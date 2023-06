SV Ringingen gegen

SG Weildorf/Bittelbronn 1:6

Der Meister krönt seine fantastische Saison. Die SG machte von Anfang an Druck. Bereits in der zweiten Minute brachte Rafael Ferraz seine Farben auf die Siegerstraße. Nico Hellstern erhöhte knapp 20 Minuten später auf 2:0 (26.). Die Vorentscheidung fiel bereits zehn Minuten vor der Pause. Wieder war es Rafael Ferraz, der mit seinem Treffer den Doppelpack schaffte (36.). Nico Hellstern machte es ihm gleich, seinen zweiten Treffer schoss er aber erst in Halbzeit zwei (47.). Für die Ringinger wurde es dann deutlich. Das 0:5 fiel in Minute 62, das 0:6 nur drei Zeigerumdrehungen später (65.). Beide Treffer erzielte wieder Weildorfs Top-Torjäger Nico Hellstern, der somit den Viererpack schnürte. Der Ehrentreffer gelang den Ringingern aber noch in der 70. Minute, der Torschütze war Felix Furch. Der Anschlusstreffer war aber nur noch Kosmetik. Trainer Dominique David war zufrieden mit seiner SG: „Wir haben den Druck hochgehalten und uns viele Chancen herausgespielt. Hervorheben muss ich heute einmal mehr Nico Hellstern, der mit vier Toren natürlich Spieler des Spiels ist.“

SV Ringingen: A. Wahl - J. Pfister, A. Nadler (50. F. Zintgraf), M. Ott (86. A. Maichle), J. Stopper (38. F. Hauser / 65. F. Furch), S. Maichle, F. Hipp, M. Wolf, M. Gleichmann, M. Emele, P. Amann.

SG Weildorf/Bittelbronn: T. Herrmann (66. F. Fechter) - F. Eger, S. Hellstern (68. C. Lodzig), T. Arslan, P. Schweizer, M. Koch, R. Ferraz (73. A. Siebert), M. Hellstern, C. Reckert, P. Marano (57. M. Burkhardt), N. Hellstern.

SGM Rosenfeld/I./B. gegen

Sportfreunde Sickingen 3:1

Letzter Platz für die Sportfreunde aus Sickingen. Pierre Danyel Conde brachte die Hausherren der SGM nach 25 Minuten in Führung. Der nächste Treffer ließ dann lange auf sich warten. Nach circa 70 Minuten erhöhte Patrick Sülzle auf 2:0. Sickingen kam zwar durch Richard Gärtner kurz darauf zum Anschluss (76.), der späte Treffer von Sillah Bubabacarr besiegelte dann aber die Niederlage der Sportfreunde aus Sickingen (87.)

SGM Rosenfeld/I./B.: T. Haller - P. Sülzle, Y. Huonker (70. L. Gummels), J. Weisser, A. Adam (65. E. Steidinger), P. Conde (86. S. Bubacarr), J. Weisser, F. Wiktorin (75. T. Kühne), T. Hilmer, M. Niethammer, M. Sülzle.

Spfr. Sickingen: M. Danis - B. Cicek, R. Bäßler, S. Breimesser, R. Gärtner, C. Özdemir, M. Ampuero, E. Esen, M. Hipp (68. H. Bilik), M. Schmeckenbecher, D. Ampuero.

SpVgg Leidringen gegen

Rangendingen II/St. II 1:4

Leidringens Serie reißt nach 14 Spielen ohne Niederlage. Gegen die lange abstiegsbedrohte SGM aus Rangendingen/Stetten geriet man schon nach zwei Minuten durch Florian Pötsch in Rückstand. Der Ausgleich fiel nur kurz danach, Timo Weiger egalisierte für die SpVgg (6.). Vor der Halbzeitpause stellte Abdul Same Yilmaz den alten ein-Tore-Abstand mit seinem Treffer wieder her (40.). In Halbzeit zwei erhöhte Jannik Beck dann auf 3:1 für die Gäste (57.). Das letzte Tor durch David Reimold machte die Partie dann deutlich und bescherte dem Außenseiter die drei Punkte (81.). Leidringens Trainer machte seinen Spielern aber keinen Vorwurf. „Im letzten Spiel war verständlicherweise die Luft raus. Die Enttäuschung über den verpassten Relegationsplatz war den Jungs doch noch anzumerken“, so Hammerdinger.

SpVgg Leidringen: F. Schempp - L. Seemann (69. M. Sautter), C. Seemann, M. Grathwol, T. Hölle (80. N. Binder), P. Hipp, T. Weiger (46. E. Kodra), D. Ruf, S. Rauschke, J. Beiter, D. Hietmann (73. C. Schüehle).

Rangendingen II/St. II: J. Haug - B. Yilmaz (58. R. Herrmann), L. Strobel (85. M. Endreß), J. Tsakos, D. Mainusch, J. Nannt, F. Stelzenmüller (48. M. Schlegel), J. Beck, F. Pötsch, D. Reimold (88. S. Roeder), A. Yilmaz.

TSV Geislingen gegen

Schwenningen/St./F. II 3:3

Spannende Aufholjagd in Geislingen. Die SGM ging schon früh mit drei Toren in Führung. Innerhalb von zehn Minuten erzielte der feststehende Absteiger drei Tore. Maximilian Frei eröffnete in Minute 24, Markus Schilling erhöhte sieben Minuten später (31.) und nur zwei weitere Minuten danach machte Nick Briem sogar das 3:0 (33.). Das Spiel schien bereits entschieden, aber nach dem Pausentee änderte sich das Bild. Zunächst kam der TSV durch Jens Kinnemann zum Anschluss (64.), nur kurze Zeit später verkürzte Patrick Müller auf 2:3 (68.). Jens Kinnemann sorgte mit seinem Tor in Minute 81 sogar noch für das späte und nach der ersten Halbzeit überraschende Unentschieden.

TSV Geislingen: J. Bussmann - B. Weisser, K. Fuchs, P. Müller (76. S. Mauser), K. Schneider (81. D. Irmscher), G. Cucca, H. Welte (38. J. Kinnemann), P. Cucca, S. Fuchs, S. Andresen, N. Schanz.

SGM Schwenningen/S./F. II: M. Gess - M. Frei, M. Stark, F. Grad (56. J. Arnold), M. Schilling, F. Wassmer, T. Melcher, B. Haug, D. Bubser, N. Reiser (80. J. Mahl), N. Briem.

SV Heselwangen gegen

FC Steinhofen 5:0

Deutliches Ergebnis im Topspiel. Patrick Dolyzech schoss nach 22 Minuten das 1:0 für die Heimmannschaft aus Heselwangen, Lennart Kelm erhöhte kurz darauf (26.). Das 3:0 fiel nur zwei weitere Minuten später und wieder war es Patrick Dolyzech, der den Ball im gegnerischen Gehäuse unterbrachte. Der Top-Torschütze der Heselwangener machte vor der Halbzeit sogar noch sein drittes Tor und somit das 4:0. Dieses Tor war gleichzeitig sein letzter und 34. Treffer in dieser Saison, womit er sich zum Torschützenkönig der Kreisliga A2 Zollern schoss. Das 5:0 machte Dennis Laws und sorgte mit diesem Treffer für den Endstand (57.).

SV Heselwangen: N. Ast - N. Neher, L. Kelm, T. Schleg, M. Herter, M. Proschko (31. T. Rist), J. Fischer (56. E. Dursina), S. Weckenmann, D. Laws (65. D. Gucwa), P. Dolezych (75. J. Wirth), F. Weber.

FC Steinhofen: F. Fiedler - M. Gallinaro (56. A. Leibold), K. Schmidt, D. Sauter, K. Dreher, M. Rogic (50. J. Leibold), L. Umblia (68. L. Lacher), L. Binder, D. Rogic, M. Wagner, D. Dreher (56. F. Manteuffel).

Stetten/Salmendingen gegen TSV Stein 5:3

Torfestival im letzten Saisonspiel. Der FC ging bereits nach drei Minuten in Führung (3., Kai Heinzelmann). Der Ausgleich fiel eine Viertelstunde später, der Torschütze war Luca Schmidt (18.). Stetten/Salmendingen spielte weiter auf die Führung und schaffte diese auch in der 26. Minute durch Felix Raith. Christian Gertner auf Seiten der Steiner schaffte zehn Minuten später erneut den Ausgleich (35.). Der Schlagabtausch ging weiter, wieder war es der FC, der vorlegte (40., Lukas Maichle). Doch der TSV Stein ließ sich nicht abhängen und kam durch Robin Braschler wieder einmal zum Ausgleich (45.). Nach dem 3:3 in Halbzeit eins startete Stetten/Salmendingen erneut mit einem Führungstreffer, Louis Riedinger sorgte in Minute 47 für das 4:3. Von diesem Treffer konnte sich Stein nicht mehr erholen, stattdessen sorgte Florian Liebig mit dem Treffer zum 5:3 spät für die Entscheidung (83.).

FC Stetten/Salmendingen: J. Leipert - F. Raith, M. Flad, L. Riedinger, K. Heinzelmann, F. Riedinger, M. Krumm, L. Maichle, L. Grolig (67. A. Straubinger), D. Schäfer (75. B. Mößmer), F. Liebig.

TSV Stein: J. Steinhilber - M. Oesterle (76. S. Götting), N. Bulach, C. Poppel, D. Erk (46. M. Konstanzer), C. Gertner (65. V. Bensel), S. Kleinmann (40. R. Braschler), L. Schmidt, D. Kos, A. Antenucci, K. Bulach.

SpVgg Binsdorf gegen

SGM Hart/Owingen 3:1

Binsdorf landet vor der SGM. Schon nach neun Minuten gelang Julian Pauli der erste Treffer der Partie für die SpVgg. Timo Scherer stellte dann weiter die Weichen für einen Sieg, sorgte mit seinem Tor für das 2:0 (19.) und machte gleichzeitig den Halbzeitstand klar. Nach der Pause wurde es bitter für die SG. Lutz Riester netzte ins eigene Tor ein und entschied das Spiel somit für die SpVgg Binsdorf (50.). Einen kleinen Hoffnungsschimmer brachte das Tor von Kai Pyka zwar noch (76.), ein weiteres Tor blieb der SGM jedoch vergönnt. Somit landet Binsdrof auf Platz 11 in der Tabelle, die SGM platziert sich einen Rang dahinter (12.).

SpVgg Binsdorf: P. Jäger - B. Ajdinovic (86. J. Pauli), T. Scherer, J. Vötsch (79. V. Künbül), D. Kraft, J. Pauli, D. Berger, D. Schuler (90. C. Müller), M. Fritz, E. Bahovic, A. Pfeffer.

SGM SV Hart/SV Owingen: D. Huber - C. Ruderschmidt (25. A. Rrafshi), S. Stifel, R. Mann, K. Pyka, M. Barth (62. J. Zukanovic), N. Pfeffer (55. S. Fischer), S. Krüger, L. Riester, F. Stemmer (25. S. Beuter), P. Wannenmacher.