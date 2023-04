SV Dotternhausen II gegen

Spvgg Truchtelfingen 2:0

Der Favorit setzt sich durch – so könnte man das Spiel in Dotternhausen kurz zusammenfassen. Die „Zweite“ des SV ging bereits in der 11. Minute in Führung. Pechvogel auf Truchtelfinger Seite war Kai-Uwe Eschment, der ins eigene Tor traf. Doch die Gäste, die vor Anpfiff in der Tabelle 13 Punkte hinter dem SV Dotternhausen II lagen, konnten gut mithalten. Bis zur Pause blieb es ein ausgeglichenes Spiel und weiter beim 1:0 für Dotternhausen.

Doch nach der Halbzeit vergingen lediglich sechs Minuten, ehe Richard Maier das 2:0 für den SV nachlegte – die Vorentscheidung in diesem Spiel. Denn zwar war noch viel Zeit auf der Uhr, doch die Truchtelfinger kamen nicht mehr zu einem Anschluss- oder gar Ausgleichstreffer.

Während die „Zweite“ von Dotternhausen die Position im oberen Mittelfeld sichert, bleibt für Truchtelfingen jedes Spiel wichtig. Aktuell auf dem Relegationsplatz stehend, hat die Spvgg drei Punkte Vorsprung auf den FC Schmiden – allerdings auch zwei Spiele mehr absolviert.

SV Dotternhausen II: N. Effinger – F. Thäsler, C. Schatz (65. J. Ritter), S. Hauser, L. Holzer, M. Lovric (50. C. Strobel), F. Schmidberger (50. L. Wochner), J. Häring (83. J. Menne), R. Maier, E. Scherer, M. Thäsler.

Spvgg Truchtelfingen: S. Fiebeler – A. Glänzer (82. J. Allgaier), T. Mitrenga, M. Drost, B. Hude, M. Mohamed, L. Boss, M. Roth, E. Türker, R. Conzelmann, K. Eschment.

TSV Straßberg II gegen

TSV Frommern II 4:6

Ein wildes Spiel sahen die Zuschauer in Straßberg. Bis zur Halbzeit fielen sechs Treffer – der TSV Frommern führte mit 5:1. Bereits in der ersten Spielminute brachte Mazlum Küsne die Gäste in Führung, Andreas Schmidtke (19.), der später ein zweites Mal traf (54.), legte nach. Und vor allem Robin Martaler drehte auf: Innerhalb von acht Minuten traf er dreimal (25., 29., 33.). Seinen lupenreinen Hattrick „versaute“ Straßberg-Spieler Raffael Keinath, der zum zwischenzeitlichen 1:4 traf.

Nach dem 5:1 durch Schmidtke schien der Sieger festzustehen. Zu stark spielte der TSV Frommern II bis dahin auf. Doch die Heimmannschaft zeigte Moral und kämpfte sich zurück. Michel Flad (60.) und ein Eigentor durch Efstratios Kalenis (65.) verkürzten den Rückstand. Doch mehr als das 4:6 in der 93. Minute – erneut ein Eigentor von Pechvogel Kalenis – sprangen nicht mehr heraus.

Frommern klettert in der Tabelle an Onstmettingen (spielfrei) vorbei auf Platz sechs, Straßberg II hat mit 19 Punkten weiterhin sechs Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz (Truchtelfingen).

TSV Straßberg II: K. Peters - P. Müller, M. Henes, D. Wessner, N. Wölfle (78. P. Vögele), U. Kiefer (72. M. Gompper), M. Schuth, G. Maulicino, M. Flad, S. Männel, R. Keinath.

TSV Frommern II: E. Kalenis - P. Züfle (63. J. Lukoki), T. Martaler, D. Doering, R. Tafai (86. R. Heimann), R. Martaler, L. Mai, O. Camur (76. A. Stengel), M. Küsne (51. N. Schlagenhauf), E. Kaya, A. Schmidtke.

SGM Hartheim/Heinst./U.

gegen TSV Laufen/Eyach 1:1

Nächster Dämpfer für den Tabellenführer aus Laufen/Eyach. Der TSV ging als haushoher Favorit ins Auswärtsspiel bei der SGM Hartheim/Heinstetten/Unterdigisheim II. Immerhin trennen die beiden Mannschaften in der Tabelle 13 Plätze und 32 Punkte. Doch in dieser Partie zeigte sich mal wieder: Jedes Spiel fängt bei 0:0 an. Die Gastgeber konnten das Match über die gesamte Spielzeit ausgeglichen halten und gingen in der 66. Minute sogar durch Sebastian Braun in Führung.

Das Team von Mario Creuz rannte an und versuchte, nach der 0:1-Niederlage am letzten Spieltag gegen die SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen nicht erneut mit leeren Händen von einer Auswärtsfahrt zurückzukehren. Doch lange, lange blieben die Gäste erfolgreich – bis in die Nachspielzeit.

In der 94. Minute erlöste der eingewechselte Kevin Pannewitz den TSV Laufen/Eyach und erzielte den verdienten Ausgleich. Bis zum Abpfiff blieb es beim 1:1 – für beide Teams ein irgendwie unzufriedenstellendes Ergebnis. Für die SGM, weil man lange führte und so spät den Ausgleich kassierte. Für Laufen/Eyach, weil es für den Tabellenführer eigentlich zu wenig ist. Die SGM Schwenningen/Stetten/Frohnstetten könnte mit einem Sieg im Nachholspiel bis auf einen Punkt herankommen.

SGM Hartheim/Heinstetten /Unterdigisheim II: T. Löffler – P. Steidle, M. Wäschle, P. Wäschle, C. Braun, T. Mauch, M. Bitzer (52. N. Czech / 86. J. Frankenberg), S. Braun, K. Steidle, D. Joner, M. Siebner.

TSV Laufen/Eyach: D. Dannecker - L. George, T. Beuter, T. Silberhorn, T. Schatz (78. J. Reich), D. Schneider, J. Hartmann, T. Dannecker, A. Daiber (85. W. Tamplon), A. Stotz (78. K. Pannewitz), K. Beuter.

FC Winterlingen gegen

HSD Jadran Balingen 2:1

Es wird kuschlig im oberen Tabellenmittelfeld. Vor dem Anpfiff trennten Winterlingen und Jadran Balingen noch vier Punkte, nach Schlusspfiff ist es lediglich noch einer. Der Tabellendritte, der FC Pfeffingen, hat genau zwei Punkte mehr als der FC Winterlingen auf Platz sechs.

Möglich machten den Sieg der Mannschaft von Florian Roppel die Treffer von Sezer Cantürk (28.) und Mateo Stanic, der kurz nach der Pause auf 2:0 erhöhte (47.). Doch dass die beiden Teams in dieser Saison auf Augenhöhe spielen, zeigte sich auch in diesen 90. Minuten. Nur zwei Minuten nach dem 2:0 sorgte Stipe Bilaver (49.) für den Anschlusstreffer. Es blieb eine spannende und intensive Begegnung – doch es bleib ebenso bei diesem Spielstand und somit dem Heimsieg für den FC. Am kommenden Donnerstag trifft der FCW auf die Zweitvertretung des TSV Straßberg, HSD Jadran Balingen spielt am selben Tag gegen den FC Onstmettingen.

FC Winterlingen: J. Köpke – S. Cantürk, M. Erdogan, A. Aziz, A. Cetin (56. L. Eisele), M. Schick, M. Stanic, F. Gulde, Z. Draskovic (67. J. Freuer), L. Linder (81. E. Cetin), L. Rückauf (93. K. Garaj).

HSD Jadran Balingen: T. Bubalo - G. Timpf, F. Matic, A. Peric, J. Bilaver, D. Cvjetkovic, L. Kantolic, S. Cvijanovic, F. Zupan, S. Bilaver, M. Nikolic.

Die Spiele SGM Schwenningen/Stetten/Frohnstetten gegen FC Schmiden und FC Pfeffingen gegen SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen wurden abgesetzt. Ebenso das Spiel des TSV Harthausen/Scher II gegen den FC Onstmettingen, das auf Mittwoch, 3. Mai (18.30 Uhr), verschoben wurde.