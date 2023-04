TSV Harthausen/Scher gegen

FC Hechingen 2:1

Der TSV Harthausen/Scher bleibt weiterhin das Nonplusultra der Bezirksliga Zollern. Zwar gewann der TSV gegen den in der unteren Tabellenhälfte stehenden FC Hechingen gewonnen, man musste aber bis zum Ende zittern. Die erste Hälfte blieb torlos. In Halbzeit zwei konnte Tunay Balci dann einen Elfmeter verwandeln und brachte den TSV in Führung (65.). Obwohl die Hechinger ab der 75. Minute durch eine Gelb-Rote Karte in Unterzahl waren, konnten sie nur fünf Minuten später, durch Nermin Balic, den Ausgleich erzielen (80.). Allerdings drückte Harthausen danach und konnte doch noch den Sieg eintüten. Sebastian Dahlke machte am Ende mit seinem Treffer zum 2:1 den Unterschied (87.). Harthausen baut damit den Vorsprung an der Spitze der Tabelle auf 15 Punkte aus, Hechingen hat nur noch drei Punkte Vorsprung auf den unteren Relegationsplatz.

TSV Harthausen/Scher: T. Reinhardt - J. Losekamm, P. Koch (46. T. Rösch), S. Erbe, J. Heberle, L. Gauggel, T. Gratz, S. Dahlke, T. Balci (76. T. Abt), F. Maier (46. L. Maier), T. Schnakenberg (60. M. Czopiak).

FC Hechingen: P. Burkert - A. Mujagic (91. G. Güngör), B. Önen (83. E. Kiran), G. Joakimidis (93. L. Dikic), F. Ezgin, E. Durmisi (53. H. Berisha), M. Džemal, F. Yilmaz, A. Rogic, A. Kumi, N. Balic.

Sportfreunde Bitz gegen

SGM Heinstetten/H./U. 2:0

Die Sportfreunde Bitz bestätigen ihre Favoritenrolle gegen die abstiegsbedrohte SGM. Bitz dominierte die erste Hälfte, hatte unter anderem durch zwei Lattenschüsse große Chancen, in Führung zu gehen. Allerdings musste der Gast helfen, um den Ball das erste Mal im Gehäuse unterzubringen. Erst nach der Halbzeitpause zwang man die SGM nach einem Standard, durch Manuel Schimak ein Eigentor zu erzielen (58.). Danach hatten die Sportfreunde das Spiel im Griff, ohne dass Heinstetten zu großen Chancen kommen konnte. In der 69. Spielminute legten die Bitzer noch nach und konnten durch Sergej Remche den 2:0-Endstand erzielen. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Es war wichtig für uns, dieses Spiel zu gewinnen, die drei Punkte einzusammeln und uns weiter in der Spitzengruppe festzusetzen“, meinte Marc Miller, Trainer der Sportfreunde, nach dem Spiel. Bitz bleibt durch den Sieg mit einem Punkt Abstand auf den Relegationsplatz im Aufstiegsrennen, die SGM bleibt auf dem Relegationsplatz in Richtung Abstieg.

Spfr. Bitz: C. Kizgin - D. Lutz, S. Henes, M. Vogel, M. Roller, S. Junger, S. Remche (86. S. Welja), S. Fischer (88. S. Hansel Rudas), M. Uhlig (75. H. Merz), D. Saile, P. Pizzo (75. M. Issa).

SGM Heinstetten/Harth./Unterd. I: M. Rapp - M. Riester, S. Steidle (71. A. Laubender), J. Stengel (66. M. Dett), J. Deufel (89. C. Hajdu), M. Krauß, P. Butz, M. Löckel, D. Ullmann, D. Dreher, M. Schimak.

SV Rangendingen gegen

FV Bisingen 2:2

Rangendingen schafft das späte Comeback. Der FV Bisingen ging kurz vor der Halbzeit zum berühmten, psychologisch wichtigen Zeitpunkt in Führung. Georgios Tiktapanidis machte in der 39. Minute das 0:1. Der Führungstreffer gab den Bisinger Aufwind und sie erhöhten direkt nach der Halbzeit auf 0:2 (Nicolai Glauner, 46.). Mit jeder Minute, die danach verstrich, deutete alles immer mehr auf einen Sieg des FV hin. Doch in der 87. Minute kam der SV Rangendingen durch Marcel Konstanzer noch einmal ran. Die anschließenden Bemühungen, doch noch den Ausgleich zum 2:2 zu erzielen, wurden belohnt. Ein Eigentor in der ersten Minute der Nachspielzeit durch den Bisinger Sebastian Pasternak brachte den Rangendingern spät einen Punkt ein.

SV Rangendingen: M. Rosenau - D. Bieger (22. K. Barchet), S. Beiter, M. Konstanzer, M. Distefano, F. Stauß, M. Akkaya, A. Akin (65. A. Yilmaz), N. Kocher, M. Zehnder (75. F. Pötsch), L. Kalbacher.

FV Bisingen: S. Kaya - G. Tiktapanidis (76. D. Göckel), M. Pasternak, A. Ebel, S. Pasternak, M. Schlinger, N. Glauner, B. Koch (72. M. Schäfer), N. Glauner, T. Matur (83. K. Altinsoy), T. Koch (58. M. Unterwurzacher).

TSV Benzingen gegen

SGM Gruol/Erlaheim 3:1

Der TSV Benzingen gewinnt gegen den Tabellenletzten und sichert sich wichtige Punkte im Abstiegskampf. Schon früh brachte Thomas Weißenbach den TSV in Führung (10.), ehe Finn Locher eine knappe halbe Stunde später auf 2:0 für die Benzinger erhöhen konnte. Nach der Halbzeitpause ging der TSV Benzingen etwas schläfrig in Hälfte zwei und so schaffte die SGM direkt den Anschluss (52.). Daraufhin investierte die SGM mehr, hatte sogar eine große Chance auf das 2:2, es gelang der Mannschaft aber nicht, die Kugel über die Linie zu drücken. Im Gegenzug gab es den K.-o.-Schlag durch Jannik Götz (70.), der den 3:1-Endstand markierte. Torwart und Trainer der Benzinger Patrik Bach resümierte: „Wir waren in den Zweikämpfen manchmal zu unreif und haben Freistöße zugelassen, die die SGM dann gut geschlagen hat. Da hatten wir zwar ab und zu Glück, aber im Großen und Ganzen geht der Sieg meiner Meinung nach in Ordnung“. Die SGM hat nach der Niederlage vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, Benzingen ist auf Platz elf nun einen Punkt vor dem Relegationsplatz.

TSV Benzingen: P. Bach - M. Preisinger, R. Schoser, F. Locher, K. Maier, T. Weißenbach (75. P. Schaudt), L. Belz (93. T. Riester), J. Göz, J. Kraus, Y. Ipsen (91. F. Kuschewski), D. Cuviello.

SGM Gruol/Erlaheim: T. Sinz - F. Dormeyer, T. Gihr, D. Schmid, J. Ruf (27. D. Binanzer), N. Krampulz (89. J. Ibach), S. Schnitzler, M. Gihr (41. S. Bahadir), M. Adibelli, N. Gihr, B. Siebert.

SV Grün-Weiß Stetten gegen

SV Heiligenzimmern 2:3

Das torreichste Spiel am Sonntagnachmittag fand im Aufstiegsduell statt. Die Zuschauer sahen zunächst nicht viele Tore, erst kurz vor der Halbzeit konnte Heiligenzimmern durch Roman Schreiweis in Führung gehen (45.). Auch in diesem Spiel gab der Treffer dem Auswärtsteam Aufschwung und man konnte nach der Pause auf 0:2 erhöhen, Max Schäfer erzielte in der 51. Minute sein achtes Saisontor. Doch nur kurz nach dem Tor musste Heiligenzimmern einen Platzverweis durch eine Gelb-Rote Karte hinnehmen (54.). Somit brachte man die Stettener selbst wieder ins Spiel, die ihrerseits den direkten Anschluss erzielen konnten (Gino-Pascal Rago, 57.). Rago schnürte ein paar Minuten später sogar den Doppelpack und glich für Stetten aus (63.). Trotz Unterzahl und verspielter 2:0-Führung kam der SV Heiligenzimmern nochmal zurück und ging durch einen verwandelten Elfmeter von Roman Schreiweis wieder in Führung (79.). Heiligenzimmern steht damit nur noch uns weiter in der Spitzengruppe festzusetzen“,

einen Punkt hinter Stetten. Der SV Grün-Weiß hat den Sprung auf den Relegationsplatz an diesem Spieltag verspielt.

SV Grün-Weiß Stetten: N. Kienzle - M. Hauke, L. Pfeffer (79. C. Pfeffer), L. Schneider, J. Schneider, P. Preis, T. Henle (61. T. Seibold), G. Rago, T. Seibold, L. Butz (46. L. Eschment), D. Gulde.

SV Heiligenzimmern: O. Fahrner - R. Haid, L. Brucklacher (88. J. Huber), S. Wörz, L. Weisser, S. Bisinger (92. F. Schellhammer), M. Stehle (46. V. Kevra), P. Fechter, M. Schäfer, R. Schreiweis (82. E. Boon), D. Bisinger.

Das Spiel zwischen dem FV Rot-Weiß Ebingen und dem TSV Frommern wurde auf Donnerstag, den 4. Mai, verlegt.

Auch das Kellerduell der Bezirksliga Zollern, zwischen dem TV Melchingen und der Spielgemeinschaft Obernheim/Nusplingen II, wurde abgesetzt und muss zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Der Termin steht noch nicht fest.