FC Grosselfingen gegen

SV Rangendingen 1:4

Für Grosselfingen gab es zum Saisonabschluss vor heimischer Kulisse eine herbe Niederlage. Wie bereits im Hinspiel konnte sich Rangendingen durchsetzen und beendet die Saison auf dem sechsten Platz, während Grosselfingen auf den achten Platz abrutscht. Schon von Beginn an zeichnete sich ein Auswärtssieg für den SV ab und so erzielte Matthias Zehnder (10.) den ersten Treffer der Partie. Alpay Akin (22./55.) und Niklas Kocher (60.) konnten mit ihren Treffern das Spiel vorzeitig entscheiden, ehe Kevin Schneider (77.) nochmal zugunsten der Gastgeber traf. Letztendlich war das Tor nur Ergebniskosmetik und die Rangendinger fahren den 4:1-Sieg ein.

FC Grosselfingen: M. Haid - L. Beck, M. Dehner, A. Liss (71. N. Rager), K. Schneider, T. Wiest, Y. Oesterle, L. Schwabenthan, M. Dehner (48. H. Haid), F. Pflumm, R. Putzu (46. A. Dehner).

SV Rangendingen: M. Rosenau - A. Akin, S. Beiter (81. D. Bieger), M. Konstanzer, N. Kocher, M. Distefano, M. Pflumm, M. Zehnder, M. Stehle, M. Akkaya, L. Kalbacher.

FV Bisingen gegen

SV Grün-Weiß Stetten 1:3

Am letzten Spieltag lieferten sich beide Teams nochmal ein Topspiel, dass zugunsten der Gäste ausfiel. Mit dem Sieg gegen Bisingen konnte sich der SV den vierten Platz sichern und verdrängt die Gastgeber auf den fünften Platz. Beide Teams gingen es zunächst langsamer an und wollten keine großen Fehler provozieren. So ging zunächst Bisingen in Führung durch das Tor von Markus Pasternak (34.). Nach der Halbzeit kamen die Gäste stärker aus der Kabine zurück und drehten das Spiel binnen weniger Minuten durch den Doppelschlag von Gino-Pascal Rago (60.) und Christoph Pfeffer (64.). Jannik Schneider (82.) entschied das Spiel kurz vor Abpfiff und ließ seine Mannschaft den erfolgreichen Saisonabschluss feiern.

FV Bisingen: G. Giacone - G. Tiktapanidis (75. S. Kaya), M. Pasternak (73. A. Salih), S. Pasternak, K. Altinsoy, N. Glauner, B. Koch, C. Bogenschütz, N. Glauner, T. Matur (81. M. Schäfer), T. Koch.

SV Grün-Weiß Stetten: T. Woldert - M. Hauke, L. Pfeffer, L. Schneider, M. Wagner (55. G. Rago), J. Schneider, P. Preis (58. N. Schneider), E. Baiker, C. Pfeffer (69. L. Butz), L. Eschment (77. S. Baier), D. Gulde.

SV Heiligenzimmern gegen

TSV Benzingen 2:1

Den Klassenerhalt hatten die Gäste aus Benzingen in der eigenen Hand. Gegen den Tabellenzweiten lieferten sie erneut eine starke Leistung, die am Ende jedoch nicht genug war. Nichtsdestotrotz rettete sich der TSV und belohnt seine Rückrunde mit dem Ligaverbleib. Statt 90 Minuten lang zu verteidigen, wehrten sich die Underdogs und spielten offensiven Fußball. So war es Rico Schoser (30.), der mit seinem Treffer den TSV erlöste und jubeln ließ. Nach der Halbzeit hatte Heiligenzimmern bessere Phasen und konnte durch Eugen Boon (63.) ausgleichen. Am Ende gab es noch den Schock für die kämpfenden Benzinger, da Jonas Huber (90.) in der Nachspielzeit traf und das Spiel für den SV entschied. Benzingen-Trainer Patrick Bach sagt: „Wir waren in der ersten Halbzeit gut am Drücker und konnten mit einem Traumtor in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit wollten wir schnell das 2:0 machen, kamen dann aber mit dem Ausgleich nicht mehr so richtig in Fahrt. Am Ende freuen wir uns riesig über den Klassenerhalt und gratulieren natürlich Heiligenzimmern als auch Harthausen für diese erfolgreiche Saison.“

SV Heiligenzimmern: A. Schäfer - E. Boon, L. Brucklacher (53. J. Huber), S. Wörz, S. Bisinger, V. Kevra (90. R. Kost), M. Schäfer, B. Lein (77. M. Stehle), R. Schreiweis (53. P. Fechter), L. Kopf, D. Bisinger.

TSV Benzingen: P. Bach (91. M. Lauffer) - R. Stegmeyer, R. Schoser, F. Locher (82. L. Westhauser), K. Maier, T. Weißenbach, L. Belz, J. Göz, J. Kraus (90. F. Burkart), Y. Ipsen (74. F. Bantle), D. Cuviello.

SGM Obernheim/N. II gegen

FV Rot-Weiß Ebingen 0:2

Im direkten Duell um den Klassenerhalt lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe. Am Ende setzte sich Ebingen durch und sicherte sich somit den zehnten Tabellenplatz, der sie in die Relegation schickt. Die Gastgeber müssen nach der Niederlage direkt runter. Mann des Spiels war Eric Botta (20./73.), der mit seinem Doppelpack die Träume des Klassenerhalts aufrecht hält.

SGM Obernheim/N. II: S. Moser - M. Friz, C. Gehring, N. Zirn, M. Beck, S. Hertel (74. J. Hausherr), F. Blank (80. M. Mengis), F. Moser (56. L. Wäschle), M. Friz, E. Blepp, L. Braun.

FV Rot-Weiß Ebingen: L. Schoger - M. Kayhan, B. Ilic, L. Thomann, E. Botta, M. Kosic, S. Gencer, G. Viggiani, N. Bayer (40. M. Zimmermann), S. Stanojevic, P. Kiertucki.

Sportfreunde Bitz gegen

SGM Gruol/Erlaheim 2:3

Weder für die Sportfreunde noch für die SGM ging es im letzten Spiel um etwas Großartiges. Bitz beendet die Saison auf dem siebten Platz, während die SGM mit Tabellenplatz 14 direkt absteigt. Die Gäste wollten zum Abschluss nochmal ihre Stärken aufzeigen und sich erhobenen Hauptes verabschieden. Das gelang der Mannschaft sehr gut, da sie früh in Führung ging durch den Treffer von Danny Schmid (9.). Die Gastgeber taten sich schwer, konnten aber durch Sergej Remche (38.) ausgleichen. Gegen Ende des Spiels nahmen beide Teams nochmal Fahrt auf und die Gäste gingen erneut in Führung durch Mike-Joe Gihr (79.). Lange Zeit zum Jubeln hatten sie aber nicht, denn es folgte prompt die Antwort durch Jannik Vujacic (81.), der den späten Ausgleich erzielen konnte. Die SGM gab sich damit nicht zufrieden und erkämpte sich mit einem Last-Minute-Treffer den Sieg. Selcuk Bahadir (89.) ließ die angereiste Mannschaft nochmal jubeln, ehe sie kommende Saison in der Kreisliga A spielt.

Spfr. Bitz: C. Kizgin - M. Issa (65. S. Welja), J. Errico, D. Lutz, M. Vogel, M. Roller (74. E. Jegel), L. Novotny, S. Remche, K. Luippold, M. Uhlig (74. J. Vujacic), P. Pizzo (65. S. Henes).

SGM Gruol/Erlaheim: T. Sinz - F. Dormeyer, T. Gihr, A. Kohle (65. S. Bahadir), D. Schmid, N. Stemmer, N. Krampulz, S. Schnitzler (78. L. Hug), M. Gihr, M. Adibelli, B. Siebert (70. J. Ibach).

Heinstetten/H./U. I gegen

TSV Harthausen/Scher 1:3

Die SGM hatte im Vofeld eine kleine Chance auf den Klassenerhalt. Am Ende konnte das Team sich aber nicht gegen den Bezirksligameister durchsetzen und muss nun in die Kreisliga A runter. Nach einer torlosen ersten Halbzeit spielten die Gäste offensiver und machten kurzen Prozess. Fabian Maier (62.), Philipp Schuth (71.) und Jonas Losekamm (79.) entschieden das Spiel für den TSV und besiegelte das Schicksal der Gastgeber. Wenige Minuten vor Abpfiff konnte Andre Knaus (84.) noch den Ehrentreffer erzielen.

SGM Heinstetten/H./U. I: M. Rapp - M. Riester, A. Knaus, M. Krauß, P. Butz, M. Löckel, R. Schlude (20. D. Siber), M. Löckel (63. J. Deufel), D. Ullmann, D. Dreher, M. Schimak.

TSV Harthausen/Scher: T. Reinhardt - J. Losekamm, P. Koch, N. Wesner, T. Rösch, J. Heberle, P. Schuth (75. L. Favella), T. Gratz, T. Balci, F. Maier, T. Schnakenberg.

FC Hechingen gegen

TV Melchingen 5:1

Der FC Hechingen erledigt seine Pflichtaufgabe und überrollt den Tabellenletzten aus Melchingen. Am Ende reicht der Kantersieg aber nicht aus, um die Klasse zu halten, da sie keine Schützenhilfe im Parallelspiel erhalten haben. Die Partie startete denkbar schlecht für die Gastgeber, da Jochen Schanz (15.) mit seinem Tor die Gäste in Front brachte. Hechingen rappelte sich aber schnell auf und reagierte. Salvatore Mauro (27.), Nermin Balic (32.) und Aldin Mujagic (42.) drehten das Spiel noch vor der Halbzeitpause. Kurz nach Wiederanpfiff machte der FC genauso weiter und entschied das Spiel durch die Tore von Meris Muratovic (47.) und Ilija Nebrigic (61.).

FC Hechingen: P. Burkert - A. Mujagic, G. Joakimidis, G. Güngör (71. L. Dikic), F. Ezgin (71. D. Latic), S. Mauro, A. Kumi, M. Muratovic, S. Stoilkov (21. B. Önen), N. Balic, I. Nebrigic.

TV Melchingen: D. Poddig - K. Ulmer, T. Ulmer, J. Schanz (64. F. Maas), M. Scholz, C. Wittner (76. J. Jehle), M. Raach, K. Scholz, L. Wallenmaier, K. Biesinger (64. J. Schneider), C. Schäfer.