SG Weildorf/Bittelbronn

gegen FC Steinhofen 0:2

Nachdem man sich unter der Woche gegen den Tabellenletzten aus Sickingen noch schwergetan hatte, zeigte die SG am Sonntag eine stark verbesserte Leistung gegen die vor dem Spieltag auf Platz drei liegenden Steinhofener. Das sehr intensiv, aber fair geführte Spiel startete durch ein Tor des besten Torschützen der Weildorfer. Nach knapp einer Viertelstunde erzielte Nico Hellstern den 1:0-Führungstreffer für die SG (17.). Der FC hielt gut dagegen, konnte Weildorfs Schlussmann Florentin Fiedler aber im gesamten Spiel nicht überwinden. Stattdessen war es wieder Nico Hellstern, der mit seinem 24. Saisontreffer das 2:0 und damit auch den Endstand erzielte. „Wir hatten in Summe mehr vom Spiel, die klareren Chancen und haben uns den Sieg verdient“, sagte ein zufriedener Dominique David, Trainer der SG Weildorf/Bittelbronn.

FC Steinhofen: F. Fiedler – D. Sauter (78. J. Leibold), K. Dreher, M. Rogic, L. Umblia, L. Binder, T. Grandl (31. M. Wagner), D. Rogic, C. Killmaier (45. F. Manteuffel), L. Fröhlich, D. Dreher.

SG Weildorf/Bittelbronn: T. Herrmann – F. Eger, S. Hellstern, T. Arslan, M. Koch, M. Burkhardt, R. Ferraz (11. P. Schweizer), M. Hellstern (86. L. Eger), C. Reckert, S. Wahl (65. M. Hauser), N. Hellstern.

Sportfreunde Sickingen gegen

Rangendingen II/St. II 2:4

Sickingen verliert erneut trotz Führung. Anton Kelsch machte den Sickingern früh Hoffnung auf einen Sieg. Zuerst erzielte er das 1:0 in der 27. Minute, was gleichzeitig auch den Pausenstand darstellte. Nur kurz nach Wiederanpfiff traf er direkt zum 2:0 und schnürte damit den Doppelpack (47.). Danach startete der Lauf der SGM. Der Blitzausgleich innerhalb von zwei Minuten geschah in der 60. und 61. Minute, als zuerst Jannik Beck den Ball im Netz der Sickinger unterbrachte und kurz darauf Michele-Marco Lenhart. Vom schnellen Ausgleich überrumpelt, kassierten die Sickinger nur drei Minuten später den nächsten Treffer. Robin Herrmann brachte die SGM, nur fünf Minuten nachdem sie noch in Rückstand gelegen hatte, in Führung (65.). Felix Stelzenmüller machte den Deckel in der 74. Minute mit dem 4:2 drauf. Die niedergeschlagenen Sportfreunde hatten danach nichts mehr entgegenzusetzen.

Spfr. Sickingen: M. Danis – B. Cicek, V. Gärtner, J. Camara, R. Bäßler, S. Breimesser, R. Gärtner (76. E. Esen), M. Ampuero (87. C. Özdemir), H. Bilik (54. M. Schmeckenbecher), A. Kelsch, D. Ampuero.

SGM Rangendingen II/St. II: J. Haug – R. Herrmann, T. Greß, L. Strobel (51. M. Endreß), J. Nannt, M. Lenhart (67. F. Gezer), F. Stelzenmüller, M. Widmaier (45. D. Reimold), J. Beck (81. N. Pecho), F. Pötsch, S. Makhaye.

FC Stetten/Salm. gegen

Schwenningen/St./F. 0:0

Im Stettener Duell waren die einzigen Ereignisse vier Gelbe Karten. Ansonsten war es für die SGM nach sieben Spielen endlich wieder ein Spiel ohne Gegentor. Der FC Stetten/Salmendingen freut sich über das fünfte Spiel ohne Niederlage und man kann den Nichtabstieg im Prinzip besiegeln.

FC Stetten/Salmendingen: J. Leipert – F. Raith, M. Flad, L. Riedinger, O. Riechel, Schander, A. Arnold (81. T. Maichle), F. Riedinger, Grolig (57. Straubinger), P. Arnold (76. Heinzelmann), Liebig.

SGM Schwenningen: M. Gess – D. Bücheler, F. Grad (84. J. Stadler), M. Michelsohn (69. N. Ruiz), T. Seßler, N. Goreth (62. B. Schwanz), D. Schwanz, B. Haug, D. Bubser (75. Mauz), M. Mauz, J. Steidle.

TSV Boll gegen

SGM Rosenfeld/I./B. 2:1

Der TSV Boll festigt den Relegationsplatz im Aufstiegsrennen. Gegen die SGM aus Rosenfeld/Isingen/Brittheim schaffte es Steffen Killmaier vor der Halbzeit den Ball ins Rosenfelder Tor zu bugsieren (38.). Die passende Antwort fand die SGM erst in der zweiten Hälfte, Piere Danyel Conde erzielte das 1:1 (60.). Zur Entscheidung traf wieder die SGM, dieses Mal aber ins eigene Tor. Johannes Weisser war der Unglücksrabe, der den Ball spät und unglücklich über die eigene Linie drückte und die Niederlage für seine Mannschaft besiegelte (86.).

TSV Boll: S. Baumer - S. Muffler (30. C. Walz), F. Uhl, T. Eggenweiler, S. Killmaier, T. Schneider (70. M. Wolf), J. Volz, T. Gulde (91. L. Hähn), N. Turansky, B. Madran, N. Wolf (63. N. Neumaier).

SGM SV Rosenfeld/I./B.: S. Salihaj - P. Sülzle, Y. Huonker, J. Bertsch, J. Weisser, A. Adam (86. L. Gummels), P. Conde, M. Rapp (88. D. Kokoschka), J. Weisser, F. Wiktorin (56. A. Sautter), M. Niethammer.

SpVgg Binsdorf gegen

SV Heselwangen 0:7

Binsdorf geht vor eigenem Publikum unter. Schon in der siebten Minute nahm das Unheil für die SpVgg seinen Lauf, Guiseppe Cracchiolo traf zum 1:0 für den SV Heselwangen. Es wurde nur kurz danach direkt deutlich, als Patrick Dolyzech seine Saisontore 29 und 30 erzielte (10., 16.) und auf 3:0 erhöhen konnte. Die Binsdorfer Defensive fand keine Mittel gegen die sich in einen Rausch spielende Offensive der Heselwanger. Knapp fünf Minuten nach dem dritten Treffer machte Max Proschko das 4:0 für den SV. Es wurde in Halbzeit eins aber noch bitterer für die SpVgg. Zuerst traf Lennart Kelm zum 5:0 (33.), Timm Schleg machte das halbe Dutzend voll (45.).

In Halbzeit zwei nahmen sich die Heselwanger etwas zurück, die geschockten Binsdorfer fanden trotzdem keinen Weg zum Tor und kassierten in der 76. Minute sogar noch das siebte Tor durch Dennis Laws.

SpVgg Binsdorf: P. Jäger – J. Pauli (47. L. Ott), T. Scherer (18. C. Müller), D. Kraft, D. Berger (74. B. Ajdinovic), D. Schuler, M. Eyth (79. J. Bussmann), M. Fritz, E. Bahovic, S. Ajdinovic, A. Pfeffer.

SV Heselwangen: R. Kirsten – N. Neher, P. Max, L. Kelm (46. J. Fischer), T. Schleg, G. Cracchiolo, M. Herter, M. Proschko (54. J. Zannas), S. Weckenmann (52. M. Plog), D. Laws, P. Dolezych (63. D. Gucwa).

SGM Hart/Owingen gegen

SV Ringingen 1:2

Ringingen kann doch noch gewinnen. Marco Wolf brachte den SV früh in Führung (9.), Sascha Maichle legte zehn Minuten später nach und gab seiner Mannschaft ein kleines Polster (20.). Dieses wurde aber in Minute 41 schon wieder zunichtegemacht, Riad Halkic erzielte den Anschlusstreffer und brachte die SGM nochmal in Schlagdistanz (41.). In Halbzeit zwei fiel jedoch kein Tor mehr, trotz vieler Bemühungen der SGM blieb Alexander Wahl im Kasten der Ringinger ohne Gegentreffer in der zweiten Spielhälfte.

SGM SV Hart/SV Owingen: Y. Ott - K. Fritz, S. Beuter (46. D. Beuter), C. Ruderschmidt, S. Stifel (87. L. Schmocker), R. Mann, M. Barth (83. L. Dinjer), N. Pfeffer, S. Krüger (46. A. Rrafshi), R. Halkic, P. Wannenmacher.

SV Ringingen: A. Wahl - J. Pfister (93. F. Zintgraf), A. Nadler, S. Dehner, J. Stopper, S. Maichle (59. T. Dietrich), F. Hipp, M. Wolf, F. Hauser, M. Emele, P. Amann.

Der TSV Stein gegen

TSV Geislingen 3:4

Stein verliert, trotz zwei-Tore-Führung. Dabei sah es nach zehn Minuten noch sehr gut für den TSV aus. Kevin Bulach brachte die Steiner in der vierten Minute in Führung, Julian Konstanzer erhöhte auf 2:0 (10.). Stein ließ nach der Führung nach. Ein Freistoß durch Patrick Müller brachte den Anschluss für die Geislinger (34.). Nur fünf Zeigerumdrehungen später gab es einen fragwürdigen Elfmeter für die Geislinger, den Sandro Fuchs verwandeln konnte (40.). Der TSV Stein nahm sich für Halbzeit zwei viel vor, kassierte aber kurz nach der Pause durch ein Eigentor von Robin Braschler das 2:3 (50.). Die Geislinger, die das Spiel nach 0:2-Rückstand drehen konnten, setzten sogar noch das 4:2 obendrauf (Jens Kinnemann, 60.). Der TSV Stein gab sich trotzdem nicht auf.

Aber obwohl man in der 75. Minute durch Viktor Bensel den Anschluss erzielen konnte, fand man keine Mittel mehr, um ein weiteres Tor zu erzielen. Abteilungsleiter Harry Neufeld musste nach dem Spiel zugeben, dass „Geislingen effektiver war und das Spiel somit auch verdient gewonnen hat“.

TSV Stein: A. Ziegler – J. Konstanzer (75. C. Gertner), M. Oesterle, C. Poppel (46. V. Bensel), M. Weinreich, R. Braschler, L. Schmidt, D. Kos, M. Konstanzer (48. S. Götting), A. Antenucci, K. Bulach.

TSV Geislingen: J. Bussmann – B. Weisser, K. Fuchs, P. Müller (63. S. Mauser / 90. J. Kinnemann), K. Schneider, G. Cucca, P. Cucca, D. Schaitel, S. Fuchs (75. M. Fußnegger), S. Andresen, N. Schanz.