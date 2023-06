TSV Trillfingen gegen

TSV Straßberg 1:5

Vor 150 Besuchern im letzten Zollern-Derby in dieser Saison brachte Moritz Binder (25.) die Straßberger zunächst in Front, doch konnte Mikael Aygül nur zwei Minuten später für die Trillfinger auf deren „Wollensack“ zum 1:1 egalisieren. Staßbergs Spielertrainer Stefan Bach (47.), Torjäger Pietro Fiorenza (47.), Uli Kiefer (56.) und nochmals Fiorenza (65.) schossen dann die weiteren Treffer für die Straßberger zum auch in dieser Höhe verdienten 5:1-Sieg heraus. Trillfingens Spielertrainer Dennis Söll sprach von einer verdienten Niederlage. In der ersten Hälfte war die Partie recht ausgeglichen. Nach dem unglücklichen Handelfmeter zum 1:2 und dem abseitsverdächtigen 1:3 war die Geschichte dann durch. Kräfte ließen bei beiden nach. Worte, denen sich auch Kollege Stefan Bach vom TSV Straßberg im Wesentlichen anschloss. In der zweiten Hälfte habe seine Elf deutlich dominiert und auch in der Höhe letztlich verdient gewonnen. „Kompliment an meine Mannschaft für ihre Leistung in der zweiten Hälfte. Wir sind trotzdem froh, dass diese schwere Runde nun vorbei ist“, betonte Stefan Bach erleichtert.

Trillfingen: J. Wütz, R. Kolb, F. Wütz, F. Heller, K. Krause, R. Wentsch (88. D. Fische), M. Braitmaier (85. T. Class), M. Aygül (75. S. Dehner), J. Gerlach. L Seifer, D. Kleinfeld.

Straßberg: C. Kleiner (46. K. Peters), P. Hack (53. U. Kiefer), T. Wissenbach, T. Holzmann, P. Fiorenza, S. Heckendorf, M. Binder, N. Heckendorf, M. Kleiner, S. Bach (65. B. Bischoff), E. Göz (46. S. Schmidt).

FC 07 Albstadt gegen

TSV Riedlingen 8:1

155 Zuschauer wurden im Alb-Stadion Zeuge eines hochverdienten 8:1-Kantersiegs der FC 07 Albstadt, der durchaus in die Vereinshistorie Eingang finden dürfte. Dies auch deshalb, da es nach acht Jahren das letzte Spiel von Erfolgscoach Alexander Eberhart war, den es in der neuen Saison, wie mehrfach gemeldet, zum Landesligisten SG Empfingen in die Staffel III zieht. Und auch Betreuerlegende Helmut „Helme“ Sauter (83) hatte zusammen mit seinem Freund Eberhart seinen letzten offiziellen Auftritt. Armin Hotz (10.) sowie Denis Mazerekaj mit einem lupenreinen Hattrick in der 20., 23. und 34. Minute ließen die Herzen der FC-Fans bereits in der ersten Hälfte höher schlagen. Nach dem Wechsel traf Matthias Endriß doppelt (46., 53.) und machte das halbe Dutzend voll, ehe Fabian Ragg der Anschluss- und gleichzeitige Ehrentreffer zum 1:6 gelang. Doch den Sack zugunsten der Albstädter endgültig zu machten dann Vincenzo Laurato (74.) und Abdussamed Akbaba (89.) mit den weiteren Treffern zum 8:1-Endstand. Albstadts Coach war von den Emotionen überwältigt. Seine Spieler hätten ihm gesagt, dass sie für jedes Eberhart-Jahr in Albstadt einen Treffer markiert hätten und dass Alexander Eberhart auch noch an diesem denkwürdigen Samstag Geburtstag hatte, passte trefflich ins Bild. Kein Wunder, dass Verein, Team, Betreuer und Trainer am Samstag noch bis tief in die Nacht hinein gemeinsam feierten und auch viel in Erinnerungen schwelgten. Eberhart betonte der SÜDWEST PRESSE gegenüber, dass an diesem Albstädter Tag einfach alles gepasst habe und verzichtete deshalb auch auf eine explizite Spielanalyse. Besonders gefreut habe ihn zudem, dass ihm alle in Albstadt auch alles Gute für seinen weiteren sportlichen Werdegang gewünscht hätten.

Albstadt: C. Leitenberger (54. M. Schneider), A. Akbaba, S. Güngör, N. Rodriguez, D. Mazrekaj, M. Anicito, M. Endriß, M. Gericke, Armin Hotz (90. Andreas Hotz), L. Moser (63. V. Laurato), S. Cetin (72. U. Aliaj).

SV Dotternhausen gegen

FV Ravensburg II 3:2

Erhobenen Hauptes verabschiedete sich am Samstag der SV Dotternhausen vor 80 Besuchern mit einem verdienten 3:2-Sieg gegen die U 23 des FV Ravensburg auf ihrem Rasenplatz. Tim Haselmeier (4.) und Daniel Zobel (11.) brachten das Team von Fabio Gallinaro zunächst mit 2:0 früh in Front, ehe Ajdin Durakovic (36.) für die Oberschwaben zunächst verkürzen konnte. Doch eine Minute vor dem Halbzeitpfiff durch Schiedsrichter Lukas Wolf konnte Maximilian Geiger mit seinem Tor zum 3:1 für Dotternhausen den alten Abstand wieder herstellen. Julian Flock brachte die Gäste im zweiten Durchgang zwar noch auf 2:3 heran (78.), doch mehr war für sie nicht mehr drin. Mit Stolz erfüllt Fabio Gallinaro der Umstand, dass sein Team trotz des Abstiegs aus der Landesliga durch seine Einstellung und Leistungen bis zum Schluss immer konkurrenzfähig geblieben sei.

Dotternhausen: C. Baasner, F. Wager (60. P. Eith), M. Scherer, E. Maiberg (83. D. Schnekenburger), D. Zobel, T. Haselmeier, M. Geiger, R. Lorch, Connor Hertrich, F. Müller (75. F. Schmidberger), M. Mauz.

SV Oberzell gegen

TSV Nusplingen 3:1

Mit einem Doppelschlag von Martin Bleile (38., 42.) gingen die Oberschwaben mit einem beruhigenden 2:0-Vorsprung vor 120 Besuchern in die Pause. Als unmittelbar danach Jason Müller (46.) dann das 3:0 für den SV Oberzell gelang, war die Messe zugunsten der Gastgeber natürlich bereits frühzeitig gelesen. In der Nachspielzeit (90. + 2) kam der TSV Nusplingen durch ein Eigentor von Oberzells Fabio Maucher noch zum 1:3-Ehrentreffer. Nusplingens Coach Eddi Huber bedauerte es, dass sein Team, das bis zur 35. Minute tonangebend war, aus seiner Überlegenheit keine Chancen generiert habe, was sich dann rächen sollte. Unterm Strich sei Oberzell eben in der Ausnutzung seiner Möglichkeiten konsequenter gewesen und habe deshalb verdient gewonnen, redete Eddi Huber in seiner Analyse erst gar nicht um den heißen Brei herum. Jedenfalls sei für sein Team am Samstag im Oberschwäbischen mehr drin gewesen.

Nusplingen: C. Klaiber, M. Friz (64. M. Butz), F. Strobel, E. Huber, N. Siber, C. Hager (C. Butz), D. Villing, M. Walz (59. M. Siber), K. Alber, T. Butz, J. Henne.

TSG Ehingen gegen

TSG Balingen II 1:4

Die Ehinger gingen vor 100 Besuchern früh durch Valentin Gombold mit 1:0 in Führung. Diese hatte dann bis zur 63. Minute Bestand, ehe Fabius Siedler zum ersehnten 1:1 für die Balinger Zweite traf.

Leon Mathauer brachte die Gäste dann erstmals an der Donau mit 2:1 in Führung (78., Elfmeter) und den Sack endgültig zu zugunsten des Landesligazweiten machten dann in der 89. Minute Viktor Farkas sowie Tobias Dierberger (90.) zum 4:1-Endstand.

In der 75. Minute sah ein Ehinger Spieler noch die Ampelkarte, sodass die Balinger in der Schlussphase der Partie in Überzahl spielen konnten. Immerhin hielt Balingens Serie ungeschlagener Spiele auch in Ehingen und das Team von Denis Epstein und Ralf Brandstetter kann nun mit breiter Brust am Mittwoch nach Weilimdorf fahren, wo es im ersten Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga zum Aufeinandertreffen mit dem TV Echterdingen kommt.

Ab dem heutigen Montag ist Balingens Chefcoach Denis Epstein nach seinem Urlaub wieder am Ruder und leitet das Training am Dienstag. Sein „Co“ Ralf Brandstetter erklärt auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE, dass es keine nennenswerten Vorgaben gäbe, welche Spieler gegebenenfalls aus dem Dunstkreis des Regionalligateams, die Balinger Zweite am Mittwoch ab 18 Uhr in Weilimdorf verstärken könnten.

So wäre es etwa sogar eine Option, dass der Ex-Wittendorfer Henry Seeger in Weilimdorf das Epstein-Team gegen den TV Echterdingen neben anderen aus dem erweiterten TSG-Regionalliga-Kader ergänzen könnten.

Balingen II: J. Drevetan, C. Zeyer (80. M. Herceg), F. Siedler, J. Kurz, R. Hipp, T. Dierberger, L. Sinz (50. V. Farkas), L. Mathauer (83. L. Junginger), S. Bader, E. Wolf (70. J. Rerich), F. Barth.