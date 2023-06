TSV Harthausen/S. II gegen

TSV Laufen/Eyach 0:7

Mit einem regelrechten Sturmlauf begann der Tabellenführer TSV Laufen/Eyach seine Partie bei der Bezirksliga-Reserve des TSV Harthausen/Scher und belohnte sich damit recht früh. Marco Schneider brachte die Gäste nach nicht einmal drei gespielten Minuten mit 1:0 in Führung und legte so den Grundstein für den wichtigen Auswärtssieg. Ein Eigentor von Jan Gauggel (14.) und ein Doppelpack von Daniel Schneider (29.) und Marco Schneider (31.) entschieden die Partie noch vor dem Seitenwechsel. Im zweiten Abschnitt nahm der Primus etwas den Fuß vom Gas.

Trotzdem gelang Moritz Favier in der 66. Spielminute das 5:0. Tobias Schatz machte fünf Zeigerumdrehungen das halbe Dutzend voll und Lukas George erzielte mit dem Schlusspfiff das 7:0. Da der Vorsprung auf den schärfsten Verfolger, SGM Schwenningen/Stetten/Frohnstetten, bei nur noch einer ausstehenden Partie vier Punkte beträgt, ist die Meisterschaft unter Dach und Fach. In der kommenden Runde geht es für den TSV Laufen/Eyach dann im Bezirksoberhaus um Punkte. Den Meisterwimpel gibt es dann am kommenden Samstag beim letzten Heimspiel der Saison gegen Dotternhausen II.

SGM Hartheim/H./U. gegen

SGM Erzingen/R./E. 0:1

Durch die bittere 0:1-Heimniederlage gegen die SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen und dem zeitgleichn 5:0-Erfolg der SpVgg Truchtelfingen gegen den TSV Straßberg II ist der Abstieg der SGM Hartheim/Heinstetten/Unterdigisheim besiegelt.

Die Elf von Kai Dreher muss somit nächste Saison in der B-Liga an den Start gehen. Das Tor des Tages für die Gäste erzielte Stephan Hahn in der 90. Spielminute.

FC Winterlingen gegen

FC Pfeffingen 0:3

In einem Nachholspiel besiegte am Freitagabend der FC Pfeffingen den FC Winterlingen deutlich mit 3:0. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs war es Steffen Kopp, der seine Farben zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt in Führung bringen konnte. Auch nach dem Seitenwechsel war Pfeffingen die aktivere Mannschaft und belohnte sich nur vier Minuten nach Wiederanpfiff mit 2:0 durch Kopp. Mit dem 3:0 ruch Steffen Schneider war die Partie für die Gäste entschieden, die die Saison auf einem guten dritten Tabellenplatz abschließen werden.

TSV Straßberg II gegen

SpVgg Truchtelfingen 0:5

Böse unter die Räder kam die Landesliga-Reserve des TSV Straßberg gegen die SpVgg Truchtelfingen. Die Hausherren traten mit einer absoluten Notelf an und hatten nur zwei Auswechselspieler auf der Bank. Die Gäste waren von Beginn an die aktivere Mannschaft und belohnten sich in der 17. Spielminute mit dem 1:0-Führungstreffer durch Jason Dar. Tobias Mitrenga war nach etwas mehr als einer halben Stunde Spielzeit zur Stelle und markierte das 2:0. Für die Entscheidungs sorgte Marc Roth kurz nach Wiederanpfiff (51.). Boris Hude (60.) und Roth mit seinem zweiten Treffer besorgten den 5:0-Endstand.

Schwenningen/S./F. gegen

Jaran Balingen 2:0

Mit einem 2:0-Erfolg gegen den HSD Jadran Balingen löste der Tabellenzweite von der SGM Schwenningen/Stetten/Frohnstetten seine Pflichtaufgabe im Kampf um die Meisterschaft. Da der TSV Laufen/Eyach jedoch seine Partie in Harthausen mit 7:0 gewann, bleibt der SGM in dieser Saison nur er Vizetitel. Somit kann man sich im letzten Punktspiel bei der Spielgemeinschaft Erzingen/Roßwangen/Endingen voll auf das anstehende Relegationsspiel konzentrieren.

Gegner wird hier der A2-Vertreter vom TSV Boll sein, der in einem herzschlagfinale den Patzer der SpVgg Leidringen ausnutzen konnte.