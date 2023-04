Der 21. Spieltag der Kreisliga A2 Zollern bietet einige Überraschungsmöglichkeiten. Am Freitag beginnt das vorgezogene Spiel der SpVgg Leidringen (4.) gegen den FC Stetten/Salmedingen (6.). Leidringen ist gut drauf und wird versuchen, auch das fünfte Spiel der Rückrunde für sich zu entscheiden. Das Spiel der Mannschaft auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz, FC Steinhofen, gegen die SGM Rosenfeld/Isingen/Brittheim (7.) wird derweil auf Donnerstag, 4. Mai verlegt. An der Spitze der Tabelle muss die SG Weildorf/Bittelbronn (1.) die drei Punkte gegen den auf dem unteren Relegationsplatz stehenden TSV Geislingen (12.) erst einmal holen.

Der TSV Boll (3.) ist am Sonntag beim Schlusslicht aus Sickingen zu Gast und würde mit einem Sieg auf den Relegationsplatz springen. Der SV Heselwangen (5.) gastiert beim Vorletzten, der SGM Schwenningen/Stetten/Frohnstetten (14.). Auch hier ist ein Sieg für den SV Pflicht, um den Anschluss an die Spitze im Aufstiegsrennen nicht zu verlieren. Ein richtungsweisendes Duell dürfte die Partie zwischen der SGM Hart/Owingen (8.) und dem TSV Stein (13.) werden. Die SGM könnte sich durch einen Sieg ein bisschen Luft nach unten verschaffen, der TSV Stein hingegen könnte bei einer Niederlage den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze verlieren. Das direkteste Duell bestreiten am Wochenende die SGM Rangendingen II/Stetten II (11.) und der SV Ringingen (9.). Mit einem Sieg könnte die SGM den SV sogar überholen.

Doch noch Aufstiegschancen?

Der FC Stetten/Salmedingen braucht Punkte, um noch Chancen auf den Aufstieg zu haben. Zehn Punkte Rückstand sind es auf den Relegationsplatz. Elf Spiele hat der FC noch zu bestreiten und durch einen Sieg gegen die SpVgg Leidringen könnte man den Rückstand auf den Aufstiegsaspiranten auf vier Punkte verkürzen, die ihrerseits allerdings eine ausgezeichnete Formkurve vorweisen. Die SpVgg konnte zuletzt fünf Spiele in Serie gewinnen, hat dabei eine Tordifferenz von 12:2, wobei man in vier aus fünf Spielen gegentorlos blieb. Trainer Peter Hammerdinger sagt im Hinblick auf die aktuelle Form: „Jeder Spieler kämpft bis zur letzten Sekunde, um den Sieg zu holen. Wir sind zwar auf einem guten Weg, machen uns aber gar keine Gedanken um einen möglichen Aufstieg. Wir schauen von Spiel zu Spiel“.

Wer entflieht dem Abstieg?

Der SV Ringingen hat mit 24 Punkten mittlerweile acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und scheint stabil und gesichert zu sein. Allerdings haben die Ringinger noch kein Spiel der Rückrunde gewonnen. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen stehen bisher zu Buche. Die aktuelle Form ist also bedenklich und bei noch neun zu spielenden Partien muss man wieder in Form finden, um nicht nach unten abzurutschen.

Der Gegner aus Rangendingen/Stetten ist zudem in Torlaune. Man konnte an den letzten zwei Spieltagen insgesamt zehn Tore erzielen und beide Spiele für sich entscheiden. Ringingen ist eines der schlechtesten Auswärtsteams dieser Saison, was ebenfalls für die SGM spricht, die das Spiel auf heimischem Platz bestreiten darf. „Natürlich können wir uns durch einen Sieg etwas Platz zu den Abstiegsplätzen verschaffen, aber es ist genauso wichtig wie jedes andere Spiel“, schätzt der Trainer der Rangendinger, Özer Yilmaz, die Situation vor dem Spiel ein.