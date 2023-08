Da war gestern vor 150 Besuchern mehr drin für seine gastgebenden A 2 – Ligisten vom TSV Geislingen, wie deren Spielertrainer Joachim Fecker am Ende der kräftezehrenden 90 Minuten gegen den vorjährigen Bezirksliga-Achten FC Grosselfingen zerknirscht feststellen musste. In der Tat war es so, das...