Balingen Für die TSG heißt es: Auf zum letzten Akt

Balingen / Marcel Schlegel

Für die TSG Balingen brechen am Samstag um 15.30 Uhr zumindest für ein Jahr die letzten 90 Minuten in der fünften Liga an.

Seit 24 Spielen ist der Meister ungeschlagen, erst zwei Niederlagen gab’s für die TSG Balingen, die in 2018 noch kein Spiel verloren hat. Mehr noch: Zu Hause haben die Eyachstädter bislang keine Pleite kassiert.

„Das sind traumhafte Werte. Ich glaube, damit ist man ein verdienter Meister“, sagt Trainer Ralf Volkwein. Und dabei soll es vor dem letzten Saisonspiel, am Samstag (15.30 Uhr) daheim gegen den SV Spielberg, auch bleiben. „Klar, wir wollen diese Serien verteidigen“, sagt der Coach.

Dass die Anspannung bei seinen Jungs seit dem feststehenden Titelgewinn nun abgefallen ist, konnte Volkwein schon in der Vorwoche beobachten. Zwar gewann seine Truppe beim künftigen Verbandsligisten FC Astoria Walldorf 2 nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1, dennoch spricht der TSG-Trainer von „einem vogelwilden Spiel“ in der Kurpfalz. „Das ist normal, wenn man schon als Meister feststeht. Die Jungs sind im Partymodus und das muss man ihnen auch zugestehen.“ Dennoch hofft Volkwein, dass sich seine Elf am Samstag noch ein vorerst letztes Mal konzentriert. „Noch einmal müssen wir den Kopf klarbekommen, danach können wir feiern und ausruhen.“

Vor dem Saisonfinale hat Kommandogeber Volkwein derweil die Trainingsintensität zurückgeschraubt. Die Mannschaft habe äußerst anstrengende Wochen hinter sich, da werde und wolle man im Saisonfinale kein Risiko eingehen. „Die Sommerpause ist kurz, zum Trainingsauftakt sollten wir möglichst den ganzen Kader beisammen haben.“ Voraussichtlich schon am 21. Juni will Volkwein das Training im Hinblick auf die erste Regionalliga-Saison in der Balinger Vereinsgeschichte wieder aufnehmen, berichtet er.

Was aus dieser planenden Aussage durchdringt: Der Wehinger würde auch gerne ein weiteres Jahr bei der TSG dranhängen. Noch ist Volkweins Zukunft aber nicht fix. Beide Seiten wollen miteinander weitermachen, jedoch prüfen die Sportliche Führung und der Trainer, ob es zeitlich hinhaut. Denn eine Regionalliga-Spielzeit erfordert ganz andere Kapazitäten – und Volkwein ist zunächst einmal Lehrer im Hauptberuf, und dann Fußballtrainer. „Ich will mit den Jungs weiter zusammenarbeiten, auch die Regionalliga ist natürlich reizvoll. Aber eben nicht um jeden Preis“, so der Familienvater. Mit einer Entscheidung in der Causa Volkwein kann wohl erst zur kommenden Woche gerechnet werden, noch laufen die Gespräche.

Dann zurück zu Spielberg: Der SVS hat vor Wochenfrist den Klassenerhalt fixiert. Für Spielberg geht’s am Samstag in Balingen also um nichts mehr. Dennoch verweist Volkwein auf die starke Serie des Oberliga-Meisters von 2016, der sich nach langer Durststrecke den Ligaverbleib erst in den vergangenen Spielen sicherte. „Sie schienen leblos, doch irgendwann haben sie den Schalter wieder umgelegt“, weiß Volkwein, der sich die morgige Meisterfeier und Wimpelübergabe nicht von einer Niederlage verderben lassen möchte.