SGM Rosenfeld/I./B. gegen

SGM Hart/Owingen 0:0

Remis im Duell der Spielgemeinschaften. Keine Mannschaft fand das richtige Mittel, um den Ball im Tor des Gegners unterzubringen. Dementsprechend endete das Spiel mit einer torlosen Punkteteilung. Für die Rosenfelder hatte das Spiel keinen großen Stellenwert, die SGM Hart/Owingen gewinnt dagegen einen wichtigen Punkt, nachdem man zuvor acht Spiele in Folge punktlos geblieben war.

Rangendingen II/St. II gegen

SG Weildorf/Bittelbronn 1:7

Die SGM sieht gegen den Tabellenführer kein Land. Pascal Marano erzielte schon in der dritten Minute den Führungstreffer für die Gäste. Jannik Beck glich in der 17. Minute zwar aus, nur Sekunden später fand Marcel Hauser jedoch die postwendende Antwort für die SG und brachte seine Mannschaft mit seinem 2:1 wieder in Führung (17.). 13 Minuten später machte Marcel Hauser dann seinen Doppelpack, nachdem er den Ball im Gehäuse der SGM unterbringen konnte (30.). Nach dem 3:1 wurde es das Spiel von Nico Hellstern. Innerhalb von fünf Minuten machte er zunächst seine ersten beiden Tore und markierte damit den 5:1-Halbzeitstand aus Sicht der Gäste (37., 42.). In Halbzeit zwei erzielte Luca Eger das Tor zum 6:1 (77.), nur vier Minuten später machte Nico Hellstern dann seinen Hattrick (81.).

TSV Geislingen gegen

Sportfreunde Sickingen 5:2

Der TSV springt auf Platz neun. Die Sickinger, die schon als Absteiger feststehen, fanden gut ins Spiel und gingen durch Richard Gärtner früh in Führung (8.). Erst kurz vor der Halbzeitpause fand der TSV Geislingen den Weg zum wichtigen Ausgleichstreffer, Kevin Schneider war der Torschütze (42.). Nach dem Pausentee brachte Patrick Müller die Geislinger sogar in Führung (50.), ehe Nils Hemeke aufseiten der Sportfreunde ausglich (57.). Gegen Kevin Schneider fand die Defensive der Sickinger jedoch keine Mittel, in der 64. Minute erzielte er sein nächstes Tor, knapp drei Minuten später machte er sogar den Hattrick zum 4:2 und somit auch zur Vorentscheidung (67.). Den Schlusspunkt setzt Hartmut Welte in der 88. Minute mit dem Tor zum 5:2.

SpVgg Binsdorf gegen

FC Stetten/Salmendingen 4:2

Binsdorf gewinnt nach fünf Spielen ohne Sieg. Gegen den bereits gesicherten FC Stetten/Salmendingen hielt Binsdorf zunächst lange die Null, in der 42. Minute brachte Felix Raith den FC aber in Führung. Die Binsdorfer nahmen sich für Halbzeit zwei viel vor, glichen in der 52. Minute durch Dennis Schulter aus. Nur kurz nach dem Treffer meldete sich auch der FC zurück, Felix Raith brachte sein Team erneut in Führung. Die SpVgg bewies jedoch Willensstärke und machte durch Timo Scherer das 2:2 (70.). Nur sieben Minuten später belohnte sich das Team von Wolfgang Koch sogar mit dem Führungstreffer (77., Timo Scherer). Für die Entscheidung sorgte dann der FC selbst, denn der Unglücksrabe Louis Riedinger traf in der 85. Minute ins eigene Tor und brachte die SpVgg mit 4:2 in Führung.

SV Ringingen gegen

FC Steinhofen 2:7

Neun Tore im Schützenfest. Matti Wagner brachte die Gäste früh in Führung (11.), quasi im direkten Gegenzug fand Andreas Nadler die passende Antwort (12.). Danach bot die Abwehr der Ringinger kaum eine Gegenwehr. Kim-Marvin Schmidt machte das 2:1 (20.), Marco Naumann erhöhte auf 3:1, Jochen Trinks traf zum 4:1 und kurz vor der Pause entschied Marko Rogic mit seinem Treffer endgültig die Partie (45.). In Halbzeit zwei startete Ringingen zwar nochmal eine Offensive und Marco Gleichmann brachte den 2:5-Anschlusstreffer, die Steinhofener blieben aber zu souverän und erhöhten ihrerseits durch zwei Treffer von Luis Enrique Umblia auf 7:2 (66., 83.).

SpVgg Leidringen gegen

Schwenningen/St./Fr. II 1:0

Die SGM Schwenningen/Stetten/Frohnstetten II steht als zweiter Absteiger fest. Im Spiel gegen die SpVgg Leidringen war die SGM von Anfang an defensiv eingestellt und blieb im gesamten Spiel ohne Torchance. Für die Leidringer, für die es noch um den Relegationsplatz um den Aufstieg geht, war es also ein Geduldsspiel. Trotz der vielen Möglichkeiten gelang es den Leidringern lange nicht, den Ball im Tor unterzubringen, viermal scheiterte man am Aluminium.

Mit seinem erlösenden Tor zum 1:0 sorgte Marco Wittmann in der 84. Minute dann doch noch für den Sieg der SpVgg. Trainer Peter Hammerdinger war nach dem Spiel zufrieden: „Solche Spiele muss man eben gewinnen. Ich bin sehr glücklich über den Sieg, wir haben den Relegationsplatz weiter in der eigenen Hand.“ Die Leidringer schicken die SGM mit dem Sieg in die Kreisliga B und haben weiter die Chance, ihre grandiose Rückrunde durch den Aufstieg zu krönen.

TSV Boll gegen

TSV Stein 2:1

Boll setzt Leidringen weiter unter Druck. In einem für beide Teams wichtigen Spiel gelang dem Underdog aus Stein der Führungstreffer in Minute 20. Robin Braschler überwand Luca Hoffmann im Tor der Boller. Der Kampf der Steiner Spieler wurde allerdings nicht durch einen Sieg belohnt. In Halbzeit zwei zeigte Boll, warum sie aktuell auf Tabellenplatz zwei stehen. Nico Wolf brachte den lang ersehnten Ausgleichstreffer in Minute 68. Steffen Killmaier sorgte mit seinem achten Saisontreffer sogar für die späte Führung (83.) und ermöglichte dem TSV Boll somit den Sieg. Boll steht damit weiter auf Platz zwei, hat diesen jedoch nicht mehr in der eigenen Hand, die SpVgg Leidringen kann ihn aus eigener Kraft noch erreichen. Der TSV Stein braucht drei Siege aus den letzten drei Partien, um den Abstieg noch verhindern zu können. Alexander Ziegler (Spieler TSV Stein) schaut trotzdem positiv nach vorne: „Ich bin trotz der Niederlage zuversichtlich. Wenn wir unsere letzten drei Spiele so bestreiten wie heute, können wir noch neun Punkte holen.“