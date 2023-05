Der SC Paderborn rüstet sich für die kommende Saison. Wie der Zweitligist mitteilt, kommt der 21-jährige Laurin Curda ablösefrei vom Regionalligisten TSG Balingen an die Pader. Ausgebildet wurde der Abwehrmann beim VfB Stuttgart und bei der TSG Hoffenheim. Zur Vertragslänge macht der SCP keine Angaben.

Dafür lässt sich Sportchef Benjamin Weber zitieren: „Laurin bringt spielerisch und körperlich alle Voraussetzungen mit, um sich in der 2. Bundesliga zu etablieren. Er kann in der Innenverteidigung, aber auch auf der Außenbahn eingesetzt werden. Wir wollen sein Potenzial in Paderborn gezielt weiterentwickeln.“

Aus dem Lager der TSG Balingen heißt es von Geschäftsführer Jan Lindenmair: „Wir als TSG Balingen freuen uns über die Entwicklung von Laurin und sind stolz darauf, ihn auf seinem Weg in den Profifußball unterstützt zu haben.“ Curda brachte es in der aktuellen Saison auf 30 Startelfeinsätze und zeigte teils sehr gute Leistungen.