SV Rangendingen gegen

SV Grün-Weiß Stetten 2:2

Wie bereits im Hinspiel lieferten sich beide Teams einen Kampf auf Augenhöhe. Die Gastgeber aus Rangendingen zeigten erneut ihre Offensivpower auf und gingen durch Florian Pötsch (11.) schon früh in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Matthias Zehnder (43.) auf 2:0 und schickte sein Team gefühlt auf die Siegerstraße. Nach der Pause kamen der SV Grün-Weiß Stetten besser ins Spiel und erzielte durch Lars Eschment (47.) den wichtigen Anschlusstreffer. Die Gäste übten nun dauerhaft Druck aus und belohnten sich mit einem Last-Minute-Treffer durch Manuel Wagner (90.). Den Gästen gelang das überraschende Comeback und feiern den gewonnenen Punkt. Stetten-Trainer Lars Eschment sagt: „Es war ein sehr schwieriges Spiel für uns, da Rangendingen sehr tief stand und gut konterte. Sie waren uns überlegen und lagen verdient vorne. Nach der Pause sind wir stärker geworden und haben uns zurück ins Spiel gebracht. Rangendingen hätte aufgrund der zahlreichen Chancen gewinnen können, am Ende sind aber beide Teams zufrieden mit dem Punkt.“

SV Rangendingen: M. Hanser - K. Barchet, M. Konstanzer, M. Distefano, F. Stauß (45. R. Herrmann), M. Akkaya, A. Akin (85. M. Widmaier), F. Pötsch (66. T. Greß), N. Kocher, M. Pflumm, M. Zehnder.

SV Grün-Weiß Stetten: T. Woldert - A. Henle, M. Hauke, N. Schneider, L. Pfeffer (20. T. Seibold), J. Schneider, T. Henle (67. L. Butz), E. Baiker, C. Pfeffer (58. M. Wagner), G. Rago (73. S. Baier), L. Eschment.

SGM Gruol/Erlaheim gegen TV Melchingen gew. 3:0

Durch die Wertung des Sportgerichts gewinnt die SGM mit 3:0 und darf weiterhin auf den Klassenerhalt hoffen. Der TV Melchingen ist nun Tabellenletzter und hat sich die letzte Chance auf den Ligaverbleib verspielt.

FC Grosselfingen gegen

TSV Benzingen 2:1

Die Gäste aus Benzingen fuhren mit breiter Brust nach Grosselfingen und wollten alles daransetzen, um den positiven Trend fortzuführen. Nach einer ereignislosen ersten halben Stunde waren es die Gastgeber, die durch den Treffer von Kevin Schneider (39.) jubeln durften. Mit einer knappen 1:0-Führung ging es dann in die Kabinen. Nach der Pause lieferten sich die Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. In der Schlussphase steigerte Grosselfingen das Tempo nochmal an und lieferte die Vorentscheidung durch den Treffer von Heiko Haid (77.).

Der Anschlusstreffer der Benzinger durch Jannik Göz (86.) blieb am Ende nur ein Treffer für die Ergebniskosmetik. Benzingen-Trainer Patrick Bach ist enttäuscht und sagt: „Wir haben verdient verloren, da wir mental nicht anwesend waren. Für uns geht es trotzdem weiter und wir werden für den Klassenerhalt kämpfen.“

FC Grosselfingen: N. Sulzer - L. Beck, A. Liss, M. Fuoß (46. H. Haid), K. Schneider, T. Wiest, A. Dehner (88. M. Dehner), F. Schoy, L. Schwabenthan (77. Y. Oesterle), M. Pflumm (65. M. Ziemann), F. Pflumm.

TSV Benzingen: M. Lauffer - M. Preisinger, R. Stegmeyer, R. Schoser, F. Locher, K. Maier, P. Stauß, T. Weißenbach, L. Belz (50. T. Riester), J. Göz, J. Kraus.

FV Bisingen gegen

Sportfreunde Bitz 2:2

Beide Mannschaften holten aus den letzten vier Spielen nur einen Sieg und waren gewillt, den Dreier einzufahren, um im Kampf um den Aufstieg mitzuhalten. Die Gäste erwischten zu Beginn der Partie die bessere Phase und so schoss Sergej Remche (15.) den einzigen Treffer in der ersten Hälfte. Nach der Pause zeigte sich die Abwehrreihe der Sportfreunde unkonzentriert und Kaan Altinsoy (47.) erzielte den Ausgleichstreffer für Bisingen. Wie bereits in Hälfte eins war es erneut Sergej Remche (62.), der mit seinem zweiten Treffer des Tages die Sportfreunde jubeln ließ. In einer hitzigen Schlussphase schoss auch Kaan Altinsoy (82.) seinen zweiten Treffer und besiegelte die Punkteteilung. Damit sind die Aufstiegsträume für beide Mannschaften geplatzt.

FV Bisingen: G. Giacone - G. Tiktapanidis (65. S. Kaya), S. Pasternak, A. Salih (93. M. Schäfer), M. Schlinger, N. Glauner, K. Altinsoy, B. Koch, C. Bogenschütz, N. Glauner, T. Koch.

Spfr. Bitz: C. Kizgin - J. Errico, M. Issa (74. S. Welja), S. Henes, M. Vogel, D. Gutzmann, S. Hansel Rudas (48. P. Pizzo), L. Novotny, S. Remche (77. H. Özer), S. Fischer, M. Uhlig (85. E. Jegel).

SV Heiligenzimmern gegen

TSV Harthausen/Scher 5:0

Das Topspiel der Woche entpuppte sich als Schützenfest. Der Bezirksligameister und Aufsteiger aus Harthausen kassiert fünf Tore und lässt den SV weiterhin hoffen. Jonas Huber (12.) und Vitali Kevra (45.) brachten die Gastgeber in Hälfte eins in Führung.

Von den Gästen aus Harthausen kam zu keinem Zeitpunkt Widerstand und so lief das Spiel auch in Hälfte zwei weiter. Roman Schreiweis (61.), Vitali Kevra (65.) und Marcel Stehle (87.) erzielten die restlichen Tore.

Mit dem Sieg hat Heiligenzimmern weiterhin den zweiten Platz inne und bleibt der Favorit auf den Relegationsplatz zum Aufstieg.

SV Heiligenzimmern: O. Fahrner - L. Brucklacher (60. E. Boon), S. Wörz, L. Weisser, V. Kevra (83. M. Stehle), M. Stehle, P. Fechter (78. N. Grathwol), M. Schäfer, J. Huber (60. R. Schreiweis), L. Kopf, D. Bisinger.

TSV Harthausen/Scher: T. Reinhardt - J. Losekamm, P. Koch, T. Rösch, P. Schuth (83. P. Lorrain), T. Abt (59. A. Maier), M. Cech (46. M. Gudelj), L. Maier, T. Balci, F. Maier (49. A. Gudelj), L. Traub.

Heinstetten/H./U. I gegen

FV Rot-Weiß Ebingen 2:2

Der Abstiegsknaller zwischen der SGM und dem FV endet mit einem Remis und damit bleibt der Abstiegskampf weiterhin spannend. Den deutlich besseren Start in das Spiel hatten die Gastgeber. Marc Krauß (9.) brachte den Ball früh ins Netz, ehe Marc Löckel (34.) sogar auf 2:0 erhöhte.

Die Gäste aus Ebingen zeigten wenig Qualität im ersten Durchgang und sollten nach der Pause nochmal eine Reaktion zeigen. Tatsächlich gelang das dem FV kurz nach Wiederanpfiff durch den Treffer Mert Kayhan (50.). Die Gäste übernahmen das Spiel, aber konnten sich nicht belohnen. Am Ende erlöste Marcel Kosic (90.) seine Mannschaft und ließ Ebingen jubeln. Beide Teams liegen einen Punkt von einem Nichtabstiegsplatz entfernt und können den Klassenerhalt mit Schützenhilfe noch schaffen.

SGM SV Heinstetten/H./U. I: M. Rapp - M. Riester, D. Siber, M. Drescher, M. Krauß, M. Löckel, R. Schlude (70. J. Deufel), M. Löckel (86. J. Stengel), D. Ullmann, D. Dreher, M. Schimak.

FV Rot-Weiß Ebingen: L. Schoger - E. Iacobello (76. K. Draskovic), M. Kayhan (61. J. Fuss), B. Ilic (85. N. Tesfaye), L. Thomann, M. Junger, E. Botta, M. Kosic, S. Gencer, N. Bayer, S. Stanojevic (70. P. Kiertucki).

FC Hechingen gegen

TSV Frommern 0:5

Der TSV wurde seiner Favoritenrolle gerecht und schoss den FC Hechingen mit fünf Toren ab.

Mit dem Resultat ist der TSV Frommern die einzige Mannschaft, die dem SV Heiligenzimmern gefährlich werden kann im Kampf um den zweiten Platz. Der FC Hechingen dagegen befindet sich mitten im Abstiegskampf und liegt nur einen Punkt vor der Konkurrenz.

Überragender Mann des Spiels war Anes Kljajic (21./24./78./85.), der mit seinen vier Toren nun Toptorjäger der Bezirksliga ist. Armando Felipe Konz (54.) durfte sich ebenfalls in die Torschützenliste eintragen.

FC Hechingen: P. Burkert - A. Mujagic, G. Joakimidis (57. N. Bajraktaraj), F. Ezgin (74. L. Dikic), H. Berisha (57. S. Mauro), A. Rogic, H. Gaksteder, M. Muratovic (69. G. Güngör), A. Kumi, S. Stoilkov, N. Balic.

TSV Frommern: D. Mau - J. Glöckler, R. Strobel (58. T. Geiger), T. Martaler (74. L. Mai), R. Martaler, A. Kljajic, E. Varutti, A. Lonis (55. L. Konstanzer), A. Albert, A. Konz, Y. Capol.