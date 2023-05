Spvgg Truchtelfingen gegen

TSV Laufen/Eyach 1:5

Der Sieg im Topspiel hat dem TSV wieder Selbstvertrauen gegeben. Der Tabellenführer der Kreisliga A1 setzte sich auswärts souverän gegen die SpVgg Truchtelfingen durch. An der Favoritenstellung ließ Laufen/Eyach keine Zweifel aufkommen – eine starke Leistung zeigte Tobias Schatz, dem ein Doppelpack gelang (12./33.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Levin Sewczyk den Vorsprung der Gäste auf 3:0 (41.); wohl bereits die Vorentscheidung. Spätestens als Daniel Schneider das 4:0 nachlegte (44.) war klar: diesen Sieg lässt sich der TSV nicht mehr nehmen.

In der Halbzeitpause brachte Oliver Müller Mejid Mohamed und Max Müller, Letzterer erzielte in der 55. Minute den Ehrentreffer für die Spvgg Truchtelfingen. Der Treffer von Kai Beuter in der 80. Minute verfestigte bei Fans und Spielern die Hoffnungen auf den Aufstieg: Nach 21 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für den TSV 50 Zähler zu Buche.

Die SpVgg dagegen belegt mit 17 Punkten den Abstiegsrelegationsplatz. Mit erst 25 erzielten Toren hat der Gastgeber im Angriff Nachholbedarf.

SpVgg Truchtelfingen: S. Fiebeler - T. Mitrenga, M. Drost, B. Hude (80. M. Parrotta), L. Boss (46. M. Müller), A. Cordaro (89. D. Das), M. Roth, S. Mitrenga, E. Türker (46. M. Mohamed), R. Conzelmann, K. Eschment.

TSV Laufen/Eyach: D. Dannecker - T. Beuter, W. Tamplon, T. Schatz, D. Schneider (78. K. Pannewitz), J. Hartmann (60. A. Stotz), T. Dannecker (78. P. Boss), A. Daiber, R. Schuster, K. Beuter, L. Sewczyk (70. J. Reich).

TSV Frommern II gegen

SGM Erzingen/R./E. 0:2

Leicht favorisiert waren die Gäste vor dem Anpfiff. Dass dann auch ein Erfolg gelang, war bei diesen beiden Mannschaften, die in der bisherigen Saison auf einem ähnlichen Niveau agieren, nicht selbstverständlich.

Sebastian Klink brachte die Elf von Ali Sert in der 23. Minute in Front. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung der Gäste bestehen. Und nicht nur bis zum Halbzeitpfiff blieb es bei diesem minimalen Vorsprung, sondern fast bis zum Abpfiff: Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als David Schwarte für das erlösende 2:0 sorgte. Ein knapper Sieg in einem umkämpften Spiel für die SGM SV Erzingen/ SV Roßwangen/ TSV Endingen.

Sorgen wird sich Cem Cakmak um die Defensive machen. Schon 44 Gegentore kassierte der TSV Frommern II. Mehr als zwei pro Spiel – definitiv zu viel. Das Heimteam findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. In den letzten fünf Partien ließ die „Zweite“ zu viele Punkte liegen: Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

TSV Frommern II: M. Kunstmann, A. Stengel (17. F. Trickel), R. Strobel, F. Golz, N. Schlagenhauf, J. Lukoki (73. D. Lalay), E. Kaya, S. Vieth, A. Schmidtke, T. Dos Santos (54. P. Züfle), J. Glückler.

SGM Erzingen/ Roß./End.: H. Schmid - D. Fortmeier, M. Klink, D. Schwarte, L. Sackmann, S. Klink (74. B. Hafenscher), A. Jakobi, M. Kraft, M. Hafenmayr, P. Krüger, D. Schmid.

SV Dotternhausen II gegen

FC Winterlingen 2:0

Ein Verfolgerduell par excellence: Der Tabellenfünfte empfing den Tabellenvierten – Teams auf Augenhöhe. Und so sah auch das Spiel aus. Chancen auf beiden Seiten, ein ausgeglichenes Match. Doch die Gastgeber waren abgezockter. Steffen Hauser schoss in der 33. Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für den SV Dotternhausen II. Mit dem 2:0 sicherte Hauser dem Heimteam nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Treffer (57.). Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Trainer Pietro Ippolito – der mit seinem Team nun nur noch einen Punkt hinter dem FC Winterlingen liegt und ein Spiel weniger absolviert hat.

SV Dotternhausen II: M. Birk - F. Thäsler (71. M. Egenter), S. Hauser, C. Schatz, C. Strobel (63. E. Scherer), L. Holzer, F. Schmidberger, J. Ritter (71. J. Hoch), J. Häring, R. Maier, M. Thäsler.

FC Winterlingen: J. Köpke - S. Cantürk, L. Eisele, M. Erdogan, A. Aziz, A. Cetin (61. P. Hoss), F. Roppel, M. Schick (76. B. Knorr), E. Cetin, L. Rückauf, J. Freuer.

SGM Hartheim/Hein./U. II

gegen FC Pfeffingen 0:2

Auf dem achten Platz der Hinserie nahm man vom FC Pfeffingen wenig Notiz. Doch es folgt Sieg auf Sieg – der aktuell erste Rang der Rückrundentabelle sorgt für Aufsehen. Die Mannschaft aus Albstadts Stadtteil zeigt Woche für Woche starke Leistungen; der Auswärtssieg bei der SGM ist das nächste Beispiel dafür.

Etwas Glück hatte man beim 1:0, als Jan Schmidt den Ball in der 26. Minute ins eigene Tor beförderte. Der Treffer von Nico-Patrice Kästle in der 52. Minute sicherte die drei Punkte für den FC.

Während es in Pfeffingen läuft, musste die SGM bereits 68 Gegentreffer hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Die Elf von Trainer Kai Dreher ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Am nächsten Sonntag reist die SGM SV Hartheim/SV Heinstetten /SV Unterdigisheim II zum FC Winterlingen, zeitgleich empfängt der FC Pfeffingen die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./SV Frohnstetten – also den Tabellenzweiten zu einem Topspiel.

SGM SV Hartheim/H./U.II: T. Löffler - P. Steidle, J. Stengel, M. Wäschle, P. Wäschle (78. N. Czech), C. Braun, T. Mauch, K. Steidle, J. Schmidt (83. M. Bitzer), D. Joner (61. F. Bitzer), K. Dreher.

FC Pfeffingen: B. Scherzinger - E. Barbu (75. S. Kopp), J. Wiebe (90. M. Geiger), M. Bitzer, T. Heinemann, N. Kästle, S. Plaumann, F. Binder, M. Nutz (70. L. Keppner), O. Grumbach (46. J. Bauerochse), L. Binder.

TSV Straßberg II gegen

HSD Jadran Balingen 3:2

Nach der Winterpause lief es für die „Zweite“ des TSV Straßberg bislang überhaupt nicht. Gut, der Spielplan hatte auch starke Gegner vorgesehen. Doch die Erleichterung nach dem Heimsieg war dennoch groß. Vor allem, weil mit Jadran Balingen erneut kein leichter Gegner wartete. Die Zuschauer sahen ein vor allem in der ersten Hälfte spektakuläres, kurzweiliges Fußballspiel.

Der TSV Straßberg II erwischte einen Blitzstart. Spielertrainer Raffael Keinath traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Den Freudenjubel machte Stipe Bilaver jedoch gerade einmal drei Minuten später mit dem Ausgleich zunichte (8.) – und wie lange hielt dieser Spielstand? Nicht einmal eine Minute. Stefano Cvijanovic erzielte in der 9. Minute das 2:1 für Jadran Balingen – die Gäste drehten das Spiel in kürzester Zeit. In der 44. Minute war Keinath mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle.

Zur Halbzeit war die Partie folglich vollkommen offen. Das 3:2 des TSVS II stellte Moritz Steinhardt sicher (57.) und somit den Sieg in einem unterhaltsamen Kreisligaspiel.

Für Straßberg II war der Sieg auch tabellarisch ungemein wichtig, weil man nun wieder sechs Punkte Vorsprung auf Truchtelfingen auf dem Abstiegsrelegationsspiel hat.

TSV Strassberg II: M. Schwellinger - M. Scherzinger, P. Müller, M. Steinhardt, M. Henes (66. M. Gompper), D. Wessner, U. Kiefer, M. Schuth, M. Flad (46. G. Maulicino), P. Hack, R. Keinath (85. N. Wölfle).

HSD Jadran Balingen: T. Bubalo - G. Timpf, A. Peric, J. Bilaver, D. Cvjetkovic (62. F. Crnov), L. Kantolic, S. Cvijanovic, F. Zupan, S. Bilaver, M. Nikolic, V. Jelic.