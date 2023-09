Am Wochenende startet der dritte Spieltag der Bezirksliga Zollern, bei dem die Sportfreunde Bitz (8.) zu Gast beim SV Grün-Weiß Stetten (13.) sind. Die Gäste konnten vergangene Woche eine erfolgreiche Reaktion zeigen auf die enttäuschende Niederlage gegen den FV Bisingen und gewannen das erste Heimspiel der Saison verdient mit einem 2:1 gegen den FC Grosselfingen. Trotz Unterzahl gelang es der Mannschaft, einen späten Siegtreffer zu erzielen und die ersten Punkte einzufahren. Bitz-Trainer Miller erwartet im kommenden Spiel eine ähnliche Leistung seiner Jungs und sagt: „Stetten hatte natürlich keinen optimalen Saisonstart und ist derzeit personell etwas angeschlagen. Dennoch ist es immer unangenehm gegen diese Mannschaft zu spielen, da sie eine gute Zweikampfstärke und Körperlichkeit vorweisen können.“

Aufgrund des Ausscheidens im Pokal steht für Bitz keine englische Woche an. Dadurch liegt der Fokus vollkommen auf die Partie gegen den SV und der Trainer kann auf einen kompletten Kader zugreifen. Für die Gastgeber lief in den ersten beiden Spielen nahezu alles falsch, sodass man mit null Punkten und bereits sieben Gegentreffern auf dem vorletzten Platz steht.

Stetten Trainer Lars Eschment zollt dem Gegner Respekt und sagt: „Bitz ist eine spielstarke Mannschaft, die sich personell gut verstärken konnte. Man kann bei Bitz von einem Angstgegner sprechen, da wir in den letzten Spielen nicht gewinnen konnten. Wir wollen aber definitiv unseren ersten Sieg einfahren und geben unser Bestes, da die Spiele nicht einfacher werden.“ Eschment wird auf einige wichtige Spieler verzichten müssen und hofft auf eine Besserung der personellen Situation.

Das nächste Spiel findet zwischen dem FC Grosselfingen (10.) und dem TSV Frommern (4.) statt. Der FC konnte auch im zweiten Saisonspiel nicht gewinnen und musste sich auswärts geschlagen geben. Trotz Überzahl und einer guten Leistung konnte sich Grosselfingen nicht belohnen und muss nun an paar Schwachstellen arbeiten, wenn man am Wochenende gewinnen möchte. Mit dem TSV Frommern wartet nun eine echte Topmannschaft, die bereits zeigen konnte, dass sie wieder oben mitmischen werden. Denn nach der Punkteteilung im ersten Spiel siegte der TSV vor heimischer Kulisse mit einem 5:2 und hat nun vier Punkte auf dem Konto. Überragender Mann war dabei Anes Kljajic, der schon in der ersten Halbzeit seinen Dreierpack schnürte. Dementsprechend dürfte der FC Grosselfingen keine Favoritenrolle innehaben. Grosselfingen-Trainer Fabio Pflumm schaut dennoch gespannt auf die Herausforderung und sagt: „Frommern erwarte ich am Ende der Saison auf den Spitzenplätzen, da sie gerne nach vorne spielen, viele Lösungen mit dem Ball finden und hoch pressen. Wir wollen es ihnen so schwer wie möglich machen, da wir auch unsere Qualität auf den Platz bringen.“

Für den SV Heiligenzimmern (3.) geht es gegen den Tabellenführer TSV Trillfingen (1.), die als einzige Mannschaft sechs Punkte hat. Der letztjährige Landesligist bestätigt die ihnen zugeschriebene Favoritenrolle und hat bereits eine Torausbeute von neun Treffern und nur einem Gegentreffer. Mit dem SV wartet nun ein starker Gegner, der nach dem Kantersieg im ersten Spiel, zuletzt nur mit einem 0:0-Unentschieden vom Platz ging. Es bleibt also spannend, zu sehen, wer sich in diesem Spitzenduell durchsetzen wird. Ein weiteres Topspiel liefern sich der FV Bisingen (7.) und der SV Dotternhausen (2.), die mit einem Sieg ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz senden möchte. Auch der SV spielte letzte Saison noch in der Landesliga und konnte diese Erfahrung erfolgreich aufs Spielfeld bringen. Mit einem 4:0-Sieg im vergangenen Spiel ließen sie dem Gegner keinen Spielraum und boten den Fans schönen Offensivfußball. Ein Sieg ist wichtig, um den Druck auf Trillfingen zu erhöhen und den Anschluss nicht schon am Anfang zu verlieren. Komplettiert wird der Spieltag von den Partien SV Rangendingen (5.) – TSV Benzingen (9.), SGM TSV Stetten a.k.M./SV Frohnstetten/SV Schwenningen (12.) – SG Weildorf/Bittelbronn (11.) und TSV Laufen/Eyach (14.) – SGM TSV Nusplingen/TSV Obernheim (5.).