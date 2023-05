TSV Harthausen/Scher gegen

SV Rangendingen 1:1

Der Spitzenreiter der Bezirksliga Zollern ist erneut nicht über ein Unentschieden hinausgekommen und lässt gegen den SV Rangendingen Punkte liegen. Das ist die dritte Punkteteilung in Serie für den TSV. Das Spiel startete sehr gut für die Gastgeber, da Fabian Maier (2.) kurz nach Anpfiff traf und sein Team direkt in Führung brachte. Das Tempo war von Beginn an sehr hoch und der SV Rangendingen erwies sich als unangenehmer Gegner, sodass Kim Barchet (29.) den Ausgleich zum 1:1 erzielte. In der zweiten Hälfte vermisste man den offenen Schlagabtausch beider Mannschaften und es blieb bei dem Remis.

TSV Harthausen/Scher: T. Reinhardt - J. Losekamm, P. Koch, T. Rösch, J. Heberle, L. Gauggel, T. Gratz, S. Dahlke, L. Maier, T. Balci, F. Maier.

SV Rangendingen: S. Gauss - K. Barchet, S. Beiter, M. Konstanzer, F. Stauß, A. Akin, N. Kocher, M. Pflumm, M. Stehle, L. Kalbacher, A. Yilmaz.

Sportfreunde Bitz gegen

SV Grün-Weiß Stetten 5:4

Eines der Topspiele der Woche entpuppte sich als absolutes Torfestival und lieferte unglaubliche neun Tore. Mit dem Sieg über den SV springt Bitz auf Tabellenplatz vier und macht Druck auf die Aufstiegsplätze. Das Spiel startete mit sehr hohem Tempo und mit zwei frühen Toren für die Gastgeber. Sergej Remche (6.) und Simon Henes (10.) trafen zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung. Der SV zeigte sich unbeeindruckt und übernahm die Kontrolle des Spiels. Tobias Seibold (19.) erzielte den Anschlusstreffer und entfachte eine Euphorie innerhalb des Teams. So gelang den Gästen offensiv nahezu alles und sie drehten die Partie durch Manuel Hauke (41.) und Lars Eschment (45.).

Nach der Halbzeitpause kam die Heimmannschaft besser ins Spiel und erzielte den Ausgleich durch Sergej Remche (60.), der bereits zum zweiten Mal traf. Das Spielgeschehen nahm keine Pause und direkt nach dem Ausgleichstreffer schoss Stefan Fischer (61.) die erneute Führung für die Sportfreunde. In einer hitzigen Schlussphase konnte Lucas Butz (86.) den Treffer zum 3:3 machen, ehe Stefan Fischer (90.) in der letzten Minute den Siegtreffer erzielte und ganz Bitz jubeln ließ.

Bitz-Trainer Marc Miller zeigt sich euphorisch und sagt: „Wir sind sehr gut gestartet und haben den Gegner durch eigene Fehler zurückgebracht. Durch eine starke Moral und dem Kampfgeist der Jungs haben wir verdient gewonnen und allen ein Riesenspektakel geboten.“

Spfr. Bitz: C. Kizgin - J. Errico (75. M. Uhlig), S. Henes, M. Vogel, D. Gutzmann, M. Roller, S. Hansel Rudas (46. D. Saile), L. Novotny, S. Remche (83. M. Issa), S. Fischer, D. Stuhrmann.

SV Grün-Weiß Stetten: T. Woldert - A. Henle (76. C. Pfeffer), M. Hauke, N. Schneider, L. Pfeffer (63. D. Gulde), L. Schneider, J. Schneider, T. Henle (85. S. Baier), G. Rago, L. Eschment, T. Seibold (23. L. Butz).

FC Hechingen gegen

SGM Heinstetten/H./U. 2:1

Dem FC Hechingen gelang mit dem Sieg gegen die SGM ein Befreiungsschlag und baut den Vorsprung auf die Abstiegsplätze aus. Die Gäste gingen schon früh in Rückstand, da Hermann Gaksteder (4.) seine Chance nutzte und das schnelle 1:0 erzielte. Die Hechinger konnten ihre Führung verteidigen und gingen somit in die Pause. In Hälfte zwei waren es wieder die Gastgeber, die auf das 2:0 spielten und diesen Treffer auch durch Ilija Nebrigic (56.) erzielten. Der Anschlusstreffer von Mario Löckel (68.) erwies sich nur als Ergebniskosmetik – dem FC gelang der zweite Sieg in dieser Woche.

FC Hechingen: P. Burkert - A. Mujagic (90. G. Joakimidis), B. Önen, N. Bajraktaraj (73. S. Mauro), F. Ezgin, F. Yilmaz, A. Rogic (70. H. Berisha), H. Gaksteder, A. Kumi, S. Stoilkov, I. Nebrigic (82. G. Güngör).

SGM Heinstetten/H./U.: M. Rapp - M. Riester, M. Drescher (46. R. Schlude), A. Knaus, J. Deufel (58. A. Laubender), P. Butz, M. Löckel, D. Ullmann, D. Dreher, M. Schimak, M. Dett (82. D. Grimm).

SGM Obernheim/Nuspl. II

gegen SGM Gruol/Erla. 0:1

Im Kellerduell der Bezirksliga konnte der Tabellenletzte den Sieg einfahren und die Talfahrt vorübergehend beenden. Nach sechs sieglosen Spielen und einem harten Kampf gegen die SGM TSV Obernheim/TSV Nusplingen II belohnte sich die SGM SV Gruol/SV Erlaheim mit einem 1:0-Sieg. Bis kurz vor Schluss sah alles danach aus, als würde das Spiel torlos ausgehen. Am Ende gelang Stefan Schnitzler (90.) der Siegtreffer in allerletzter Sekunde und meldet sein Team zurück im Kampf um den Klassenerhalt.

SGM Obernheim/N. II: S. Moser - M. Friz, C. Gehring, S. Hertel, F. Moser, S. Moser, M. Friz, L. Wäschle (78. A. Mauch), M. Moser (55. F. Blank), L. Braun, E. Blepp.

SGM Gruol/Erlaheim: T. Sinz - F. Dormeyer, T. Gihr, D. Binanzer, N. Stemmer (73. M. Eger), D. Schmid, S. Schnitzler, M. Gihr (68. A. Kohle), M. Adibelli, N. Gihr, B. Siebert.

FV Rot-Weiß Ebingen

gegen FV Bisingen 2:0

Dem Abstiegskandidaten aus Ebingen gelingt der überraschende Sieg gegen Bisingen. Durch einen 2:0-Erfolg fährt das Team wichtige Punkte ein und springt vorerst auf den Relegationsplatz. Die erste Halbzeit konnte keine nennenswerten Ereignisse vorweisen und somit blieb es die ersten 45 Minuten torlos. Nach der Pause war es Bozidar Ilic (56./78.) der aufblühte und mit seinem Doppelpack den Sieg für den FV Rot-Weiß Ebingen einfuhr.

FV Rot-Weiß Ebingen: L. Schoger - J. Fuss (65. K. Draskovic), E. Iacobello, M. Kayhan, B. Ilic (78. N. Schulz), E. Botta, M. Kosic, S. Gencer, N. Bayer, S. Stanojevic, P. Kiertucki.

FV Bisingen: B. Bosch - G. Tiktapanidis (71. M. Pasternak), A. Ebel, S. Pasternak, M. Unterwurzacher (80. M. Lopar / 112. D. Göckel), M. Schlinger (8. K. Altinsoy), N. Glauner, C. Bogenschütz, N. Glauner, T. Matur, T. Koch.

TV Melchingen gegen

FC Grosselfingen 0:0

Der TV Melchingen und der FC Grosselfingen sind nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen. Der TV zeigte sich im Vergleich zu den letzten Spielen in der Defensiv deutlich stärker und erwies sich als unknackbar für die Offensive der Grosselfinger. Der FC verpasst somit erstmal den Anschluss auf die Aufstiegszone und der TV bleibt weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz. Melchingen-Trainer Michael Strobel sagt: „Insgesamt bin ich zufrieden mit dem Spiel, da man eine Leistungssteigerung sehen konnte. In unserer Situation ist der Punkt zu wenig und in Zukunft müssen wir einfach die Siege einfahren.“

TV Melchingen: D. Poddig - K. Ulmer, T. Ulmer, M. Scholz, B. Gingally (84. J. Schneider), C. Wittner, D. Skobic, K. Scholz, L. Wallenmaier, S. Hascher, C. Schäfer.

FC Grosselfingen: N. Sulzer - H. Haid (58. A. Dehner), L. Beck, M. Dehner, A. Liss, M. Fuoß, K. Schneider, T. Wiest (77. M. Ziemann), Y. Oesterle, M. Pflumm, F. Pflumm.

TSV Frommern gegen

SV Heiligenzimmern 2:0

Im Spitzenspiel der beiden Verfolger konnte sich TSV Frommern wie bereits im Hinspiel durchsetzen und einen 2:0-Erfolg feiern. Mit dem Sieg gegen Heiligenzimmern steht man nun auf dem zweiten Tabellenplatz und zieht am SV vorbei. Robin Martaler (24.) brachte sein Team in Führung. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Kabinen. Beide Mannschaften kämpften bis zur letzten Minute und am Ende war es Enrico Varutti (90.), der sein Team erlöste und den Dreier perfekt machte.

TSV Frommern: D. Mau - J. Glöckler, E. Wizemann, T. Martaler, T. Galic (62. A. Kljajic), R. Martaler, L. Konstanzer (85. R. Strobel), E. Varutti, A. Lonis, A. Albert, A. Konz.

SV Heiligenzimmern: O. Fahrner - R. Haid (72. J. Huber), L. Brucklacher (86. B. Lein), S. Wörz, L. Weisser, V. Kevra (64. S. Bisinger), M. Stehle, P. Fechter (31. E. Boon), M. Schäfer, L. Kopf, D. Bisinger.