Bittere Diagnose füt TSG-Angreifer Walter Vegelin. Wie der Regionalligist am Freitag bekannt gab, hat sich der 23-jährige Offensivmann im Spiel gegen Steinbach einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für längeren Zeitraum aus.

Der junge Angreifer stand am ersten, zweiten und vierten Regionalliga-Spieltag jeweils in der Startelf und wurde gegen den FSV Frankfurt am dritten Spieltag und auch im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart eingewechselt.