Zollernkicker (24.). Danach verflachte die Partie etwas, weil beide Teams dem hohen Anfangstempo und den doch sehr sommerlichen Temperaturen Tribut zollen mussten. Aus dem Nichts hatte Jonas Huber nach 38 gespielten Minuten das 2:0 auf dem Fuß, als er nach einem Gassenball völlig frei vor dem Öpfinger Tor auftauchte, den Ball aber nicht an Keeper Hein vorbeibrachte. Mit dem Halbzeitpfiff war es erneut Fahrner, der seinen großen Auftritt hatte. Ein richtig gut geschossenen Freistoß von SGÖ-Toptorjäger Philipp Ball entschärfte der SVH-Schlussmann sehenswert und sicherte seinem Team so die Pausenführung.

Im zweiten Durchgang war das Tempo beider Mannschaften deutlich geringer. Heiligenzimmern beschränkte sich aufs Kontern und Öpfingen versuchte, die Lücke im blauen Bollwerk zu finden. Nach einem Stehle-Freistoß, den der Öpfinger Schlussmann Hein stark hielt, ging es ganz schnell. Über drei Stationen kombinierte sich die SG übers Spielfeld, doch erneut war bei Fahrner im SVH-Tor Endstation. Die Schlussphase wurde dann nochmals hektisch. Nach einem Rempler an Jonas Herde zeigte Schiedsrichter Ismail Halici auf den Punkt. Der eben erst eingewechselte Tobias Schüle übernahm Verantwortung und verwandelte den Strafstoß zum 1:1 (80.). Fahrner hatte zwar die richtige Ecke geahnt, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. In der Crunch-Time blieben die ganz großen Chancen aus, und so ging es folgerichtig in die Verlängerung. Dort machte Öpfingen den frischeren Eindruck. Offensiv fand Heiligenzimmern kaum statt, und so kam es, wie es kommen musste. Eine starke Einzelleistung vom Ausgleichstorschützen Schüle leitete die Führung des Donau-Vertreters ein. Die Nummer sechs der SGÖ setzte sich sehenswert gegen gleich zwei Gegenspieler durch und bediente in der Mitte seinen Kapitän. Florian Flöß hatte aus vier Metern keine Mühe, die Flanke über die Linie zu drücken (103.). In der zweiten Halbzeit der Verlängerung warf Heiligenzimmern alles nach vorne. So hatte Öpfingen Platz für Konter und der wurde gnadenlos genutzt. Jonas Herde stellte in der 112. Spielminute auf 3:1 und besiegelte so das Aus des SVH vor 600 Zuschauern. Öpfingen schraubte das Ergebnis mit zwei Tore von Philipp Mall (112., 120.) noch in die Höhe. Beide Treffer waren durchaus sehenswert, in Summe aber deutlich zu hoch. Heiligenzimmern war sicherlich keine vier Tore schlechter.

„Ein großes Kompliment an meine Mannschaft, die in der regulären Spielzeit nahezu alles super wegverteidigt hat“, sagte Marius Stehle, Trainer des SV Heiligenzimmern. „Der Ausgleich per Elfmeter ist mehr als bitter, weil da glaub zehn Leute gegen den Ball gehen und ein Öpfinger halt schreit und zu Boden geht. In der Verlängerung mussten wir nach dem Rückstand aufmachen und werden klassisch ausgekontert.“

SV Heiligenzimmern: Fahrner – Wörz, Stehle, Huber (76. S. Bisinger), D. Bisinger, Schäfer, Brucklacher (66. Boon), Kevra. Fechter (76. Schreiweiss), Kopf, Weisser.