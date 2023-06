Als neuen Cheftrainer konnte der FC 07 den Hechinger A-Lizenz-Inhaber Lukas Bummer gewinnen. Ihm zur Seite stehen mit Gürkan Güngör als Co-Trainer und Slaven Hristic als Torwart-Trainer zwei bereits in der vergangenen Saison für den Verein tätige Trainer.

Wiesner: „Für uns ein Glücksfall“

1. Vorsitzender Axel Wiesner erklärt zu der Verpflichtung: „In erster Linie freut es mich ungemein, dass wir mit Lukas ein Eigengewächs, den ich seit seiner Jugend kenne, für eine Aufgabe in seinem Heimatverein gewinnen konnten. Dass er nun als sehr gut ausgebildeter Trainer zurückkehrt, ist für uns natürlich in weiterer Hinsicht ein Glücksfall.

Bummer war schon als DFB-Trainer erfolgreich

Bereits seit 2013 ist und bleibt er als DFB-Stützpunkttrainer in der Talentförderung des DFB aktiv und trainierte zudem zwei Jahre lang die Württembergische Auswahl, mit welcher er außerdem den DFB-Länderpokal gewann. Als tragende Säule und Topscorer der 2010er- Meistermannschaft, späterem Kapitän und ehemaligem Jugendtrainer ist er uns Vorstandsmitgliedern in bester Erinnerung geblieben. In der Hoffnung, dass sich sowohl für ihn als auch für uns offene Kreise schließen, begrüßen wir Lukas ganz herzlich zurück im Verein. Mit dem seit Jahren im Verein stark engagierten Gürkan Güngör und dem fachlich hervorragenden Torwart-Trainer Slaven Hristic haben wir darüber hinaus ein Wunsch-Trainergespann an uns binden können.“

Erste Bewährungsproben beim Hohenzollernpokal

Gemeinsam mit seinem Team startet der neue Trainer bereits in Kürze in die neue Saison. Mit den ausgelosten Partien gegen den TSV Boll (Samstag, 8. Juli) und der Auftaktpartie gegen den SV Rangendingen (Donnerstag, 6. Juli), bei dem Bummer in der Landesliga aktiv war, trifft dieser beim diesjährigen Sparkassen-Hohenzollernpokal direkt auf seine ehemaligen Vereine. Gemeinsam mit seinem Co-Trainer Güngör gilt es die Neuzugänge schnell in die Mannschaft zu integrieren und ein Team zu formen, in dem die individuellen Qualitäten der Spieler bestmöglich zur Geltung kommen.

Der FC will schnell in der Kreisliga A II ankommen

Nach lediglich sieben Siegen in der vergangenen Saison strebt der gesamte Verein an, diese Zahl in der neuen Runde deutlich zu steigern und schnell in der neuen Liga – der Kreisliga A II – anzukommen. Hieran wird seit dem Trainingsauftakt am Dienstag dieser Woche intensiv gearbeitet.

Bummer selbst „freut sich auf die neue Aufgabe und möchte dazu beitragen, dass in Hechingen und auf der tollen Sportanlage im Weiher wieder erfolgreicher Fußball gespielt wird.“